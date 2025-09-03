'조기 탈락' BNK, 고개 숙인 'WKBL 챔피언'

한국여자농구연맹

박정은 감독은 안방에서 열린 2025 박신자컵에서 3연패 조기 탈락이라는 실망스런 성적표를 받게 됐다.BNK는 지난 시즌이 끝난 후 규정상 우승의 주역이었던 아시아쿼터 이이지마와 결별했지만 우승 전력 대부분을 지키는 데 성공했다(BNK뿐 아니라 지난해 비 시즌은 FA 시장에서 이적 선수가 한 명도 없었을 정도로 유난히 조용했다). 튀르키예 리그에서 활약한 박지수가 1년 만에 KB로 복귀한 것이 위협적이지만 BNK에게는 이번 시즌에도 챔프전 2연패를 노리기에 부족함이 없는 환경이 마련된 셈이다.지난해부터 해외 팀을 초청하면서 대회 규모가 커진 박신자컵은 올해 스페인의 사라고사와 헝가리의 DVTK 훈테름을 포함해 총 10개 구단이 출전해 자웅을 겨룬다. 특히 이번 대회는 BNK의 홈구장 부산 사직실내체육관에서 열리고 BNK의 모회사 BNK 금융그룹이 타이틀 스폰서를 맡는다. 2025-2026 시즌의 예행연습이라는 기존 취지와 별개로 BNK에게는 분발해야 할 또 하나의 명분이 생긴 셈이다.하지만 올해 박신자컵에서 BNK는 지난 시즌 WKBL 우승팀의 자존심을 전혀 지키지 못하고 있다. 8월 30일 후지쯔와의 개막전에서 주전 선수 대부분이 25분 이상의 출전 시간을 기록하고도 52-62로 패한 BNK는 31일 우리은행과의 지난 시즌 챔프전 리턴매치에서도 55-66으로 패했다. 공수를 겸비한 베테랑 박혜진이 결장한 이날 BNK는 우리은행에게 9개의 3점슛을 허용하며 경기를 내주고 말았다.BNK는 2일 똑같이 2연패에 빠진 삼성생명을 상대로 3쿼터까지 58-42로 16점 차의 여유 있는 리드를 지키고 있었다. 하지만 BNK는 4쿼터에서 삼성생명에게 26점을 허용하는 동안 단 8점 밖에 넣지 못하며 대역전극의 희생양이 되고 말았다. 이로써 BNK는 오는 4일 사라고사와의 조별리그 마지막 경기 결과에 상관없이 4강 토너먼트 진출에 실패했다. WKBL 챔피언의 허무한 조기 퇴장이 아닐 수 없다.물론 BNK의 박정은 감독은 이번 대회에서 박혜진과 안혜지 등 주력 선수들을 무리하게 출전 시키지 않았다. 여기에 무릎 수술을 받은 아시아쿼터 나카자와 리나가 지난 8월초 BNK와 결별하면서 선수 운영에 더욱 어려움을 겪었다. 하지만 박지수가 결장한 KB는 이번 대회 2승 1패로 선전하고 있다. 주축 선수의 결장과 출전 시간 관리가 올해 박신자컵에서 BNK가 부진한 핑계가 될 수 없다는 뜻이다.