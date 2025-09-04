아프리카 폐의류 산을 본 일본 유명 디자이너의 각성

EBS국제다큐영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"개인의 개성을 존중하는 의복을 만드는 것, 그리고 환경에 미칠 영향을 최소화하는 것. 이 두 가치를 실현하기 위해 다양한 소재나 기술을 쓰고, 지금까지 시도되지 않은 기법으로 옷을 만들었어요. 앞으로도 계속 그런 방향으로 갈 생각입니다."

EBS국제다큐영화제 상영작 <더스트 투 더스트> 스틸컷01.일본의 세계적인 패션 디자이너 나카자토 유이마는 옷을 만드는 사람인 동시에, 그 옷이 마지막으로 다다르게 되는 자리까지 모든 과정을 바라보고 싶어 하는 하는 사람이다. 인간이 입고 버린 뒤에도 끝내 사라지지 못하는 것들을 떠올리며, 패션이 남긴 흔적이 기후 위기 및 의류 쓰레기 문제와 어떻게 연결되어 있는지에 대해 생각해 왔다. 런웨이의 화려한 조명 아래에서 빛나는 드레스가 몇 번의 계절을 지나 마지막에는 어디로 사라지게 되는지, 무엇을 남기게 되는지에 대해 그는 외면하려 하지 않았다. 이런 문제는 마냥 추상적인 화두가 아니라 자신이 몸담고 있는 산업의 그림자가 되어 모두를 따라다녔다. 아름다움이 지나간 자리의 또 다른 세계, 그곳을 바라보고자 하는 마음은 단순한 윤리의식이 아니라 예술가로서 피할 수 없는 본능과도 같은 태도였다.다큐멘터리 <더스트 투 더스트>는 그런 이야기를 보여주고자 하는 작품이다. 패션의 화려한 정점의 순간이 아니라 그런 시간을 지탱해 내기 위해 필요했을 또 다른 어두운 세계. 보이지 않는 공간을 끝까지 응시하고자 하는 한 인간의 태도다. 그는 자신이 가장 잘할 수 있는 일 위에서 기후 위기라는 전 지구적 문제를 제대로 알고 싶어한다. 다가올 시대의 가장 빛나는 순간을 구현하기 위한 대상이 아니라 현시대가 가진 문제를 들여다보기 위한 도구로 패션을 이용하고자 하는 것이다. 그의 자취를 따라가다 보면, 아름다움이 어떻게 시작되어야 하고, 또 어디로 사라져야 하는지에 대한 물음을 발견할 수 있게 된다.02.이 작품은 의복이 만들어진 후, 그리고 쓰임이 다한 후에 과연 어떻게 되는 것인지 디자이너로서 반드시 알아야겠다고 생각하게 된 나카자토 유이마의 모습으로부터 시작된다. 그 해답을 통해서만 나올 수 있는 디자인이 있을 것이며, 전 세계의 헌 옷이 대량으로 보내진다는 아프리카 케냐의 광경을 직접 확인하고 싶다는 그의 말이다. 실제로 그는 떠난다. 2022년 10월, 다큐멘터리 팀과 함께 나이로비를 찾은 그는 그곳에서 만나게 되는 광경에 압도되고 만다. 그런 그를 바라보는 관객 또한 다르지 않다.케냐 나이로비 근처의 대형 시장을 찾게 된 이후의 장면은 단순히 환경 문제와 관련한 영상이 아니다. 인간의 탐욕과 그렇게 만들어진 소비 사회의 끝자락을 적나라하게 드러내는 서사적 장치에 가깝다. 마치 건초더미처럼 커다란 비닐 속에 쓰레기처럼 담겨 시장 곳곳에 널브러져 쌓인 중고 의류와 흙과 함께 뒤엉킨 채로 파묻혀 제대로 썩지도 못하고 산처럼 쌓여 있는 쓰레기 폐기장의 모습은 우리가 이전에 알고 있던 패션이라는 단어와는 완전히 다른 모습으로 각인된다. 심지어 쓰레기 매립지 바로 옆에는 주거지가 존재하며, 폐의류 산을 지나는 강은 호수와 바다로 이어지고 있는 상태다.실제로 현지 러미지스튜디오 창립자인 모하메드 아왈레의 말에 따르면, 동서양에서 나오는 헌 옷이 모두 버려지는 곳으로, 여기에 버려진다고 해도 최종적으로 어디에까지 이르게 되는지는 그 누구도 알지 못하는 상황이라고 한다(그만큼 많다는 뜻이다). 이곳을 배경으로 일하고, 생존을 이어가는 아이들과 노동자가 존재하기는 하지만 그보다 훨씬 더 많은 물품이 쏟아져 들어오는 일이 끊임없이 반복되고 있어서다. 평균 16만 톤 이상의 헌 옷이 케냐로 수입되고 있으며, 매일 20개 이상의 컨테이너가 이곳으로 흘러 들어온다는 것이 이 작품의 말이다. 그 결과, 이전까지 활성화되어 있던 케냐의 섬유 산업은 점차 쇠퇴하기 시작했고, 중고 옷 시장, 폐기장만이 지금처럼 형성되었다.