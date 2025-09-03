전주국제영화제가 주목한 감독의 신작, 왜 이렇게 평범해졌나

넷플릭스

큰사진보기 ▲고백의 역사포스터 넷플릭스

기대가 컸던 만큼 실망도 크다



<고백의 역사>는 언제고 찾아볼 수 있는 흔한 넷플릭스 오리지널 영화다. 고등학생 남녀가 나름의 역경을 딛고 서로의 가치를 알아보는 하이틴 로맨스다. 분명한 수요를 겨냥해 안정적 구성을 뒤따르는, 특징은 없어도 대단한 결함도 없는 그렇고 그런 작품이다. 신은수와 공명, 차우민과 강미나까지 개성을 갖춘 젊고 매력적인 배우들이 등장한다는 점에서 이들을 좋아하는 관객은 그 존재를 느끼는 것만으로 의미를 찾을 수 있는 영화가 될 수 있겠다.



다만 아쉬운 건 영화가 <십개월의 미래>와 <힘을 낼 시간>에 이어 나온 남궁선 감독의 작품이란 점이다. 탁월하거나 기발한 연출은 없었을지라도 독자적인 고민과 선명한 주제의식이 존재했던 이들 작품에 이어 남궁선의 선택이 누가 맡나 별 차이가 없었을 넷플릭스 오리지널 하이틴로맨스였단 점은 적잖이 실망스럽다. 심지어 이 영화 가운데서 여타 하이틴 로맨스보다 나은 점을 거의 확인할 수 없었단 건 필모그래피의 퇴행처럼 읽힌다.



영화 전반에 걸쳐 단 하나의 영화적 승부수가 없다. 치열한 고민의 흔적 또한 찾아볼 길 없다. 오로지 신은수와 공명의 매력, 또 청춘의 연애담 자체가 지닌 풋풋함과 말랑말랑함에 기댈 뿐이다. <고백의 역사>가 가지고 있는 모든 매력은 지극히 평범한 작가조차 해낼 수 있는 수준에만 머문다.



지난해 한국을 대표하는 영화제가 주목한 남궁선 감독이다. 어째서 그녀는 이 영화를 선택했을까. 제 안의 비범함의 씨앗을 확인할 수 없는, 어떠한 도전도 감행할 여지가 없는 작품을 말이다. 영화를 보고 난 뒤 마음이 착잡해지기만 하는 것은 이것이 그저 한 사람의 선택을 넘어 한국영화가 처한 현실, 색깔 있는 독립영화가 독자적인 세계로 울창하게 성장하지 못하는 상황을 여실히 보여주는 듯한 때문일까. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 고백의역사 넷플릭스 남궁선 신은수 김성호의씨네만세 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 파리 정복 꿈꾸는 일본 요리사의 도전, 별 하나도 아깝다

스틸컷<고백의 역사>는 멀리서 동경하는 관계가 아닌, 가까이서 서로를 이해하고 위하는 관계가 진짜라는 흔한 주제로 귀결된다. 세리는 대부분의 시간 동안 현이를 향해 있지만, 그 모든 시간 동안 저만을 바라보고 있던 윤석의 존재를 깨달은 뒤 그를 돌아보게 된다. 윤석이 안고 있던 상처와 세리의 콤플렉스조차 있는 그대로 좋아해주는 마음들이 영화 바깥의 관객들 역시 이들의 관계를 지지하게 되는 보편적 매력으로 작용한다.다만 영화는 그 보편성을 지극히 보통의 방식으로 강조하는 평이한 작품이다. 관객 일반에게 호소할 수 있는 주제의식은 장점이 될 수 있겠으나, 그를 향해 다가서는 방식은 하나같이 흔하고 전형적이며 쉽기까지 하다. 특히 모든 선택을 가장 쉬운 방식으로 거듭한단 점은 이 영화 아래 깔린 고민이 얼마나 박약한지를 의심케 한다.영화는 윤석이 세리를 돕는 과정에서 제 존재감을 드러내는 모습을 배치한다. 당초 수능시험엔 관심이 없고 아예 모의고사에서도 열외하려 했던 그다. 그런 윤석이 갑자기 시험을 치르기로 결정하는 건 오로지 세리를 위함이다. 그녀가 현이에게 자습실에서 고백할 수 있도록 돕겠다는 것이다. 그런데 이때 그가 받아든 성적은 전교 1등, 그러니까 대충 시험만 봐도 1등을 하는 탁월한 인재라는 이야기다.하나하나가 다들 그렇다. 인물 간에 감춰진 중요한 진실은 남의 이야기를 엿들으며 알게 되고, 이별했다 다시 만나는 일도 또한 너무나 쉽게 이루어진다. 쉬운 설정과 선택은 여기서 그치지 않는다. 누가 보아도 예쁜 세리를 그저 곱슬머리로 볶아두고는 눈에 띄지 않는 것처럼 취급한다거나, 어느 모로 들어도 어색한 부산사투리를 대강 쓰도록 하면서도 자연스러운 것인 양 내보이는 뻔뻔함도 모두가 그러하다. 윤석의 가족이 겪는 갈등과 가해자로 설정된 아버지의 악행 또한 그 이유가 충실히 설명되지 않는다. 조금이라도 진지하게 더 나은 방식을 고민한 흔적이 영화 내내 전혀 엿보이지 않는다.