오늘을 기다렸다... 아니시모바, 시비옹테크 물리치고 US 오픈 첫 4강

2025 US 오픈 테니스 여자단식 8강 결과

(9월 4일 오전 5시 15분, 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터 아서 애시 스타디움-뉴욕)

★ 아만다 아니시모바 2-0(6-4, 6-3) 이가 시비옹테크

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 아니시모바 3개, 시비옹테크 2개

더블 폴트 : 아니시모바 2개, 시비옹테크 3개

첫 서브 성공률 : 아니시모바 56%(34/61), 시비옹테크 50%(30/60)

첫 서브로 포인트 성공률 : 아니시모바 71%(24/34), 시비옹테크 70%(21/30)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 아니시모바 52%(14/27), 시비옹테크 33%(10/30)

네트 포인트 성공률 : 아니시모바 83%(5/6), 시비옹테크 80%(4/5)

브레이크 포인트 성공률 : 아니시모바 44%(4/9), 시비옹테크 50%(2/4)

리시빙 포인트 성공률 : 아니시모바 48%(29/60), 시비옹테크 38%(23/61)

위너 포인트 : 아니시모바 23개, 시비옹테크 13개

언포스드 에러 : 아니시모바 12개, 시비옹테크 15개

전체 포인트 획득 : 아니시모바 67개, 시비옹테크 54개

스포츠에는 끊임없이 도전하는 선수가 있어서 눈과 마음을 뗄 수 없는 아름다운 스토리가 만들어진다. 53일 전 윔블던 챔피언십 결승에서 114년만에 6-0, 6-0 더블 베이글 세트 완승 대기록이 나왔는데 그 때 고개를 좀처럼 들지 못했단 아만다 아니시모바가 바로 그 당사자 이가 시비옹테크를 이번에 이긴 것이다. 비록 베이글 세트는 만들지 못했지만 2025 윔블던 우승을 포함하여 그랜드 슬램 6회 우승에 빛나는 시비옹테크를 물리쳤다는 것만으로도 9월의 첫 목요일 가장 놀라운 테니스 뉴스다.아만다 아니시모바(미국, 세계랭킹 9위)가 한국 시각으로 4일 오전 5시 15분 미국 뉴욕에 있는 빌리진킹 내셔널 테니스 센터 아서 애시 스타디움에서 벌어진 2025 US 오픈 테니스대회 여자단식 8강에서 우승 후보 이가 시비옹테크(2위, 폴란드)를 1시간 36분만에 2-0(6-4, 6-3)으로 물리치고 4강에 올랐다.이번 대회 대진표가 완성되었을 때 아만다 아니시모바는 정말로 이 순간만을 기다렸을 듯하다. 지난 7월 13일 윔블던 챔피언십 결승에서 두 세트 모두 0-6으로 완패했던 이가 시비옹테크를 만날 수 있는 구도였기 때문이다.그렇게 정말로 아니시모바의 되받아치기가 이루어진 것이다. 첫 세트 첫 게임부터 시비옹테크의 얼리 브레이크 포인트가 찍혀 또 6-0 베이글 스코어가 떠올랐지만 아만다 아니시모바는 곧바로 브레이크 백 신호를 돌려보냈다. 6구 포핸드 스윙 발리가 일품이었다.그리고 열 번째 게임에서 아니시모바는 그 누구보다 기다려왔을 세트 포인트를 묵직한 포핸드 크로스로 만들어냈다. 시비옹테크가 그 공을 포핸드로 받아넘기기는 했지만 너무 길게 날아가는 바람에 끝줄 밖에 떨어진 것이다.강렬한 빨강 테니스화를 신고 뛴 아니시모바는 두 번째 세트에서도 자신감 넘치는 스트로크로 시비옹테크를 구석까지 내몰았다. 그 중에서도 일곱 번째 게임 백핸드 다운 더 라인 위너가 아니시모바의 승리 자신감을 보여준 명장면이었다.아홉 번째 게임 서빙 포 더 매치 상황에서 아니시모바는 40:0으로 세 개의 매치 포인트 기회 잡아 홈 관중들의 박수 세례를 이끌어냈다. 시비옹테크가 연속 두 포인트를 따라붙었지만 그 다음 3구 백핸드 크로스가 네트 상단에 맞고 묘하게 넘어가는 바람에 시비옹테크가 넘기지 못한 것이다. 그렇게 두 번째 세트마저 아니시모바가 끝냈다.아만다 아니시모바가 결승까지 올라설 경우 아리나 사발렌카(벨라루스, 1위)와 다시 만날 그 날을 또 손꼽아 기다리고 있다. 직전 메이저 대회인 윔블던 챔피언십 2025 준결승에서 아니시모바가 2-1로 이긴 것을 포함하여 아홉 번의 만남 중 여섯 번이나 사발렌카를 이겼기 때문이다.