정찬성 제자 유주상, 코리안 타이거 복수전 나선다

10월 5일, 최두호 대타로 다니엘 산토스와 격돌

김종수(oetet)
25.09.02 17:34최종업데이트25.09.02 17:34
UFC 데뷔전에서 인상적인 넉아웃 경기를 선보였던 유주상
UFC 데뷔전에서 인상적인 넉아웃 경기를 선보였던 유주상UFC 제공

'좀비 주니어' 유주상(31)이 부상을 당한 최두호의 대타로 투입돼 '윌리캣' 다니엘 산토스(30·브라질)와 맞붙는다.

'데이나 화이트: 루킹 포 어 파이트'를 통해 UFC와 계약한 유주상(9승)은 오는 10월 5일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 있을 UFC 320 '안칼라예프 vs 페레이라 2'대회서 산토스(12승 2패)와 격돌한다. 9승 무패의 신성 유주상은 UFC 2연승이자 통산 10연승을 노린다.

원래 산토스의 상대는 '코리안 슈퍼보이' 최두호였다. 하지만 최두호가 훈련 중 무릎 부상을 입으면서 9월 23일 호주 퍼스 대회 출전이 불가능해졌다. 이에 최두호의 대타로 유주상이 투입됐고, 경기 날짜는 2주 뒤인 10월 5일 UFC 320으로 미뤄졌다.

이번 경기는 유주상의 UFC 두 번째 경기다. 그는 지난 6월 UFC 318 '드발리쉬빌리 vs 오말리 2' 대회서 ROAD TO UFC 시즌1 라이트급 준우승자 제카 사라기를 경기 시작 28초 만에 왼손 카운터 체크훅으로 KO시키며 화려하게 UFC에 데뷔했다.

KO 영상이 전 세계적으로 화제가 되며 유주상은 MMA 팬들에게 큰 주목을 받았다. 이에 그는 UFC와 다리를 놓아준 ZFN 회장, '코리안 좀비' 정찬성과 함께 UFC 공식 유튜브 채널과 인터뷰했다. 이 자리에서 유주상은 "UFC 5전째에 타이틀에 도전하겠다"는 당찬 포부를 밝혔다.

다니엘 산토스(사진 오른쪽)는 직전 경기에서 '코리안 타이거' 이정영을 상대로 완승을 거둔바있다.
다니엘 산토스(사진 오른쪽)는 직전 경기에서 '코리안 타이거' 이정영을 상대로 완승을 거둔바있다.UFC 제공

이번 상대 산토스는 한국 선수들과 인연이 깊다. 산토스에게 이번 경기는 한국 선수와의 연속 세 번째 매치업이다. 그는 지난 5월 UFC 315 '무하마드 vs 델라 마달레나'에서 '코리안 타이거' 이정영을 레슬링으로 공략해 만장일치 판정승을 거뒀다. 이어 또 다른 한국인 최두호와 경기가 잡혔다가, 최두호가 부상을 입으며 다시 유주상과 맞붙게 됐다.

산토스는 무에타이 기반의 타격가로 준수한 그래플링 실력도 갖추고 있다. 슈트박스 지에구 리마 소속으로 전 UFC 라이트급 챔피언 찰스 올리베이라와 웰터급 랭킹 6위 이안 마샤두 개리의 팀 동료다. 저돌적으로 상대방에게 돌진하는 스타일이었으나 최근 타격과 그래플링을 섞으며 완성도가 높아졌다. UFC에서는 3승 1패를 기록하고 있다.

유주상에게는 본격적인 UFC 시험 무대라 할 수 있다. 데뷔전 상대 제카 사라기는 1승 2패로 UFC에서 방출됐지만 산토스는 UFC 경쟁력을 충분히 입증한 선수다. 산토스를 넘어설 경우 UFC 생존을 넘어 정상을 향해 치고 올라갈 수 있게 된다.

한편 이날 메인이벤트에선 UFC 라이트헤비급(93kg) 챔피언 마고메드 안칼라예프(33·러시아)가 전 챔피언 알렉스 페레이라(38·브라질)를 상대로 타이틀 1차 방어전을 벌인다. 안칼라예프는 지난 3월 UFC 313에서 페레이라를 만장일치 판정으로 꺾고 챔피언에 등극했다.

코메인 이벤트에선 UFC 밴텀급(61.2kg) 챔피언 메랍 드발리쉬빌리(34·조지아)가 랭킹 4위 코리 샌드헤이건(33·미국)에 맞서 타이틀 3차 방어전에 나선다.

좀비주니어 유주상 다니엘산토스
김종수 (oetet) 내방

전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실

