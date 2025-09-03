노벨상 두 번 받은 여성 과학자, 그녀의 이름은 '마담 퀴리'가 아니었다

라이브(주)

"라듐, 바로 너 / 라듐, 바로 너 / 라듐, 바로 나" (넘버 '두드려')

뮤지컬 <마리 퀴리> 공연 사진그녀의 이름은 '마리 스클로도프스카', 소르본 대학의 과학자 피에르 퀴리와 결혼한 후에는 '퀴리'라는 이름이 추가로 붙는다. 뮤지컬의 중반에 이르러 마리와 피에르가 노벨상을 수상하는 장면이 나오는데, 이때 호명되는 이름은 피에르 한 명뿐이다. 피에르는 당황한 기색을 보이며 항의하는 액션을 취하고, 뒤이어 자그마한 소리로 마리의 이름이 불린다. "마담 퀴리"라고.마담 퀴리는 말 그대로 퀴리의 부인일 뿐, 고유한 마리 자체를 설명하는 말이 아니다. 하지만 그렇게 불리는 것이 당연했던 시기이고, 오늘날 우리나라에서도 '퀴리 부인'이라는 이름을 더 익숙하게 받아들이기도 한다. 그만큼 마리가 넘어야 할 벽은 높고 견고했다.마리는 자기 자신을 잃어버린 존재다. 어쩌면 자기 자신을 찾지도 못한 인물일 수 있다. '러시아 치하 폴란드 여성'이라는 말이 마리의 모든 것을 설명할 뿐이다. 열차에서 무시 당하던 마리는 과학을 공부하기 위해 대학에 진학하고도 줄곧 조롱을 받는다. 동료들은 마리를 향해 "미스 폴란드"라고 부르고, 학교에는 여자 화장실이 없다.자신이 누구인지가 아니라 무엇을 했는지 봐달라는 마리의 외침은 여성이라는 이유만으로 무시 당하는 연구자의 절규다. 마리는 과학을 공부하는 순간만큼은 자신이 누구인지 중요하지 않다는 말로 과학자가 된 이유를 밝힌다. 여기서 '누구'란 사회적으로 부여되고 강제된 정체성이다. 그동안 수동적인 존재로 얽매여 살아온 마리는 과학을 통해 능동적 존재가 되고자 한다.그러던 와중 발견한 라듐은 마리에게 인생의 전환점을 선물한다. 비단 위대한 성과여서가 아니라 마리가 라듐을 통해 새로운 정체성을 형성하고, 그렇게 유의미한 자기 자신을 발견했기 때문이다. 마리는 라듐을 곧 자기 자신처럼 인식하며, 그렇게 라듐은 마리의 '또 다른 이름'이 된다.