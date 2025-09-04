여성지도자 된 아만다 사이프리드 "하루에 10시간씩 춤 연습"

▲제82회 베니스영화제 경쟁 부문 초청작 <더 테스터먼트 오브 앤 리>의 배우 아만다 사이프리드. ASAC

물론 감독의 말대로 특정 종교, 그것도 일부에선 이단으로 분류되기도 하는 종파의 이야기가 보편성을 갖긴 어려운 일일 수 있다. 그런 이유여서일까. 영화가 처음 공개된 1일 이후 이탈리아 현지 언론의 평균 평점은 5점 만점에 2.1로 3일까지 공개된 경쟁작 중 가장 낮다. 하지만 언론 리뷰 기사에선 압도적인 연기력으로 아만다 사이프리드가 영화제의 강력한 여우주연상 후보로 꼽히고 있다.



모나 파스트볼드 감독은 "문맹이었고 가난했던 앤 리가 1700년대 말 단 8명의 신도와 함께 미국에 건너와 공감과 평등을 바탕으로 가장 큰 유토피아 공동체를 세웠다는 건 놀라운 일"이라며 "우린 현재 끔찍한 가부장적 지도자들에 둘러싸여 있다. 친절로 이끄는 이가 드물기에 이런 이야기가 필요하다"고 강조했다.



아만다 사이프리드 또한 "세상에 종교는 많지만 그중 하나에 끌리는 이유가 있을 것인데 아마도 덜 외롭고 싶고 덜 두렵고 싶기 때문"이라며 "몇몇 종교가 해를 끼치기도 하지만 그런 것만 없다면, 무언갈 믿는 것만으로 삶의 목적이 생기고 길잡이를 얻을 수 있다"고 말했다.



참고로 아만다 사이프리드는 대자연에서 평안과 삶의 이유를 찾고 있다고 한다. 미국 LA와 뉴욕을 오가며 활동하는 아만다 사이프리드는 현재 뉴욕주 북부의 한 농장에 자택이 있는 걸로 알려졌다. 그는 "메리 올리버의 시처럼 살고, 패티 그리핀의 목소리로 자연과 교감하는 게 제 방식"이라며 "도살장으로 가던 길에 구조된 돼지나 다른 동물들을 후원하고 있다. 대자연에 오래 있다보면 몸으로 느껴지는 게 있다. 종교도 그런 것과 같다"고 나름의 철학을 설파했다.



인터뷰 후 기자와 악수하며 아만다 사이프리드는 한국에서도 관객과 만나길 기대한다고 밝히기도 했다.



