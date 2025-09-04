'골때녀' 월드클라쓰, 신입 활약에 부활... 액셔니스타, 눈물의 부상 투혼 패배

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
월드클라쓰는 기존 선수 중 애기가 부상으로 인해 하차하면서 빈 자리를 새 멤버 제이로 채우게 되었다. 촬영일 기준으로 출산 10주 만에 경기에 나선다는 말이 믿기지 않을 만큼 현란한 기술을 선보인 제이는 경기 시작 불과 21초 만에 가볍게 선취골을 넣어 양팀 선수들과 현장을 채운 타 팀 관계자 모두를 놀라게 만들었다.
좋은 신체 조건 뿐만 아니라 기술, 힘을 겸비한 덕분에 기존 나티+사오리 콤비 의존도가 높았던 월드클라쓰로선 새로운 공격 루트를 마련하면서 손쉽게 경기를 풀어나갈 수 있었다. 제이의 절묘한 패스를 넘겨 받은 사오리의 추가골, 또 한번 터진 제이의 득점을 묶어 전반에 일찌감치 3대 0 리드를 잡으며 월드클라쓰는 일방적으로 액셔니스타를 몰아붙였다.
예상보다 강력한 월드클라쓰의 공격에 속수무책으로 당했던 액셔니스타는 박지안과 정혜인을 앞세워 전반 막판 연속 2골을 넣어 2대3, 한 점 차 추격에 돌입했다. 하지만 핵심 멤버 정혜인이 발목을 접지르면서 중도 이탈, 어렵게 후반전을 치를 수 밖에 없었다. 나티에게 결정적인 중거리슛 한방을 얻어 맞은 액셔니스타는 뒤늦게 박지안의 추가골로 3대4를 만들었지만 동점을 이루는데 실패했고 결국 경기는 월드클라쓰의 승리로 종료되었다.
아쉽게 대회 마감한 액셔니스타