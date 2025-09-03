'시청률 보증수표' 송중기, JTBC 금요시리즈 살릴까

2014년부터 2021년까지 편성된 JTBC의 금토드라마는 <힘쎈여자 도봉순>과 <품위 있는 그녀> < SKY캐슬 > <이태원 클라쓰> <부부의 세계> 같은 인기 드라마를 대거 배출했다. 하지만 JTBC는 <알고 있지만>을 끝으로 금토드라마를 폐지하고 토일드라마 편성을 시작했다. 그렇게 한동안 금요일에 드라마를 편성하지 않았던 JTBC는 지난 7월 '금요시리즈'라는 이름으로 4년 만에 금요일 드라마를 부활시켰다.
JTBC가 금요시리즈를 편성하면서 가장 먼저 선보인 작품은 <파이란>의 송해성 감독이 연출하고 이동욱과 이성경이 주연을 맡은 <착한 사나이>였다. 건달 3대 집안의 장손이 가족과 직장,사랑을 지켜내기 위한 이야기로 배우들이 열연을 펼쳤음에도 최고 시청률 3.2%에 그치며 큰 반향을 일으키지 못했다(닐슨코리아 시청률 기준). JTBC가 야심 차게 편성한 금요시리즈의 출발이 썩 좋지 못했던 셈이다.
JTBC의 첫 금요시리즈가 다소 아쉬웠던 만큼 다음 작품의 어깨는 더욱 무거워졌다. JTBC는 오는 5일 <유미의 세포들>을 연출했던 이상엽 PD와 <로스쿨> <아무도 없는 숲속에서>를 공동 연출했던 고혜진 PD가 만드는 새 금요시리즈 <마이 유스>를 편성했다. 그리고 <마이 유스>에는 지난 2022년 JTBC 드라마 <재벌집 막내아들>의 인기를 견인했던 '시청률 보증수표' 송중기가 3년 만에 JTBC 드라마에 출연할 예정이다.
라이징 스타로 성장하다 <태양의 후예>로 전성기