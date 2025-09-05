애인 집에서 죽은 고모, 반 세기 지나 추적한 조카

또 한 여성이 죽었다. 1일 일본 도쿄에서 40대 여성이 30살 한국인 남성 박모씨에게 살해당했다. 막을 수 있었던 죽음이다. 바로 며칠 전 그녀가 직접 일본 현지 경찰에 신고까지 했던 것이다. 둘은 애인 관계였다. 한국에서 찾아온 그가 그녀의 집에 머물며 폭력을 행사했다고 했다. 신고를 받고 출동한 경찰이 박씨에게 접근금지 경고 처분까지 했으나 그가 며칠 뒤 다시 돌아와 범행에 이른 걸 막지 못했다. 무엇을 더 했어야 할까. 제 일을 그만두고, 삶의 터전을 떠나야 했을까. 신고 이상의 어떤 조치를 해야 그로부터 죽지 않을 수 있었을까. 나는 차마 무엇이라 답할 수가 없다.
수많은 남자들에 의해 거듭하여 많은 여성이 같은 방식으로 죽고 있다. 이는 오늘 한국사회에 사회적이며 규범적인 원인이 자리하고 있을 가능성을 내보인다. 사적 관계에서 문제 있는 개인에 의해 자행된 우발적 범행을 넘어서, 그와 같은 범행에 이르도록 한 사회적 이유가 자리할 가능성을 따져보아야 할 이유다. 그저 남녀의 관계로만 잘라 볼 수 없는 복합적 이유가 있겠으나, 분명히 존속하고 있는 성차별적 규범이며 왜곡된 성인식이 범행에 영향을 미쳤으리란 해석 또한 얼마든지 가능하다.