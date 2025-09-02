이강인·양현준도 끝내 무산, 코리안 리거에 악몽 같았던 이적시장

▲
PSG에 잔류한 이강인PSG 공식 SNS
오현규의 이적이 불발된 상황 속 이강인의 이동도 결국 무산됐다. 2001년생인 이강인은 발렌시아 유스 출신으로 성장을 거듭, 마요르카에서 기량을 만개하며 2023-24시즌을 앞두고 프랑스 명문 PSG로 이적했다. 이적 첫 시즌 36경기에 나서며 5골 5도움을 기록하며, 순조롭게 적응했고 직전 시즌에도 45경기서 6골 6도움으로 커리어 하이를 보냈다.
하지만, 문제가 있었다. 전반기에는 루이스 엔리케 감독의 신뢰를 받으며 중앙 미드필더, 우측 공격수, 가짜 공격수로 출전했지만, 후반기는 완벽하게 밀렸다. 겨울 이적시장을 통해 수혈된 흐비차 크바르트스켈리아에 밀렸고, 중원에서는 비티냐·주앙 네베스에 자리를 내줬다. 이에 더해 공격 자리에서는 바르콜라, 데지레 두에와의 주전 경쟁에서도 어려움을 겪었다.
리그에서의 출전 시간은 1,665분에 그치며 주전에서 멀어졌고, 시즌 종료 후 열린 클럽 월드컵에서도 교체로 단 4경기 출전(60분)이 전부였다. 그렇게 월드컵 일정까지 종료된 상황 속 이강인은 여름 이적시장 내내 이적설이 짙어졌다. 프리미어리그는 물론, 과거 몸담았던 스페인 라리가에서도 관심을 보냈다.
하지만, 엔리케 감독이 주력 자원으로 분류하며 사실상 이적이 어려워졌으나 이적시장 마감일 직전이었던 지난 8월 30일(한국시간), 프리미어리그 노팅엄 포레스트가 파격 제안을 PSG에 던졌다. 현지 매체 <르퀴프>는 "노팅엄은 이강인 영입을 위해 최대 6000만 유로(한화 975억 원)를 제시했다. 이강인은 더 많은 출전 시간을 원하고 있다"라고 보도했다.
노팅엄으로 이적할 경우, 출전 시간은 확실하게 늘어날 전망이었으나 끝내 이동은 이뤄지지 않았다. 당장 엔리케 감독은 이강인을 중요한 스쿼드 자원으로 분류하고 있다.
또 이강인을 중심으로 아시아 시장 마케팅에 나서고 있는 상황을 보면, 이적을 허용하지 않는 게 이득일 거라는 것. 매체도 "루이스 캄포스 PSG 단장은 이강인을 팀 계획의 일부로 여기며 이적시장 초기부터 매각하지 않는 것으로 결정했다"라고 보도했다. 결국 이강인은 북중미 월드컵 1년을 앞두고 출전 시간을 늘려야 하는 상황이지만, 끝내 잔류하는 데 그쳤다.
버밍엄 입단 직전 무산된 양현준