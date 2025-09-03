'시청률 보증수표' 송중기, JTBC 금요시리즈 살릴까

jtbc 화면 캡처

<재벌집 막내아들>은 허무한 결말과 별개로 배우들의 연기는 좋은 평가를 받았다.2012년부터 2017년까지 전성기를 누리며 승승장구하던 송중기는 2019년 김원석 감독이 연출하고 김영현, 박상연 작가가 집필한 대작 <아스달 연대기>가 최고 시청률 7.71%로 기대에 미치지 못했다. <늑대소년>에서 송중기와 호흡을 맞췄던 조성희 감독의 신작 <승리호>는 한국 최초의 '우주 SF 영화'를 표방했지만 코로나19 대유행으로 개봉이 연기되다가 극장이 아닌 OTT 채널 넷플릭스를 통해 공개됐다.하지만 송중기는 2021년 2월에 방송된 tvN 드라마 <빈센조>에서 이탈리아 마피아 변호사 빈센조 까사노를 연기하며 14.64%의 높은 시청률을 견인했다. 2022년 11월에는 JTBC 드라마 <재벌집 막내아들>을 최고 시청률 26.95%로 이끌었다. <재벌집 막내아들>은 황당하고 허무한 결말 때문에 많은 비판을 받았지만 송중기가 연기한 진도준은 (마지막회 전까지) 시청자들의 뜨거운 사랑을 받은 캐릭터였다.2023년 <화란>, 2024년 <로기완>과 <보고타>에 출연하며 한동안 영화 활동에 전념했던 송중기는 오는 5일 첫 방송되는 JTBC 금요시리즈 <마이 유스>를 통해 3년 만에 드라마에 복귀한다. <마이 유스>는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 남자와 성공을 위해 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 여자의 감성 로맨스 드라마로 송중기는 아역 배우 출신으로 현재는 꽃집을 운영하는 소설가 선우해 역을 맡았다.<마이 유스>에는 송중기 외에도 2024년 <히어로는 아닙니다만> 이후 1년 만에 JTBC 드라마에 출연하는 천우희가 인기 배우의 매니저이자 연예 기획사 팀장 성제연을 연기한다. 드라마 <스물다섯, 스물하나>와 영화 <파일럿>에서 깊은 인상을 남겼던 이주명은 아역부터 꾸준히 성장해 성인 배우가 된 모범 사례 모태린 역을 맡았다. 이 밖에도 서지훈과 진경, 조한철, 이봉련 등이 <마이 유스>를 빛낼 예정이다.JTBC 금요시리즈는 하루에 한 편씩 방송되는 기존 드라마와 달리 하루에 두 편씩 편성된다. MBC와 SBS의 금토드라마는 물론이고 <신상출시 편스토랑> < 궁금한 이야기Y >같은 프로그램과도 경쟁해야 한다. 그만큼 작품의 재미와 배우들의 매력이 떨어지면 시청자들의 외면을 받기도 쉽다. 과연 송중기는 이런 어려움을 극복하고 <마이 유스>를 성공으로 이끌며 JTBC 금요시리즈의 '구원투수'가 될 수 있을까.