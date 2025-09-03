전주국제영화제가 주목한 감독의 신작, 왜 이렇게 평범해졌나

지난해 제25회 전주국제영화제에 초청된 한국 장편영화 가운데 최고의 작품은 <힘을 낼 시간>이었다. 한국경쟁 대상을 수상한 이 영화는 삶의 막다른 길에 내몰린 청춘들이 다시 한 번의 날갯짓을 다짐하기까지의 회복을 그렸다. 바깥에서 전해지는 흔한 응원을 넘어 제 안에서의 긍정과 극복의 목소리를 이끄는 이 영화를 지난해 전주국제영화제가, 또 한국 독립영화를 아끼는 팬들이 지지했다. K-Pop 산업의 보이지 않는 폐해를 겪어낸 이십대 후반의 성공하지 못한 아이돌 출신들의 여행을 다룬 영화는, 국가인권위원회 지원을 받은 인권영화 프로젝트로 제작됐다.
영화의 감독은 남궁선, 한국예술종합학교 영화과를 졸업한 1980년생 중년의 감독이다. 2021년 직접 각본을 쓴 첫 장편 <십개월의 미래>로 가능성을 보인 그녀가 2024년 발표한 두 번째 영화 <힘을 낼 시간>은 한국 영화계가 간만에 주목할 만한 작가를 얻은 게 아닌가를 기대하도록 했다.
넷플릭스 신작 <고백의 역사>는 남궁선 감독의 세 번째 장편이다. 신은수와 공명, 차우민, 강미나까지 주목받는 젊은 배우를 두루 기용해 청춘의 이야기를 다룬다는 점에서 전작들과 그 맥을 같이한다. 또 한편으로 전보다 한층 유명세 있는 스타급 배우들이 출연했단 점에서는 과거보다 나아진 현재를 짐작케도 한다. 무엇보다 독립영화와 국가인권위 지원작을 거쳐 넷플릭스 오리지널 상업영화로 이어지는 필모그래피는 이 감독의 지향과 적성이 어떠한지를 확인할 수 있는 계기가 될 수 있겠다. 여러모로 <고백의 역사>에 관심이 모인 이유다.