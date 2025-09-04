반환점 지난 베니스영화제... '어쩔수가없다' 수상 가능성 높아져

▲
제82회 베니스영화제 경쟁부문에 진출한 영화 <어쩔수가없다> 레드카펫 행사 당시 박찬욱 감독.ASAC
제82회 베니스영화제가 8일 차를 맞이하며 반환점을 지나 폐막을 향해가고 있다. 3일(현지시각) 현재까지 경쟁 부문 진출작 21편 중 14편이 공개된 가운데 주요 언론사들의 평가가 나오며 한국영화 수상 가능성 또한 크게 높아졌다.
올해 초청작 영화들의 이름값만 놓고보면 치열한 경쟁이 예상됐다. <가여운 것들>로 2023년 베니스영화제 황금사자상을 받은 요르고스 란티모스 감독 신작 <부고니아>를 비롯, 역시 2018년 <셰이프 오브 워터>로 황금사자상을 받은 기예르모 델 토로 감독의 <프랑켄슈타인>, 미국 독립예술영화를 상징하는 짐 자무쉬 감독과 차세대 노아 바움백 감독, 이탈리아 거장 파울로 소렌티노 감독, 힘 있는 연출력이 돋보이는 캐서린 비글로우 감독 등 관객들에게 매우 익숙한 이들이 대거 포진했기 때문이다.
현재까지 공개된 작품을 대상으로 한 평론과 리뷰를 보면 여러 작품이 기대에 못 미치고 있는 상황이다. 지난해 베니스영화제에 <브루탈리스트>로 각본상을 받은 모나 파스트볼드 감독 신작 <더 테스터먼트 오브 앤 리>는 이탈리아 12개 매체가 참여한 평점표에서 5점 만점에 2.1로 가장 낮은 점수를 기록 중이다. 노아 바움백 감독의 <제이 켈리> 또한 2.5점으로 하위권이고, 장편 데뷔작 <사울의 아들>(2015)로 칸영화제 심사위원대상을 받은 라슬로 네메시 감독 <오펀>도 2.6점으로 하위권에 머물고 있다.
반면 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>는 이탈리아 매체 평점 기준 3.7로 현재까지 1위다. 영국 <가디언>의 피터 브래드쇼 평론가는 해당 작품에 별점 4개를 부여하며 호평했고, 영국 BBC는 <어쩔수가없다>를 '2025년판 <기생충>'으로 표현하며 별점 5개 만점을 줬다. 다큐멘터리로는 최초로 황금사자상(2013년 <성스러운 것들>)을 받은 파울로 소렌티노 감독의 신작 다큐 <빌로우 더 클라우드>(<구름 아래서>)는 이탈리아 매체 평점 3.1에 <가디언> 별점 5개로 거장 중 거의 유일하게 호평 세례를 받았다.
<스크린>, <할리우드 리포터>, <르몽드> 등 이탈리아 외 매체 10곳이 참여한 평점도 3일 공개됐다. 캐서린 비글로 감독 <하우스 오브 다이너마이트>가 4.1점으로 가장 높았으며, 그 뒤를 델 토로 감독의 <프랑켄슈타인>(3.8), <빌로우 더 클라우드>(3.8)가 이었다. <어쩔수가없다>는 3.6점으로 중상위권에 해당했다.
매체 평점보다 심사위원 성향이 중요