스포트라이트 받던 '보그 모델'이 전쟁에 뛰어든 까닭

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)



리 밀러의 시작은 화려했다. 보그의 모델로서 스포트라이트를 받았고, 초현실주의 거장 만 레이의 뮤즈로 예술사의 한쪽을 장식했다. 그러나 그는 타인의 렌즈 속에만 머무는 삶을 끝내 거부했다.



누군가의 시선이 아니라 자신의 눈으로 세상을 바라보기 위해 카메라를 쥔 순간, 그녀의 삶은 전혀 다른 궤도를 그리기 시작한다. 그 카메라는 무대 위의 화려한 포즈가 아니라, 전쟁의 상흔과 목소리를 빼앗긴 사람들의 얼굴을 향했다. 밀러는 유럽 전역을 오가며 나치 점령지의 참혹한 현실을 기록했고, 그 기록은 오늘날까지도 역사의 증거로 남아 있다. 그러나 사진의 무게만큼이나 그녀가 짊어진 트라우마와 고통도 컸다. 렌즈는 냉정했지만, 그 뒤에 선 그녀의 눈빛은 누구보다 뜨거웠다.



이 치열한 삶을 스크린으로 옮긴 사람은 엘렌 쿠라스다. 〈이터널 선샤인〉의 촬영 감독으로 잘 알려진 그는 이번 작품에서 감독으로 나서, 빛과 어둠이 교차하는 리 밀러의 10년을 섬세하게 엮어냈다. 주연을 맡은 케이트 윈즐릿은 단순히 배우에 그치지 않고 제작까지 함께하며 작품 전체에 깊이를 더했다. 곁에는 마리옹 코티야르, 앤드리아 라이즈버러, 알렉산더 스카스가드가 함께했다. 각 배우는 리 밀러를 둘러싼 세계를 다채로운 얼굴로 채워 넣으며, 개인의 고통과 시대의 폭력이 교차하는 장면들을 힘 있게 끌어낸다.



"지키지 못할 약속은 하지 않아."



영화 속에서 밀러가 반복하는 단어는 '약속'이다. 전장으로 떠나기 전, 그녀는 "지키지 못할 약속은 하지 않는다"고 말한다. 그 단호함 속에는 염세적인 태도와 동시에 자신을 보호하려는 방어가 스며 있었다. 그러나 전쟁의 참상을 마주한 뒤, 그녀는 오히려 더 많은 약속을 했다.



"내가 널 지켜줄게."

"내가 돌봐줄게. 약속해."



그 약속은 친구와 동료를 향한 말이자, 동시에 진실을 세상에 알리겠다는 자기 자신과의 다짐이었다. 결국 그녀는 사랑하는 사람과의 안락한 삶을 뒤로하고, 다시 전쟁터로 향한다. 지켜야 할 약속이 있었기 때문이다. 리 밀러의 카메라는 전쟁만을 찍은 것이 아니었다. 약속을 지키려는 인간의 불안과 의지, 그리고 그 약속이 무너질 때 찾아오는 고통까지 함께 담아냈다. 그래서 그녀의 시선은 단순한 기록을 넘어 지금을 사는 우리에게도 깊은 울림을 남긴다.



기억 속의 소녀



누군가는 그녀가 용감하고 대담하기 때문에 그런 삶을 살았다고 말할 것이다. 그러나 밀러가 전쟁터에서 포착한 것은 남자들이 잘 보지 못했던 끔찍한 광경이었다. 굶주림과 두려움 속에 떨고 있는 여성과 아이들, 그들의 눈빛이었다. 특히 한 소녀의 눈에서 밀러는 자신의 어린 시절을 떠올린 듯했다. 리 밀러는 어린 시절 성폭행을 당했다. 그 사실을 엄마에게 털어놓았지만, 엄마는 아무에게도 알리지 말라며 오히려 그녀를 다그쳤다. 그 상처는 오랫동안 드러내지 못한 채 마음 깊은 곳에 묻혀 있었다. 그녀가 전쟁터에서 마주한 소녀들은, 바로 그때의 자신이었는지도 모른다. 이번만큼은 그대로 두고 싶지 않았을 것이다. 그래서 더 많은 약속을 내뱉었고, 더 많은 고통을 기록했다.



너무 잔인하다는 이유로 잡지에 실리지 못한 사진들을 찢어버리는 장면은 그 절박함을 잘 보여준다. 편집장이 "나도 최선을 다하고 있다"며 위로하자 밀러는 단호히 말한다.



"Not hard enough(우리의 노력은 너무 부족해요)."



그녀의 눈에는 전쟁과 죽음 앞에서, 우리가 내놓는 노력은 늘 한참 모자라 보였을 것이다.



영화를 보고 나오며 오래 전부터 마음속에 묻어 두었던 '약속'이 불쑥 고개를 들었다. 지키지 못한 다짐들, 내일로 미뤄둔 일들, 끝내 행동으로 옮기지 못한 말들, 만나지 못한 사람들, 이루지 못한 꿈들. 언젠가 나이가 더 들어 되돌아봤을 때, 그것들이 회한으로만 남지는 않을까 두려웠다. 약속은 때로 무겁고, 두렵지만, 결국 우리를 앞으로 나아가게 하는 힘일지도 모른다. 화려한 모델에서 전쟁 사진가로, 그리고 역사를 증언하는 여성으로 거듭난 리 밀러의 삶은 한 개인의 기록을 넘어 우리 모두에게 묻는다.



"당신은 어떤 약속을 지키며 살아가고 있습니까?"





저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고