타임슬립 드라마 홍수 속에서 '폭군의 셰프'가 살아남은 이유는?

드라마 '폭군의 셰프' 스틸tvN
tvN 방영 드라마 <폭군의 셰프>가 4회 만에 시청률 11%를 돌파하며 올해 tvN 드라마 중 최고 성적을 기록했다. 지난해 <정년이> 이후 tvN이 겪었던 부진을 단숨에 뛰어넘은 현상이다. 이 흥행의 원인은 과연 우연일까? 타임슬립 드라마는 이제 전형적인 드라마 소재가 되었고 음식과 요리를 매개로 하는 드라마도 익숙하다. 이 두 익숙한 소재 조합이 어떻게 시청자들로 하여금 강력한 흡인력을 발휘하고 있는 걸까?
영민한 각색, 빈틈을 파고든 차별화
<폭군의 셰프>는 웹소설 원작 <연산군의 셰프로 살아남기>를 각색한 드라마다. 원작은 대체 역사물의 치밀한 설정과 권력 투쟁의 긴장감을 중심축으로 삼았지만 드라마로 각색하면서 이를 판타지 로맨틱 코미디로 단순하게 각색했다. 여기서 단순화는 버린 게 아닌 선택이다.
드라마는 원작의 무거운 정치적 갈등보다는 현대인이 과거에서 겪는 문화적 충돌과 음식을 통한 소통에 집중한다. 미슐랭 3스타 셰프 연지영(임윤아)이 조선시대에 떨어져 프랑스 요리 기법으로 왕의 입맛을 사로잡는 과정을 돌아본다. 여기서 서로 다른 시공간이 만나는 지점에서 만들어낼 수 있는 유머가 터지고 낯선 음식을 맛보는 조선시대 인물들의 리액션이야말로 이 이야기의 백미다. 드라마에서 보여주는 요리 장면의 화면 구성은 시각적 즐거움을 선사하는 동시에 현대적 조리 기법을 조선시대 도구로 재현하는 과정을 속도감 있게 전개해 시청자들에게 색다른 즐거움도 전달한다. 이러한 각색 방식은 원작 팬들의 배신감을 최소화하면서 새로운 관객층을 확보하는 데 성공했다.
현재 방송가는 심각한 콘텐츠 과포화 상태다. 드라마 수십 개가 동시에 경쟁하는 상황에서 <폭군의 셰프>가 두각을 나타낸 이유는 '예측 가능한 불편함'의 해소다. 최근 몇 년간 한국 드라마는 복잡한 서사 구조와 무거운 주제 의식에 매몰되는 경향을 보였다. 시청자들은 매 에피소드마다 복잡한 인물 관계를 파악하고 숨겨진 복선을 찾아내야 하는 즐거움을 피로감으로 느낀 모양이다. <폭군의 셰프>는 이러한 시청 피로감에 대한 단순한 해답을 제시한다.
드라마의 서사 구조는 단순하다. 현대에서 온 셰프가 과거의 왕을 만나 요리로 소통한다는 기본 설정만 이해하면 누구나 쉽게 따라갈 수 있다. 타임슬립 물의 장르적 허들만 넘어서게 된다면 시청자들은 각 에피소드에서 명확한 목표(요리 대결, 궁중 적응 등)를 제시하고 그 과정에서 발생하는 크고 작은 갈등에서 충분한 몰입감을 얻어낼 수 있다.
여기에 로맨틱 코미디가 한 스푼 더해진다. 연희군(이채민)과 연지영의 관계 발전은 예측 가능하면서도 매력적이다. 관객들은 결말을 어느 정도 예상하면서도 그 과정을 즐기는 안전한 재미를 느낀다. 불확실성이 높은 현실에서 예측 가능한 행복을 추구하는 현대인의 심리와 맞아 떨어지는 게 아닐까.