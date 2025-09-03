"싸구려 사랑"... 보호자 향한 강형욱의 일침

▲
'개와 늑대의 시간'의 한 장면채널A
"생물학적으로 개라는 건 인정을 하시나요? 태어나기를 개로 태어난 것도 인정하시잖아요. 지능 수준과 감정도 개라는 것을 인정하세요?" (강형욱)
위에서 나열한 문제들은 늑대 2호의 탓일까. 늑대 2호가 '남양주 상전견'이라는 별명을 얻게 된 까닭은 보호자의 무분별한 애정 때문이었다. 관찰 카메라에 잡힌 엄마 보호자의 행동은 할 말을 잃게 만들 정도였다. 비가 오나 눈이 오나 늑대 2호가 좋아한다고 생각해 창문을 열고 이동할 정도로 열성이었고, 입질해도 오히려 가여워했다. 문제 행동에 대해 훈육조차 하지 못했다.
'우쭈쭈'하는 것밖에, 이틀 동안 104번의 간식을 주는 것밖에, 사랑을 주는 것밖에 하지 못하는 이기적인 보호자였다. 3~4세 수준의 아기처럼 대했다. 사람 나이로 치면 늑대 2호는 35세에 가까운데도 말이다. 진료를 위해 동물 병원에 데려가서도 입마개와 넥카라를 착용시키지 못해 절절맸다. 말을 알아들을 리 없는 늑대 2호에게 펫밀크를 주며 어르고 달래는 모습이 씁쓸했다.
"이런 사랑은 가치가 없어요. 보호자가 살기 위해 늑대 2호를 망치는 것 같은 생각이 듭니다." (강형욱)
엄마 보호자는 공황 장애 등 힘겨운 시기를 겪었고, 그때 만난 늑대 2호가 삶의 온기를 불어넣어 줬다며 맹목적 애정의 이유를 설명했다. 이해되는 측면이 없는 건 아니었지만, 그 결과가 어떤 것인지 직시해야 할 시점이었다. 강형욱은 아무 때나 주는 사랑은 결국 아무 가치가 없다며, 진짜 사랑은 주고 싶은 사랑을 주지 않을 때 나오는 것이라는 지론을 폈다.
더 나은 미래를 위해 때로는 제지할 필요도 있다는 의미였다. 이윤지는 책에서 읽은 '눈의 아이'라는 이야기를 언급하며, 엄마의 온기가 아이를 녹여버린다면 그건 잘못된 사랑이라는 점을 상기시켰다. 지금이라도 자유롭게 놓아줌으로써 더 잘 살아갈 수 있게 만들어야 한다는 얘기도 덧붙였다. 실제로 늑대 2호는 생명과 직결된 진료조차 못 받는 개가 됐다.
보호자의 다짐