악플도 막을 수 없는 '럭키비키' 장원영, 매력 여전하네

웹예능 '전과자'티저 영상 소개만으로도 수백만 조회수를 기록한 웹 예능 <전과자>는 단연 장원영의 화제성을 단숨에 확인할 수 있는 콘텐츠였다. 그룹 엑소(EXO) 카이가 전국 각 대학에 있는 학과를 찾아 생활 체험을 하는데 장원영은 서경대학교의 군사학과를 방문해 병영 훈련을 받았다.군대 문화에 익숙하지 않은 장원영은 때론 서툰 행동도 엿보였다. 하지만 군사학과 학생들 못잖게 열정적으로 훈련에 임했다. 이 과정에서 전날 뮤직비디오 촬영 때문에 고작 50분 취침하고 곧바로 무더위에도 아랑곳없이 웹예능 찍었다고 알려졌다. 이후 바로 해외 공연 참석(롤라팔루자)을 위해 출국했다는 일정이 알려지자 "원영이도 저렇게 열심히 사는데.." 등 놀라움을 표하는 댓글이 달렸다.지난 1일 다비치 강민경의 유튜브 채널에선 특이하게도 자신이 아닌, 장원영의 일거수일투족을 담은 '나 말고 장원영 브이로그' 영상이 소개됐다. 여기에는 신보 발표에 앞서 눈코 뜰 새 없이 바쁜 장원영의 하루 일상이 고스란히 담겼다.강민경에 따르면, 둘은 전혀 친분이 없는 사이였다. 촬영에 임한 장원영을 두고 강민경은 "나이가 어리고 후배이지만 이 친구가 데뷔했을 때부터 지금까지 걸어온 길을 관찰했던 입장으로, 참 건강한 멘탈과 올바른 생각을 지녔다고 보였다"면서 "밝고 건강한 멘털 이면에 또 어떤 메시지가 있을까. 여러분께 보여드리고 싶었다"라고 말했다.장원영은 "나도 화날 때가 있다. 일이나 상황 때문에 나를 포기해야 하는 상황에서는 화도 난다"면서 "타인을 사랑하는 것도 자신을 사랑하는 사람이 할 수 있는 거다. 악플에 마음 쓰지 않는다. 멘털이 센 것 같다. 내가 진짜 잘못한 일이 아니라면 마음 쓸 이유가 없다"고 밝혔다.