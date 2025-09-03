'조기 탈락' BNK, 고개 숙인 'WKBL 챔피언'

반환점을 넘긴 2025 박신자컵에서 첫 번째 토너먼트 탈락자가 나왔다.
하상윤 감독이 이끄는 삼성생명 블루밍스는 2일 부산 사직실내체육관에서 열린 2025 BNK 금융 박신자컵 조별리그 A조 BNK썸과의 경기에서 68-66으로 승리했다. 대회 개막 후 스페인의 카사데몬트 사라고사에게 70-77, 일본의 후지쯔 레드웨이브에게 57-68로 패하며 탈락 위기에 놓였던 삼성생명은 지난 시즌 WKBL 우승팀 BNK에게 16점 차의 열세를 뒤집고 역전승을 거두며 대회 첫 승을 신고했다.
삼성생명은 이날 이해란과 키아나 스미스, 이주연 등 주축 선수들이 대거 결장했고 에이스 배혜윤도 단 11분을 소화하는 데 그쳤다. 하지만 2006년생 신예 최예슬이 11득점 5리바운드 2어시스트 2스틸,김단비가 3점슛 3개를 포함해 11득점 6리바운드를 기록하며 삼성생명의 역전승을 견인했다. 반면에 개막 후 내리 3연패에 빠진 BNK는 올해 박신자컵에 출전한 10개 구단 가운데 가장 먼저 4강 토너먼트에서 탈락했다.
공격적인 전력 보강으로 창단 첫 우승