'SBS 컴백' 고현정, 5명 죽인 '연쇄살인범' 된다

<학교2017>에서 전교회장 송대휘 역과 <미스터 션샤인>에서 소년 의병 이준영 역을 맡으며 주목 받은 장동윤은 2019년 <조선로코 녹두전>에서 과부 여장을 하는 전녹두를 연기하며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 물론 영화에서는 <뷰티풀 데이즈>과 <런 보이 런> 같은 독립영화 위주로 활동하면서 의미 있는 흥행 성적을 올리지 못했지만 대중들이 주목하는 젊은 배우라는 사실은 변하지 않았다.
그렇게 착실히 활동을 이어가던 장동윤은 2021년 조선 초기를 배경으로 한 사극 드라마 <조선구마사>에서 훗날 세종대왕이 되는 충녕대군을 연기하며 배우로서 한 단계 도약할 수 있는 좋은 기회를 맞았다. 하지만 <조선구마사>는 방영 전부터 역사 왜곡과 고증 오류로 많은 비판을 받았고 결국 방송 2회 만에 편성이 취소되고 모든 촬영 분량이 폐기됐다. 장동윤 개인에게는 아까운 기회가 날아간 셈이다.
하지만 장동윤은 2023년 KBS의 <오아시스>와 넷플릭스의 <정신병동에도 아침이 와요>에 출연하며 다시 활발한 활동을 이어갔다. 그리고 장동윤은 5일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 <사마귀: 살인자의 외출>(아래 <사마귀>)에서도 아주 든든한 베테랑 선배 배우의 아들로 출연해 연기 호흡을 맞춘다. 지난 2018년 중도 하차했던 <리턴> 이후 7년 만에 SBS 드라마에 출연하는 고현정이 그 주인공이다.
<선덕여왕> <대물>로 2년 연속 연기대상