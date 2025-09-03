노벨상 두 번 받은 여성 과학자, 그녀의 이름은 '마담 퀴리'가 아니었다

프랑스에서 여성 가운데 최초로 박사 학위를 취득하고, 이후 라듐과 폴로늄을 발견한 공로로 노벨물리학상을 수상하여 여성 최초의 노벨상 수상자가 된 과학자 마리 퀴리. 뿐만 아니라 마리 퀴리는 폴란드인, 나아가 슬라브인 가운데 노벨상의 영예를 안은 최초의 인물이고, 이후 금속 라듐을 분리하는 데 성공하며 노벨물리학상까지 수상했다. 마리 퀴리 이전까지 과학 역사에서 노벨상을 두 번 수상한 연구자는 존재하지 않았고, 마리 퀴리는 다시 한 번 '최초'라는 타이틀을 얻게 된다.
마리 퀴리는 분명 위대한 과학자다. 하지만 그 명성에 가려진 점이 있으니, 바로 러시아 치하 폴란드 출신이라는 점 때문에 핍박 받고, 여성이라는 이유로 억압 받은 마리 퀴리의 또 다른 삶이다. 이런 마리 퀴리의 삶을 다룬 창작 뮤지컬 <마리 퀴리>가 네 번째 시즌으로 다시 돌아왔다.
한국뮤지컬어워즈에서 대상을 포함 5개 부문을 석권하며 국내에서도 작품성을 인정받은 데 이어 국제 무대에서도 작품성을 인정받았다. 일본에서는 요미우리 연극대상을 수상했고, 영국의 더 오피스 어워즈에서는 각종 부문에 노미네이트되었다. 특히 마리 퀴리의 고국인 폴란드에서 펼쳐진 뮤직 가든스 페스티벌에서도 수상의 영예를 안았다는 점에서 특별하다.
관객과 평단의 호평 속에 네 번째 시즌을 맞이하게 된 <마리 퀴리>는 극장 규모도 키워 서울 강남구 광림아트센터 BBCH홀에서 관객과 만난다. 트라이아웃 공연부터 주인공 마리 퀴리를 연기한 김소향과 함께 옥주현, 박혜나, 김려원 등 뮤지컬 스타들이 타이틀롤을 맡는다. 마리에게 영감을 주는 친구 '안느 코발스카' 역에는 강혜인·이봄소리·전민지, 마리 퀴리의 남편이자 동료 과학자 '피에르 퀴리' 역에는 테이·차윤해, 라듐을 이용하는 사업가 '루벤 뒤퐁' 역에는 박시원·강태을이 각각 분한다.