8월 극적 반등, 한국 영화 1억 관객 달성 '청신호'

▲<극장판 귀멸의 칼날 : 무한성편>의 한 장면 CJ ENM

7월 말부터 시작된 할인권에 따는 관람료 인하 효과도 가볍게 볼 수는 없다. 당초 큰 성과를 예상하지 않았으나 8월 관객 증가에 힘이 된 것으로 보인다. CGV측은 "8월 관객 비율 중 할인권 관객은 10%에 못 미치는 수준"이라고 밝혔다.



관람료에 대한 예민함은 수치로도 엿보인다. 매월 마지막 수요일 오후 시간대 관람료를 할인해주는 문화의날의 경우 전일 대비 30% 정도 증가하는 게 평균적이다. 하지만 올해 들어서는 문화의날 관객 증가 폭이 상대적으로 더 늘어났다. 박스오피스 상위권 영화의 경우 전일 대비 50%~100%까지 늘어나며 주말 증가 수치와 비슷하게 나타나고 있다. 관람료에 대한 부담으로 인해 할인이 가능한 시간을 적극 활용하는 것으로 볼 수 있다.



이하영 대표는 "<극장판 귀멸의 칼날 : 무한성편>을 보기 위해 10대~20대들이 극장에 나온 것을 주목해야 한다"며 "이들이 흥행에 중요한 역할을 차지한다"고 말했다. 따라서 "이들 세대들이 재밌게 볼 수 있는 영화를 기획 개발하는 게 한국영화의 중요한 과제"라고 강조했다. 이어 이 대표는 "올해 1억 관객은 넘어설 것으로 예상되나, 지난해 전체 관객 1억 2300만 보다 관객이 큰 폭으로 떨어지는 것으로, 코로나19 이후 세계적인 회복 추세와도 어긋난다"면서 "자칫 1970년부터 1999년까지 30년간 이어진 장기침체가 되풀이되지 않도록 하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.



정부가 내년 예산안에 중예산 영화 제작 지원을 늘려 편성했으나 효과를 내기 위해서는 다소 시간이 필요해 보인다.



