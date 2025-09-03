'골때녀'에 '원본 영상 공개' 요구한 팬들, 왜냐면...

▲골때리는그녀들
마시마유SBS
하지만 많은 시청자들은 결승전에서 구척장신의 비매너 플레이와 심판의 편파판정 의혹을 지적했다. 이 경기에서 <골때녀>세계관 최고의 선수이자, 원더우먼의 에이스로 꼽히는 일본의 마시마 유는 경기 내내 구척장신의 집중적인 견제를 받았다.
문제는 구척장신 멤버들이 마시마를 막기 위해 팔 걸기, 붙잡기, 잡아 당기기, 위험한 태클 등 거칠고 과격한 '파울성 플레이'를 남발했다는 점이다. 제작진도 방송 중에 '참호격투'라는 자막을 달 정도였다. 하지만 이날 주심을 맡은 오현정 심판은 경기내내 파울조차 거의 선언하지 않았다.
원더우먼의 감독인 조재진은 심판에게 항의했지만 번번이 묵살당했다. 오히려 구척장신 선수들조차 "이렇게 해도 되겠냐"며 재차 확인했지만, 정작 구척장신의 감독인 이영표는 "더 거칠게 수비하라"며 선수들을 독려했다. 해설자 박주호 역시 "반칙이 아니라 정당한 몸싸움"이라며 구척장신을 두둔하는 발언을 이어갔다.
방송후 시청자들 사이에서는 페어플레이와 스포츠맨십이 실종된 결승전에 대한 비판 여론이 폭주했다. 그동안 <골때녀>의 인기 비결은, 출연자들이 잘하든 못하든 정정당당하게 최선을 다하고, 축구의 매력에 점점 빠져드는 '진정성과 성장서사'에 있었다. 그저 승부와 결과에 연연하고 심지어 '이기기만 하면 된다'는 방식은, 시청자들이 <골때녀>에 기대하는 이미지와는 거리가 멀었다.
물론 프로의 세계에서는 파울을 영리하게 이용할 필요도 있다. 동시에 <골때녀>는 '순수한 아마추어들의 경쟁'이고, 시청자들에게 보여주기 위한 '방송'이기도 하다. 아마추어들에게 거칠고 위험한 플레이를 조장하거나 방치한다면, 부상의 위험도 높아질 뿐 아니라 감정적으로 격앙되는 상황을 초래하기 십상이다.
더구나 <골때녀>의 선수들은 아마추어지만, 감독과 심판, 해설자들은 모두 '프로'들이었다. 심지어 이영표와 박주호는 국가대표까지 지낸 전문 축구인들이다. 먼저 축구에서 갖춰야 할 정정당당한 스포츠맨십과 경기 매너부터 가르치는 게 이들이 지녀야 할 '올바른 역할'이다.
영상 풀버전 공개한 제작진