'먹튀 논란' 한화 78억 투수, 김경문 감독의 믿음 통할까?

한화이글스

9월 확대 엔트리를 통해 1군에 복귀한 한화 엄상백2025 KBO리그 2위인 한화 이글스가 '78억 투수'엄상백을 9월 확장 엔트리 시작과 함께 '78억 투수'엄상백을 다시 1군 엔트리에 등록했다. 2025시즌을 앞두고 4년 총액 78억 원의 대형 계약을 통해 영입한 엄상백의 올해 성적은 20경기 1승 7패, 평균자책점(ERA) 7.32로 낙제점이라는 평가다.전반기 내내 선발로 나선 엄상백은 후반기 이후 불펜으로 보직이 변경됐다. 한화 벤치는 엄상백을 어떤 형태로든 1군에서 활용하고자 했지만 예년에 비해 구위가 떨어지고 제구까지 흔들린 엄상백은 난타당하기 일쑤였다. 지난 8월 9일에는 선두 경쟁팀인 LG 트윈스를 상대로 한 달여 만에 다시 선발 등판을 했지만 1회 6실점하며 조기 강판당했고 다시 2군행을 통보받았다.엄상백이 다시 1군 기회를 잡을 수 있었던 가장 큰 이유는 확대 엔트리 시행 덕분이다. 1군 등록 인원이 33명으로 늘어났고 현재 한화는 시즌 막판 마운드 보강에 무게를 둔 상황이다. 군 복무를 마친 사이드암 강재민과 함께 고액 연봉자인 엄상백에게 먼저 기회가 주어진 것이다. 다만 시즌 내내 부진한 엄상백에 비해 2군에서 더 좋은 성적을 거둔 불펜 자원들이 외면받은 셈이라 김경문 감독의 선수 기용 방식에 대한 비판의 목소리도 적지 않다.