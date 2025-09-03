넷플릭스, 하반기와 2026년 라인업 공개... '흑백요리사2'부터 '솔로지옥5'까지

▲
<크라임 씬: 제로> 스틸컷넷플릭스
넷플릭스는 매달 다채로운 예능을 선보일 계획이다. 9월 <크라임씬: 제로>를 시작해 10월 <피지컬: 아시아>를 국가대항전으로 확장한다. 11월은 에그 이즈 커밍과 합작품 <케냐 간 세끼> <이서진의 달라달라>, 12월은 <흑백요리사: 요리 계급전쟁 2>로 업그레이드된 재미를 줄 예정이다.
2026년 1월은 넷플릭스 역사상 첫 시즌5이 만들어진 <솔로지옥 5>가 포문을 열며, 2월에는 <미스터리 수사단 2>이 공개된다. 민박 예능을 확장한 <대환장 기안장 2> <유재석 캠프>와 데이팅 예능의 새로운 시도로 평가받는 <모태솔로지만 연애는 하고 싶어 2>를 선보이게 되었다.
오는 9월 23일에는 롤플레잉 추리 게임 <크라임씬: 제로>가 첫 테이프를 끊는다. 황슬우 PD는 "초심으로 돌아가 글로벌 시청자를 사로잡으면서도 사건의 재미와 본질에 충실했다"며 "세트로 한강과 한강 다리를 구현했다. 테마, 스토리, 세트도 스케일도 커졌다. 작품의 정체성을 책임질 레전드 플레이어가 한자리에 뭉쳤다. 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진의 기존 멤버와 여섯 번째 멤버로 박성웅, 주현영을 투입했다"고 말했다.
이어 10월에는 글로벌 서바이벌 예능 <피지컬: 아시아> 버전이 공개된다. 피지컬 경쟁인 <피지컬: 100>의 인기에 힘입어 한국, 일본, 태국, 몽골, 인도네시아, 튀르키예, 호주, 필리핀 총 8개 국가 대항전이 펼쳐진다. 마치 올림픽을 보는 듯 국가의 명예를 걸고 정면 승부를 벌이게 된다.
장호기 PD는 "두 번의 개인전을 확장해 국가대표의 자부심을 탐색했다. 아시아 하면 떠오르는 나라와 지역 특색을 골고루 담았으며, 스포츠에 관심 많은 강국을 선별했다"고 선정 이유를 밝히며, "필리핀의 매니 파퀴아오도 참가한다. 그들의 자부심과 치열함을 확인할 수 있었다"고 언급했다.
이어 미국, 이탈리아 버전 리메이크 소식에 대해 "2021년 기획할 당시 여러 나라 버전, 대륙별 버전을 상상했었는데 미국에서 만들어진다고 하니, 경쟁심이 생겨 더 노력하게 된다"라고 전했다.