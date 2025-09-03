[단독 인터뷰] "박찬욱 베니스 복귀 환영, 황금사자상 가장 강력한 후보"

▲
제82회 베니스영화제 알베르토 바르베라 집행위원장.ASAC
'영화들이 이 세상 문제에 해결책을 제공한다는 기대는 버리십시오. 현 세계의 복잡성은 간단한 답으로 수렴되지 않기 때문입니다. 대신 영화는 질문하고, 다층적 시선을 제공하며 개인·사회·정치적 조건의 모호성을 끊임없이 환기합니다.'
제82회 베니스영화제 알베르토 바르베라 집행위원장은 영화제를 소개하는 서문에서 영화의 위기를 언급했다. OTT 플랫폼의 강세, 극장 관객수의 급감, AI 등장으로 인한 영화 생산 및 유통 시스템의 불확실성 등을 말이다. 동시에 그는 영화의 역할론을 강조했다. 프랑스 급진파 영화감독 자크 리베트의 말을 인용하며 사람들에게 영화는 일상에서 벗어나게 하는 높은 차원의 '폭력'이라며 영화 예찬론을 한껏 펼쳤다.
영화제가 한창인 2일 오전(현지시각 기준) 영화제 사무국이 자리한 베니스 리도섬의 '팔라쵸 델 시네마'에서 알베르토 바르베라 집행위원장을 만났다. 1998년부터 2001년까지 베니스영화제 집행위원장직을 수행, 이후 토리노 국립 영화 박물관 관장으로 부임했다가 지난 2012년부터 베니스영화제에 복귀했다. 2000년엔 프랑스 정부로부터 문화훈장 예술·문학기사장(Chevalier des Arts et des Lettres)을 받았고, <버라이어티>가 선정한 '전 세계 엔터테인먼트 업계에서 가장 영향력 있는 500인'에 꼽히기도 했다.
할리우드와 한국영화의 열풍
그의 복귀 이후 베니스영화제는 급부상했다는 평이 지배적이다. 세계에서 가장 오랜 역사를 자랑했지만 영화 종주국 프랑스의 칸영화제에 인지도나 프로그램 면에서 다소 밀렸다면, 베니스영화제는 OTT 플랫폼 작품과 할리우드 및 스타 배우 작품들을 적극 초청하며 화제성에 힘을 싣고 있다. 이와 더불어 <로마>(2018), <노매드랜드>(2020), <가여운 것들>(2023), <부루탈리스트>(2024) 등 베니스에서 첫선을 보인 작품들이 미국 오스카상 주요 수상작이 되면서 오스카 레이스의 출발점으로 인식되고 있는 게 사실이다.
올해엔 할리우드 배우 엠마 스톤, 아만다 사이프리드를 보기 위해 행사장 주변이 인산인해였고, 드웨인 존슨 또한 국제영화제 첫 나들이를 베니스에서 경험하며 영화제 흥행에 일조했다. 특히 올해는 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>가 <친절한 금자씨> 이후 20년 만에 경쟁 부문 초청을 받았고, 출연 배우인 이병헌이 국제적 인지도를 바탕으로 현지 관객들에게 큰 환호를 받았다. 칸영화제의 단골손님이었던 탓에 '깐느 박'이라는 별명이 있다는 기자의 말에 알베르토 바르베라 집행위원장은 웃으며 알고 있다고 끄덕였다.
"우린 영화제 준비를 위해 1년 내내 전 세계를 돌아다니며 작품을 발굴한다. 베니스영화제의 위상은 충분히 강력하기에 매년 주목할 만한 작품에 접근할 수 있고, 그중 최상의 작품을 선별할 수 있다. 올해만 해도 약 80편의 월드 프리미어를 상영한다. 아주 일부 예외를 제외하면 오늘날 가장 존경받는 신작 대부분이 베니스에 와 있다고 할 수 있다. 동시에 새로운 경향성, 신인 감독, 촬영 분야에서의 새로운 시도도 발견할 수 있다. 그래서 개인적으론 올해 영화제 라인업이 매우 만족스럽다. 현재의 영화 상황을 매우 국제적인 시각에서 보여주고 있다고 생각하기 때문이다.
그런 의미에서 우린 박찬욱 감독의 베니스영화제 복귀를 기다려왔다. 그의 신작을 소개하게 되어 매우 기쁘다. <어쩔수가없다>는 상영 이후 엄청난 반향을 일으키고 있다. 지금까지 봤을 때 황금사자상 후보 중 가장 유력한 작품이라 할 수 있다. 관객과 평론가 모두의 반응이 대단했다. 프리미어 상영 때 기립박수는 물론이고 리뷰 역시 압도적으로 긍정적이다. 전 박찬욱 감독이 아주 강렬하고 흥미로운 복귀를 했다고 생각한다."