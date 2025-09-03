원전회사 한수원의 특별한 부산영화제 후원, 왜?

▲
2019년 12월 서울독립영화제 독립영화 아카이브 전 <서울 7000> 상영 후 관객과의 대화에 나선 서울대 얄라셩 출신 인사들. 왼쪽부터 김인수 전 부산영상위원회 운영위원장, 김정희 교수, 한수원 대표인 황주호 교수, 김홍준 감독성하훈
하지만 한수원의 후원사로 참여한 것에는 황주호 대표가 영화와 깊은 연관이 있는 것도 빼놓을 수 없다. 경희대 부총장을 역임한 황주호 대표는 한국영화운동의 시발점으로 꼽히는 서울대 얄라셩에서 활동했다. 1980년 얄라셩이 결성될 당시 회원으로 참여해 박광수 이사장과 함께 활동했었다. 얄라셩 회장을 역임한 홍기선 감독과 김동빈 감독의 학과 선배이기도 하다.
특히 그의 이력에서 돋보이는 점은 8mm 단편영화를 연출한 감독이라는 점이다. 1975년 한국영상자료원 김홍준 원장과 함께 8mm영화 <서울 7000>을 만들었다. 당시로서는 매우 드물었던 학생들의 창작 작품으로 오랜 시간이 흘러도 가치있는 작품으로 통한다.
이 영화는 지난 2019년 11월 30일 서울독립영화제 독립영화 아카이브전에서 상영돼 큰 관심을 모았다. 서울의 하루를 8mm카메라로 담은 다큐멘터리로 1980년대 영화운동이 본격화되기 전 순수 영화의 유형을 볼 수 있는 귀중한 작품이라는 것이 서울독립영화제의 평가였다. 황주호 대표는 김홍준 감독, 김인수 전 부산영상위원회 운영위원장, 김정희 교수 등 얄라셩 출신 인사들과 함께 관객과의 대화에 나서기도 했다.
박광수 부산영화제 이사장에 따르면 '이사장으로 선임된 후 황주호 대표 이름으로 축하난이 왔었으나 그때만 해도 한국수력원자력 회사 이름을 눈여겨보지 않았다'고 한다. '이후 황주호 대표가 부산 기장의 고리원자력발전소를 방문하러 왔을 때, 연락이 돼 만나게 됐고, 그 과정에서 협찬을 받을 수 있게 됐다'고 말했다.
부산영화제는 한수원 등의 외부 후원 덕분에 지난해 윤석열 정권의 영화제 예산 삭감에도 영화제를 안정적으로 치러낼 수 있었다고 밝혔다. 올해 30회를 맞아 또 한 번 도움을 받게 됐다.
