여성지도자 된 아만다 사이프리드 "하루에 10시간씩 춤 연습"

여성의 이름은 역사에 기록되지 않았던 18세기 초 한 여성이 종교 종파의 창시자가 됐다. 영국 초기 퀘이커교도 였던 앤 리(Ann Lee)는 미국 뉴욕 및 주변 사회에 영향을 끼친 셰이커교를 이끌기까지의 여정이 영화화돼 제82회 베니스영화제에 소개됐다. 단순히 한 종교만의 이야기가 아니다. 강요로 인한 결혼, 온갖 억압적 분위기에서 주도적으로 자신의 길을 만들고 선한 영향력을 끼치려 한 강인한 여성은 오늘을 사는 이들에게 남다른 감흥을 줄 것이다.
영화 <브루탈리스트> 공동 각본가로 지난해 베니스영화제 감독상을 받은 모나 파스트볼드 감독과 할리우드 스타 아만다 사이프리드가 손을 잡았다.
지난 1일 베니스 현지에서 공개된 이후 영화 <더 테스터먼트 오브 앤 리>(The Testament of Ann Lee)는 아만다 사이프리드의 강렬한 연기, 숭고한 영상미 등으로 호평을 받는 중이다. 프리미어 상영이 끝난 직후 해당 작품은 약 15분간 기립박수를 받았고 아만다 사이프리드는 벅찬 눈물을 흘리기도 했다. 기립박수 시간만 놓고 보면 올해 공개된 경쟁 부문 작품 중 가장 긴 시간이다.
2일 베니스 리도섬 엑셀시오르 호텔에서 영화의 주역들을 만날 수 있었다. 한국에선 유일하게 세 매체가 참석했다.
노래와 춤의 힘