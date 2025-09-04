'SBS 컴백' 고현정, 5명 죽인 '연쇄살인범' 된다

넷플릭스 화면 캡처

고현정은 자신의 첫 OTT 드라마 <마스크걸>에서 짧은 분량에도 엄청난 카리스마로 시청자들을 압도했다.2012년 <고쇼>라는 토크쇼를 진행하며 예능에 진출한 고현정은 2013년 <여왕의 교실>에서 아이들에게 '마녀'로 불리는 초등학교 교사 마여진을 연기했고 2016년에는 선배 연기자들과 함께 노희경 작가의 <디어 마이 프렌즈>에 출연했다. 하지만 고현정은 2018년 <리턴>에 출연해 시청률 17%까지 올리며 승승장구하던 중 제작진과의 불화로 중도 하차하는 불미스런 일도 있었다(닐슨 코리아 시청률 기준).2021년 동명의 단편 소설을 원작으로 한 JTBC 드라마 <너를 닮은 사람>에 출연한 고현정은 2023년 데뷔 첫 OTT 드라마였던 <마스크걸>에서 주인공 김모미 역을 맡았다. <마스크걸>의 김모미는 이한별과 나나, 고현정이 '3인 1역'을 연기하는 캐릭터로 고현정은 드라마 후반부인 6회와 7회에만 등장했다. 하지만 고현정은 짧은 분량에도 명불허전의 연기를 선보이며 시청자들을 사로 잡는 데 성공했다.지난 1월에 종영한 ENA 드라마 <나미브>에 출연한 고현정은 5일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 <사마귀>를 통해 복귀한다. 2017년에 제작된 프랑스의 동명 드라마를 원작으로 한 <사마귀>는 2012년 <화차>로 백상예술대상 감독상을 수상한 변영주 감독이 연출한 범죄 스릴러 드라마다. 고현정은 <사마귀>에서 '사마귀'로 불리는 연쇄살인범으로 감옥에서 자신을 닮은 모방 범죄를 목격하는 정이신을 연기한다.<사마귀>에는 고현정 외에도 <조선구마사> 이후 4년 만에 SBS 드라마에 출연하는 장동윤이 5명의 남자를 잔혹하게 살해한 엄마를 원망하고 있는 정이신의 아들이자 냉철한 형사 차수열 역을 맡았다. 조성하는 20년 전 정이신을 검거했고 현재는 모방 살인사건 수사팀의 수사 책임자가 된 최중호 경정을 연기하고 김보라는 2024년 <백설공주에게 죽음을> 이후 다시 한 번 변영주 감독의 작품에 출연한다.사실 미스터리 범죄 스릴러를 표방하는 <사마귀> 같은 장르물은 주말 밤 시간대에 편성하기에 다소 부담스럽다. SBS도 2023년과 2024년 < 7인의 탈출 > < 7인의 부활 >이라는 장르물을 편성했다가 쓴맛을 봤던 아픈 기억이 있다. 하지만 <사마귀>는 고현정이라는 확실한 '브랜드 파워'를 가진 배우를 전면에 내세운 작품이다. 과연 고현정은 SBS의 기대에 부응하며 시청자들을 범죄 스릴러에 빠지게 할 수 있을까.