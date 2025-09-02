'파인: 촌뜨기들'의 욕망하는 여성 캐릭터, 반갑다

▲
디즈니플러스 오리지널 시리즈 <파인: 촌뜨기들>의 한 장면.디즈니플러스
신안 앞바다에 침몰된 보물선을 소재로 한 콘텐츠가 제법 된다. 이 중 최근에 극화된 디즈니+ 드라마 <파인: 촌뜨기들>이 발군인 듯하다. 드라마는 '그륵'으로 불리는 보물을 두고 극 중 인물들이 벌이는 눈 뜨고 보기 어려운 이전투구를 다룬다. 제법 많은 인물들이 등장함에도 불구하고 각각의 캐릭터를 개성 있게 그려내 흥미로웠다.
게다 보물을 탐내며 모여든 인물들이 충청, 전라, 경상, 서울 출신으로 대한민국 전국구를 망라하면서, 이들이 정신없이 쏟아내는 방언과 찰진 욕설들이 징글징글하면서도 폭소를 터뜨리게 한다. 징한 인간 군상 중 '다방 레지' 선자(김민)와 흥백산업 사모님인 정숙(임수정)에게 특별히 관심이 갔는데, 이를 얘기해 볼까 한다.
선자 캐릭터가 구태의연하게 다가오는 이유
<파인: 촌뜨기들>을 같이 시청한 딸애는 이 드라마를 이미 웹툰으로 봤다면서, 웹툰의 인물들이 모두 하나같이 그악스러워서 짜증이 날 정도였는데, 드라마는 상당히 순화된 듯하다며 원작보다 나은 드라마로 보기 드문 경우라고 평했다. 특히 '다방 레지'로 나오는 선자와 흥백산업 사모 정숙의 변모된 캐릭터도 마음에 든다는 말도 함께 내놨다. 나는 반반이다.
선자는 성매매로 유입되는 여성의 슬픈 각본처럼 할머니 병 치료 때문에 빚을 지고 다방에 팔렸다. 다방에서 차를 파는 것은 물론이고 '티켓'을 끊어 매상을 올려야 준노예 상태인 '레지'에서 벗어나지만, 빚은 하늘에서 돈이 뚝 떨어지기 전에는 절대 갚을 수 없게 설계되어 있다. 그때 서울에서 왔다는 희동(양세종)은 그녀가 꿈꾸던 도시 서울로의 탈출을 가능하게 하는 유일한 동아줄이었다.
희동을 잡기 위해 술수를 부리지만 희동의 삼촌 관석(류승룡)에게 덜미가 잡힌다. 이 과정에서 선자에게 행해지는 폭력은 성매매 여성들이 당연한 듯 감내해야 하는 심각한 인권침해지만, 오히려 선자에게 반성의 재료로 전환된다. 거짓말이 들통나자 이를 견디지 못한 착한 선자는 희동을 찾아 나서고 그를 위기에서 구하게 되면서, 그녀의 타락한 죄, 거짓을 고한 죄는 사함을 받는 듯하다. 이는 꽤 익숙한 서사인데, 1970~1980년대 영화계를 구가했던 '호스티스 서사'와 닮아 있다.
'호스티스 서사'는 그녀들이 어떤 구조적 폭력으로 성 산업에 유입되었는지, 그럼에도 삶을 꾸려가고자 하는 그녀들의 의지나 주체성은 흐릿하게 다룬다. 땀 흘리는 노동이 싫은 성적으로 방종한 여성이 성 산업에 진입했다는 전제 아래, 그녀들은 타락한 죄를 씻어야만 사람답게 살 수 있다고 여겨진다. 그 방편으로 제시되는 길은, 훌륭하지만 세상이 알아주지 않는 잘난 남자를 번듯하게 뒷바라지해 입신양명시키거나(이때 여자는 남자를 성공시키고 그의 안녕을 위해 떠나야 한다), 비록 죄인이기는 해도 때 묻지 않은 청순함과 선량함을 가지고 있어 이를 발견한 눈 밝은 착한 남자에게 구원되어 갱생된다는 식이다. 뭐가 됐든 가부장을 수호하기 위해 성매매 여성이 도구화되는 것은 마찬가지다.
그렇다면 선자의 구원자로 보이는 희동은 어떤 인물인가. 극 중에서는 그나마 촌뜨기 악당들 중 좀 덜 나쁜 놈으로 나오지만, 어려서부터 도둑질로 이력이 났고 성장해서는 주먹 꽤나 쓰고 다니는 급을 좀 키운 도둑이자 사기꾼이다. 이런 밑바닥 인생인 희동은 그러나 어쩐지 속정 깊은 인간애를 가지고 있다고 상정되면서, 자신을 속이려 했던 선자를 가엽게 여기고 그녀를 받아들인다.
물론 선자는 구원의 대상이 될 조건을 구비했다. 성적으로 방종해서가 아니라 효심으로 희생되어 성매매 여성이 되었고, 비록 거짓말은 했지만 깊이 뉘우칠 줄 알고 이를 고백해 용서를 구하려는 가상한 선량함이 있고, 남자의 귀한 목숨을 구하는 의인의 기질을 가지고 있다. 이 정도 희생과 헌신의 아이콘은 되어야 전혀 신뢰할 만한 사회적 조건을 가지고 있지 않은 범죄자 남자에게라도 선택될 수 있는 것이다. 이런 점이 드라마가 선자의 캐릭터에게 꿈을 좇는 주체적인 서사를 부여했음에도 불구하고 어딘지 구태의연하게 다가오는 이유다.
더 인상 깊었던 정숙의 요망한 에너지