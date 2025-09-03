수능은 왜 이럴까? "차라리 없애는 게 낫다"는 말 나온 까닭

▲
<수능 창시자; 한국 교육의 프랑켄슈타인> 스틸컷, 대학수학능력시험 문제제가 불타고 있다.무빙모먼츠 스튜디오
그러나 자신의 과목을 수능에 넣기 위한 과학·사회계의 정치 싸움이 시작됐다. 평가가 곧 교실의 시간을 배분하고 학문 생태계의 존립을 가르는 구조 때문이었다. 학생의 학습권과 교과의 생존권을 지키려 "우리 영역도 평가하라"고 요구할 수밖에 없었다. 여론의 동요 속에서 타협안이 도출됐고, 편제가 늘어나자 수능은 다시 선발 시험의 프레임으로 회귀했다.
사교육 시장은 변화에 누구보다 빠르게 적응하며 판을 넓혔다. 한때 교실을 휩쓸었던 독서 열풍과 탈암기식 수업의 가능성은 이 충돌 속에서 속도를 잃었다. 제도 변경의 혼란, 학계의 반발, 행정의 보수성, 미디어의 압박, 대학의 이해관계가 뒤엉키면서 수능의 본질이 훼손된 것이다.
결과는 의도와 달랐다. 카메라 앞에 선 '수능창시자' 박도순 초대 한국교육과정평가원장은 "고등학교에서 암기한 것은 3년이 지나면 70%를 잊는다. 그걸로 사람을 줄 세우는 게 무슨 논리냐", "처음 제안해 만든 시험이지만, 이런 정도의 시험이라면 차라리 없애는 것이 낫다"고 말했다. 다큐멘터리는 이 직설을 반복·변주하며 '창시자의 의도'와 '사회가 생산한 결과' 사이의 골을 비춘다.
편집은 누군가를 악역으로 세우는 대신, 구조적 원인을 추적한다. 한 사람의 회한을 비추되, 질문의 대상을 사회 전체로 늘려 잡는다. 여기서 부제 '프랑켄슈타인'의 뜻이 드러난다. 사람들은 흔히 프랑켄슈타인을 괴물로 오인하지만, 실제로는 괴물을 만든 과학자의 이름이다. 감독은 창시자를 '비난의 표적'으로 세우지 않는다. 창조물이 괴물이 된 사정을 추적하면, 결국 그 괴물을 키운 것은 창시자의 의도가 아니라 사회의 타협과 욕망의 합이었기 때문이다.
다큐멘터리의 내용에 대한 이해를 돕는 요소들은 콘텐츠의 재미를 더했다. 저작권 문제로 실제 뉴스 화면을 쓸 수 없었기 때문에, 제작진은 재연·모션그래픽·애니메이션을 적극 활용했다. 수능연구팀 회의실과 수험생 재연 장면은 '정무적 판단'이 이상을 어떻게 휘게 만드는지를 연기자의 몸짓과 시선으로 보여줬다. 타임라인 등 모션그래픽은 제도 변화의 흐름을 관객이 짧은 시간에 명확히 인지할 수 있도록 도왔다.
감독의 고민