반환점 지난 베니스영화제... '어쩔수가없다' 수상 가능성 높아져

▲베니스영화제 소식지 < CIAK >에 실린 이탈리아 매체들의 경쟁 부문 진출 영화들의 평점. 이선필

참고로 이러한 매체 평점은 심사과정에 큰 영향을 주는 것은 아니다. 각 매체별, 평론가별 취향이 강하게 반영되는 데다가 일부 매체는 경쟁작을 모두 관람하지 않고 평가를 빠뜨리는 작품도 있기에 점수 오차가 있는 편이다. 최근 칸영화제의 경우 매체 평점과 반하는 결과가 나오기도 했다. 당해 심사위원장과 심사위원의 격론이 이어지는 과정에서 매체의 평가가 오히려 반작용 효과로 나타나는 경향이 존재하는 것.



즉, 심사위원의 성향이 무엇보다도 중요하다. 봉준호 감독이 경쟁 부문 심사위원장이었던 2021년엔 프랑스 출신 오드리 디완 감독 <레벤느망>이 황금사자상을 받았다. 당시 두 번째 장편 연출을 한 신예 감독이 최고상을 받은 것은 하나의 이변이기도 했다. 배우 카트린 드뇌브가 심사위원장, 박찬욱 감독이 심사위원이었던 2006년엔 지아장커 감독 <스틸 라이프>가 황금사자상의 영예를 안았다. 당시 지아장커 감독은 중국 6세대 대표 감독으로 전성기에 들어가던 시기였고, 베니스영화제가 일종의 공식 인증을 한 셈. 당시 경쟁자들이 알폰소 쿠아론 감독, 스티븐 프리어즈 감독 등 기성 유명 감독이었던 걸 고려하면 베니스에서 보다 젊은 창작 에너지에 힘을 실어준 것으로 분석할 수 있다.



이에 비해 2024년 이자벨 위페르가 심사위원장이었을 땐 페드로 알모도바르의 <룸 넥스트 도어>(The Room Next Door)가 황금사자상을 받았고, 브래디 코벳 감독의 <브루탈리스트>가 감독상을 받았다. 당시 이자벨 위페르 이하 제임스 그레이 감독, 아그네츠가 홀랜드 감독 등 심사위원들이 대부분 영화적 취향이 뚜렷하고 작가성 강한 영화를 좋아한다는 특징이 있었다.



올해 심사위원장은 알렉산데 페인 감독이다. 그는 지난 영화제 개막일인 8월 27일 열린 포토콜 행사에서 "영화가 사회 흐름을 바꾸는 일은 드물지만, 시대를 기록하고 기억을 만드는 데 중요한 역할을 한다"며 "찰리 채플린의 <위대한 독재자> 같은 작품도 2차 세계대전을 막진 못했지만 사람들이 당시 무슨 일이 일어나고 있는지를 인식하고 있었음을 보여준 사례"라고 말한 바 있다. 또한 "일반적으로 극장에서 개봉하는 영화들이 영화적 담론, 문화적 담론의 일부가 되고, 그로 인해 어떤 형태로든 영향을 끼치게 된다"고 밝혔다.



이는 전통 영화문법, 극장 관람 문화를 중시하는 경향으로 해석할 수 있다. 올해 심사위원 구성이 유럽과 중동 및 아시아, 남미 등 국적이 고르게 포진해있다. 알렉산더 페인 심사위원장의 성향과 함께 현 시대성을 조망하는 작품이나 영화적 완성도가 높은 작품이 우세하고, 넷플릭스 같은 OTT 플랫폼 기반 작품이 배제될 가능성이 높다.



3일 오전 첫선을 보인 <힌드 라잡의 목소리>(The voice of Hind Rajab)가 복병으로 떠오를 가능성이 높다. 지난해 1월 가자지구에서 이스라엘군의 폭격으로 사망한 어린 소녀의 실제 목소리를 영화적으로 승화한 해당 작품은 기자 시사 및 간담회에서 각국 기자들의 박수를 받는 등 큰 호응을 얻고 있다.



하지만 박찬욱 감독 <어쩔수가없다> 또한 영화적 완성도가 높다는 평가와 함께 알베르토 바르베라 집행위원장 등 영화제 측 지지를 강하게 받고 있기에 유력한 황금사자상 후보기도 하다. <오마이뉴스> 인터뷰에 바르베라 위원장은 "지금까지 봤을 때 황금사자상 후보 중 가장 유력한 작품"이라 평한 바 있다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고