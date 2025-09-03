넷플릭스, 하반기와 2026년 라인업 공개... '흑백요리사2'부터 '솔로지옥5'까지

넷플릭스

<케냐 간 세끼> 스틸컷11월에 공개되는 <케냐 간 세끼>는 나영석 사단인 '에그 이즈 커밍'과의 협업 예능으로 이수근, 은지원, 규현이 아프리카로 떠나는 여행기다. 김예슬 PD는 "세 분이 워낙 케미도 좋고 유명한 조합이다. 예전에 아프리카로 기린을 보러 가기로 했던 약속에서 착안했다. 세 분의 신들린 티키타카, 케냐의 경이로운 자연 풍경, 기린과의 조우 여부를 확인해 달라"고 했다.또한 내년 공개 예정인 <이서진의 달라달라>도 언급했다. "이서진이 은퇴 후 텍사스 달라스에서 살고 싶은 소망을 다룬 여행기다. 워낙 여행을 많이 한 두 분(이서진, 나영석)이 넷플릭스 예능에서 선보인 케미를 기대해 달라"고 답했다.이어 동일한 포맷을 넷플릭스에서 재탕한다는 우려에 대해 "나영석 PD가 끓인 김치찌개라는 말이 있는데 넷플릭스에서 새로운 맛으로 대접하겠다"고 말해 자신감을 드러냈다.12월에는 지난해 추석에 공개되어 파장을 일으킨 <흑백요리사 2>가 연말을 장식하게 되었다. 김학민 PD는 "시즌1의 출연 셰프가 엄청난 인기를 얻었던 만큼 업그레이드된 참가자가 등장할 예정이다. 시즌2를 준비할 때 식당 정보를 묻는 일이 많았다. 시즌1에 밀리지 않고 상상하지 못한 참가자의 면모를 주목해 달라"라고 예고했다.2026년 1월에는 데이팅 예능 <솔로지옥 5>가 공개되어 화려한 포문을 연다. 김재원 PD는 "역대 시즌 최다 인원이 등판한다. 그중에서도 매력적인 스타가 탄생할 것이다"고 장담하며 "시즌4에서 길거리 캐스팅에 이어, 유명 맛집과 레스토랑에 전단을 붙이며 섭외 요청했다. 시즌5에서는 '테토녀'의 전쟁이다. 어느 시즌보다 멋지고 흥미로운 여성 출연자가 등장한다. 다양한 캐릭터 간의 러브 스토리를 더하게 되었다"고 밝혔다.이와 반대되는 모태솔로들의 첫 연애담 <모태솔로지만 연애는 하고 싶어>도 시즌2를 준비 중이다. 김노은 PD는 "시즌2 출연자를 모집 중인데 1만 2000명으로 지원자가 늘어났다. 철저한 검증에 있다"며 "저희는 '에겐남'들의 전쟁이 될 것이다"라고 말해 웃음바다로 만들었다.2월에 공개되는 <미스터리 수사단2>는 스튜디오의 한계를 뛰어넘어 야외 로케이션으로 현장감을 높일 것이며 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나와 새 수사단원 가비가 합류해 기발한 추리력과 케미스트리를 보여줄 예정이다. 정종연 PD는 "시즌1 때 짧은 회차가 질타를 받았다. 시즌2에서는 세 개의 에피소드를 추가해 끊기지 않는 재미를 두었다"며 현장에서 "<데블스 플랜 3>도 제작 확정되었다"라고 깜짝 발표했다.