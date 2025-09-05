세계적으로 성공한 드라마의 비결 몇 가지

모두에게 저만의 이야기가 있다. 그를 떠올린 건 한 장면에서였다. '드래곤 핏'이라 불린 오래된 터, 타르게르옌 왕조가 지배하던 시절, 드래곤을 가두어 길렀던 장소다. 갇혀 자란 용은 점점 작아지고 마침내 후대가 고양이만 해져서는 대가 끊어졌다는 이야기가 전해 오는 이 전설적 장소에서 웨스테로스 대륙의 운명을 결정지을 회담이 열린다. 세계적 명작으로 불리는 <왕좌의 게임> 7번째 시즌의 하이라이트가 되는 마지막 화 이야기다.
대륙은 시리즈 내내 이어온 지난한 전쟁 가운데 놓여 있다. 정적을 모두 제거하고 수도 킹스랜딩을 거머쥐었으나 대륙 전체를 놓고 보면 여전히 고립된 왕비 세르세이(레나 헤디 분)가 회담의 한 축을 이룬다. 남편에 이어 연달아 왕위에 오른 두 아들을 모두 잃은 그녀는 스스로 왕좌에 올라 칠왕국의 주인이 되기를 천명한다.
그러나 현실은 마음처럼 돌아가지 않는다. 조상이 잃어버린 땅을 되찾겠단 일념으로 바다를 건너 웨스테로스로 돌아온 대너리스 타르가르옌(에밀리아 클라크 분)은 에소스 대륙에서 얻은 막강한 군대에 더하여 멸종된 줄만 알았던 드래곤들까지 갖고 있다. 드래곤 한 마리가 왕국 최정예 군대를 일거에 멸할 정도니, 전의가 꺾일 법도 하지만 제가 가진 귀한 것을 하나하나 대부분 잃고 오늘에 이른 세르세이는 독기로 가득 차 물러설 생각이 없다.