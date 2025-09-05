애인 집에서 죽은 고모, 반 세기 지나 추적한 조카

한국독립영화협회

큰사진보기 ▲양양독립영화 쇼케이스 포스터 한국독립영화협회

여성 1560명의 죽음, 개별적일 수 없다



제목인 '양양'은 두 양씨 여성, 즉 감독 주연과 죽은 고모의 연결을 뜻한다. 양씨 가문의 두 딸이 겪어내야 했던 차별, 저들의 존재를 은근히 밀어내는 부당한 힘의 작용에 대응한 연대를 그린다. 고모는 이미 죽고 주연은 이제야 그 존재를 알았으나, 그녀는 수면 아래 잠긴 고모의 존재를 이끌어 수면 위로 끌어올려 복원해내는 것이다. 그 마땅한 자리를 양씨 사내들이 아닌 은근히 무시당하는 딸 주연이 해내는 모습은 그래서 저항적이고 통쾌하기까지 하다.



다만 영화가 다소 모호한 귀결로 다가서는 듯 느껴지는 건 어찌할 수 없는 사실이다. 누나와 남동생 사이의 차별, 세대를 건너 답습되는 성차별적 규범에 대한 문제의식은 고모의 죽음이며 데이트 폭력 문제와 명확하게 엮여들지 않고 나열되는 수준으로 펼쳐질 뿐이다. 영화의 귀결이 되는 새로운 생명의 탄생 또한 이 영화의 주제와 긴밀히 조응하지 못한다. 가족 안에서 고모의 자리를 복원한 선택이 어떠한 차이를 빚었는지도 드러나지 않는다. 여러모로 한 편의 영화로 완성도가 높다 말하기 어려운 이유다.



그럼에도 불구하고 <양양>은 유효하다. 끝까지 파고들어 고모를 죽음에 이르게 한 이를 카메라 앞에 세우길 포기하였을지라도, 그 죽음과 여성 일반에 대한 억압 사이의 관계를 명징하게 연결 짓지 못했을지라도 그렇다. 주연의 고모와 마찬가지로 가까운 남자에게 죽는 여자들의 존재가 끊이지 않고 있는 현실이다. 한국 사회는 마치 고모의 존재를 지워버린 양씨 사람들처럼 그녀들 하나하나를 개별적 죽음으로 밀어두고서 함께 보지 않으려 든다.



16년 간 죽은 1560명의 여성들이 그렇게 개별적 죽음으로 지워져갔다. 다음 죽음도 그렇게 다뤄진다면 달라지는 건 없을 것이다. 이 모두가 게으르고 비겁하며 그릇된 태도의 결과란 걸 영화 <양양>이 돌아보도록 한다. 어쩌면 그 죽음 아래 감춰진 진실이, 나태와 비겁과 책임의 방기가 자리하고 있으리란 의심을 품도록 한다. 나는 그것으로 이 영화가 역할을 다 해냈다고 믿는다.

양양 양주연 독립영화쇼케이스 한국독립영화협회 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 세계적으로 성공한 드라마의 비결 몇 가지

스틸컷고모와 가까웠던 고등학교 동창은 그 죽음에 얽힌 사연 또한 알고 있다. 고모의 죽음 뒤 할머니가 제 딸의 단짝 친구를 찾아와선 종종 울고 돌아가는 일이 있었다고 했을 만큼, 그 죽음을 남다르게 겪어낸 친구다. 영화는 그녀가 말해준 진실, 고모가 죽음에 이르기까지의 사연을 차츰 풀어주기 시작한다.대학교에서 고모는 좋지 않은 남자를 만났다 했다. 고모의 친구는 민주화운동을 하다 수배를 당하고 몰래 숨어든 인물이라고 그를 떠올린다. 그가 고모를 의심하고 통제해 수시로 싸웠다는 이야기를 고모의 친구가 전해준다. 고모는 그와 헤어지고 싶어 했다지만 마음처럼 쉽지 않았던 모양이다. 고모가 그 시절 읽었던 시집에 밑줄 쳐진 시구들은 그 당시 복잡했던 그녀의 심경을 짐작하게끔 한다. 오늘날 가스라이팅이라 불리는 심리적 장악이 이뤄졌을까. 둘 사이의 문제를 한참 시간이 지난 오늘 되짚는 일의 한계는 명백하다. 분명한 건 고모가 그와의 관계로부터 음독에 이르렀다는 사실, 또 그녀가 그의 자취방에서 발견됐다는 것이다. 그녀가 병원으로 옮겨졌을 땐 이미 늦어버렸다고 했다.고모의 죽음을 추적하고 가려진 존재를 복원해나가던 <양양>은 그 죽음 앞에서 선택과 마주한다. 고모가 그저 자발적 선택으로 죽음에 이른 것이 아니란 게 명확해지는 가운데, 끝까지 추적해 범인 앞에 이를 것인가, 아니면 고모의 존재를 복원하고 이해에 다가설 것인가가 두 갈래 길로 나뉘는 때문이다. 영화가 택하는 건 후자다.<양양>은 삭제된 고모의 자리를 복원한다. 애인의 집에서 죽은 채 발견된 고모가 제 가족의 기록에서까지 삭제된 상황을 확인하고, 그녀의 존재를 새로이 새긴다. 어째서 죽은 딸의 기록을 삭제했는지, 그 결정 아래 깔린 구시대적이고 성차별적 인식을 까발린다. 무엇보다 그와 같은 선택을 이끈 인식이 영화가 제작된 이 시대에도 여전히 존재한다는 사실로까지 문제의식을 확장한다. 고모의 이야기 한 편으로, 영화를 찍고 있는 감독 주연이 제 부모로부터 남동생과 다른 취급을 받는 상황을 내보이는 건 사적다큐가 공적문제와, 또 지난 이야기가 오늘의 삶과 마주 닿게 하는 선택이 된다.