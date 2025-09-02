한강 작가 소설 재해석, 박찬욱 감독의 '솔직한' 감상평

EBS국제다큐영화제

"저도 그런 생각 많이 했거든요. 여러 가지 한국 현대사의 큰 사건들을 영화로 다뤄보고 싶다는 생각을 다 해봤지만. 항상, 도저히 용기가 안 나서 포기하곤 했는데. 한강 작가는 용기를 냈을뿐더러, 그 완벽주의, 결벽에 대해서 경의를 표하게 됩니다." – 박찬욱 감독

"한강 작가가 이제 와서 <흰>에서 죽은 언니를 이야기하는 건, 그만큼의 시간이 필요했구나. 그렇게 오랫동안 슬픔을 생각하고 이제서야 겨우 애도할 수 있게 되었구나." – 김중혁 작가

EBS국제다큐영화제 상영작 <한강전傳: 그녀의 일곱 인생> 스틸컷03.이번 다큐멘터리가 흥미로운 것은 자신이 취할 수 있는 가장 보편적이고 쉬운 방법을 우회하고 있다는 점이다. 한강 작가는 이미 국제적으로 이름을 알리며 세계적인 작가로 자리매김한 인물이다. 그의 인터뷰를 직접 촬영하고, 과거의 영상을 재조합하는 것만으로도 한 편의 이야기를 만드는 데 무리가 없다. 하지만 <한강전傳: 그녀의 일곱 인생>은 그의 이미지적 소비를 통한 방법을 피하고, 작품 속에 드러난 개인적 상실과 사회적 기억을 전면에 내세우고자 한다. 이에 따라 인터뷰이 역시 작가를 영광의 아이콘으로 소비하지 않고, 문체 속에 숨겨진 고통과 책임을 읽고자 노력한다. 이 과정에서 만나게 되는 것은 화려한 이미지의 층위가 아닌, 작가 본연의 내면과 심리의 층위가 된다.어쩌면, 이와 같은 형식은 작가의 수상을 기념하기 위해 제작한다는 기획 본연의 의도를 해체하는 일이 될 수도 있다. 일반적으로 기념의 의미가 담긴 다큐멘터리는 그의 성취와 업적을 기리는 방향으로 흐르게 되어 있기 마련이어서다. 하지만 한강의 문학이 언제나 인간과 사회, 언어와 침묵의 경계에서 질문하기를 멈추지 않았던 것을 떠올려보면, 이 작품은 그런 방향으로 함께 걸어가고 있는 게 아닐까 하는 생각도 든다. 우상화하지 않고 인간적 고뇌와 예술적 실험의 흔적 속에 작가를 그대로 놓아두는 것. 이는 그에 대한 존중임과 동시에 비판적 거리를 유지하는 태도일 것이다.04.이 작품이 취하고 있는 매체 사이의 예술적 협업 또한 의미 있게 들여다볼 가치가 있다. 국내 다큐멘터리 장르에서 보기 드문 '인터미디어(Intermedia)' 작업으로 읽힐 수 있는 여지가 있어서다. 앞서도 잠시 언급했지만, 쉽게 이야기하자면 문학을 텍스트의 언어만으로 설명하지 않고, 음악과 춤, 미술과 같은 다른 장르로 불러와 재해석하고 있는 점이 그렇다. 문학적 경계를 다른 예술의 언어로 옮겨오며 경계적 예술을 지속적으로 시도하는 것이다. 이를 통해 우리는 무용가의 몸짓으로부터 소설의 문장을 읽고, 음악을 통해 서정적 정서를 듣고, 미술의 색채 안에서 애도의 감각을 발견하게 된다. 한강 문학이 가진 경계성(삶과 죽음, 언어와 침묵, 신체와 자연 등)이 여기에서도 다시 한번 체화되는 것이다.그중에서도 가장 인상적인 것은 <흰>의 애도 형식을 같은 색을 가진 여러 매개로 치환해 낸 장면이었다. 잃어버린 언니를 향한 작가의 애도가 여기에서 시각적 질감으로 확장되었다. 이는 책을 읽으며 독자들이 했을 상상이 이미지적으로 대리 재현되는 것과 같다. 원작이 있는 소설이 영화화되었을 때 경험하게 되는 관객의 체험이 여기에서도 일어나고 있는 것이다. 여기에 더해지는 여러 인터뷰이들의 해석은 애도가 언어에만 갇히지 않고, 이미지와 색채를 통해 공동의 감각으로 공유될 수 있음을 가르쳐준다.다큐멘터리는 이 과정을 단순한 재생산이 아니라, 문학과 예술이 서로를 보완하고 재해석하며 확장하는 협업의 장으로 자리한다. 그 안에서 우리는 이전에 만났던 문학의 텍스트를 새로운 예술적 경험으로 다시 맞이하게 되는 것이다.