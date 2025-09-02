8월 극적 반등, 한국 영화 1억 관객 달성 '청신호'

▲
500만 관객을 넘긴 <좀비딸> 감독 배우들의 감사인사NEW
8월 관객 수 증가는 관객의 시선을 끄는 영화들의 개봉이 작용했다는 것이 전문가들의 분석이다. 대기업 극장의 한 관계자는 "콘텐츠의 힘을 무시할 수 없다"면서 "좋은 작품이 관객을 극장으로 끌어들인다는 것이 확인됐다"고 말했다.
6월 개봉한 < F1 >은 7월 중순부터 개봉 3주차에 접어들며 역주행에 들어갔고, 8월 내내 3위권을 유지하면서 장기 흥행을 이어가고 있다. 개봉 2개월을 넘어선 가운데도 상대적으로 높은 좌석판매율을 기록하면서 500만에 도전하는 중이다.
여름 성수기를 겨냥해 개봉한 <좀비딸>은 손익분기점인 개봉 첫 주에 220만을 가볍게 넘기고 500만을 돌파하면서 흥행 부진에 허우적대던 한국영화에 단비가 됐다. 8월 말까지 530만을 기록 중인데, 550만은 넘어설 것으로 보인다.
시리즈 영화인 <귀멸의 칼날>은 코로나19 때도 흥행하며 관심을 모았는데, 정교한 일본 애니메이션의 힘이 관객을 극장으로 불러내고 있다. 현재 400만을 향해 가는 중으로, 500만 도달할 가능성도 점쳐진다.
흥행분석 전문가인 이하영 하하필름스 대표도 "8월 관객 증가는 전적으로 콘텐츠의 힘"이라면서 특히 8월 22일 개봉한 <극장판 귀멸의 칼날: 무한성편>이 결정적인 역할을 했다고 평가했다. 개봉 첫주 주말 관객 수가 여름 성수기인 8월 초 주말 관객보다 더 많았다는 것이다. 8월 첫 주 토·일 관객은 156만이었고 <극장판 귀멸의 칼날 : 무한성편>이 개봉한 첫 주말 관객은 164만이었다.
"10~20대가 영화 흥행에 중요한 역할"