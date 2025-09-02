"서대문형무소, 식민지 조선 자체를 형상화한 큰 감옥이었죠"

▲
<모범감옥> 포스터MBC
다음은 양 PD와 나눈 일문일답.
- 광복 80주년 특집 뮤지컬 다큐멘터리 <모범감옥> 2부작 연출 했잖아요. 어떻게 기획한 건가요?
"제가 원래 뮤지컬을 엄청 좋아해요. 공연장에 자주 가지는 못하지만, 맨날 찾아서 보고 흥얼거리고 그러죠. 좋아하다 보니까 항상 이걸 제가 하는 프로그램에 녹여보고 싶다는 생각이 있었거든요. 그래서 기획해 보게 되었습니다. 사실 광복을 기념한 다큐멘터리는 굉장히 많잖아요. 게다가 올해는 광복 80주년이기도 하고요. 그러니까 이번에는 메시지도 메시지지만 형식을 달리해서 사람들한테 조금 다르게 다가가 보자는 생각이 들었고, 그래서 평소에 좋아하던 뮤지컬과 결합해서 해보게 된 거죠."
- 뮤지컬 경험은 없었는데 걱정된 점은 없었나요?
"두려움은 없었고 재미있었어요. <모범감옥>의 넘버들은 저희가 따로 작곡한 거니까 기존에는 없었던 음악인 거잖아요. 그것들을 만들어 나가는 과정 자체가 되게 재밌었고, 그걸 듣는 것도 되게 설렜거든요. 나중에 만들어진 결과물들을 보고 대중들이 어떻게 생각할지 설레기도 하고 걱정도 됐지만 두려움 같은 건 없었어요."
- 기존 곡이 아닌 새로운 곡을 사용했는데요. 특별한 이유가 있을까요?
"일단 우리 구성대로 가려면 우리 구성에 맞는 멜로디 라인과 가사가 있어야 되죠. 기존에 있는 곡을 쓸 생각 자체를 안 한 게 <모범감옥>은 서대문형무소라는 소재도, 이를 이야기하는 형태도 특이하잖아요. 그 부분에 맞추기 위해서는 우리의 맞춤형 넘버가 따로 있어야 된다고 생각했어요. 작곡/작사하겠다는 건 처음부터 변함없이 유지해 온 방향성이에요."
- 서대문형무소를 의인화 한 이유가 있을까요?
"다큐는 여러 가지 증언과 거기에 대한 기록이 있어야 하는데, 서대문형무소에 대해 증언해 줄 사람이 다 돌아가셔서 없잖아요. 현재까지 남아 있는 것은 서대문 형무소 자체밖에 없어요. 그렇다면 이 서대문형무소를 캐릭터화하고 서대문형무소의 회고록으로 만들면 훨씬 더 형식적으로도 새롭고 조금 더 효과적이지 않을까라고 생각하게 됐던 거예요."
- 이번에 취재하면서 서대문형무소에 대해 새롭게 알게 된 사실이 많을 것 같아요.
"많죠. 서대문 형무소 내부에 있는 인물들만 통제하기 위한 게 아니라 감옥에 가둬놓고 장기간 있게 하는 것 자체가 조선에서 처음이었기 때문에 조선 민중들에도 저기 들어가면 못 나온다는 인식을 심어줬죠. 또 그게 경성 한복판에 있었는데 담장이 4m예요. 그 당시에는 그렇게 높은 담장을 가지고 있는 건축물이 없었기 때문에 억압과 통제를 통해 조선인들을 주눅 들게 하는 상징이었던 거예요.
그러니까 식민지 조선 자체가 감옥이면 서대문형무소는 그 자체를 형상화한 큰 감옥으로 봤던 거죠. 이런 게 전국에 28개가 있었는데 그중에 가장 규모가 크고 처음 만들어진 게 서대문형무소예요. '모범감옥'이라는 이름도 그렇게 해서 지었던 거고요. 그 안에서 고문의 방법이 여러 가지가 있었고 그중에 제일 괴로웠던 고문은 굶기는 거예요. 그러니까 의식주라는 사람의 가장 기본적인 욕구를 통제하면서 억압했던 건데 사실 이런 것은 잘 모르잖아요. 그런 걸 조금 더 알려주고 싶었던 거죠."
- '모범감옥'이란 제목이 역설적인 거 같아요.
"역설적인 제목은 맞죠. 서대문형무소는 일본 입장에서 모범 감옥이기도 하죠. 서대문형무소가 말씀드린 것처럼 전국에 있는 28개의 형무소 중 가장 으뜸이고 모델이 되는 거였기 때문에 모범감옥이라고 했죠. 그리고 한편으로는 그 안에 있었던 사람들은 우리에게 모범이 된 사람들이잖아요. 그런 얘기들을 의미 부여했었죠."
- 역사물이라 고증이 엄청 중요했을 것 같아요.
"사실 감옥사에 대한 기록 연구하는 분들이 많지가 않아요. 저희 인터뷰도 해주셨던 박경목 교수님이 서대문형무소역사관 관장을 20여 년 하셨고 감옥사를 전공하셨거든요. 그분에게 굉장히 많은 도움을 받았어요. 지금 서대문형무소가 역사관으로 있어서 서대문형무소역사관과의 협업을 통해서도 정보를 많이 공유받았고요. 옥중 기록도 많이 찾았어요. 당시의 서대문형무소 정식 기록이라는 건 일제 쪽에서 만든 기록이잖아요. 그래서 오히려 실제로 거기 갇혔던 사람들의 서신이나 시, 일기 등의 기록을 많이 찾으려고 노력했어요. 예를 들면 <눈 오는 밤> 같은 경우 한용운 시인이 감옥에서 쓴 한시 <설야>를 바탕으로 가사를 만든 거예요."
- 다큐멘터리면서 뮤지컬이라서 선을 지키는 것도 중요했을 것 같은데요.
"고민됐던 지점들은 있었죠. 실제 남아 있는 서대문형무소의 기록에 기초한 상태지만 우리의 상상력이 어디까지 좀 더 가미되는 거예요. 이건 뮤지컬 넘버보다도 영상화하는 작업에서 더 그랬어요. 결론적으로 <모범감옥>에서 사실을 왜곡하는 부분은 전혀 없었고 용인이 되는 정도 선이라고 생각했어요. 고민은 됐지만 고민했던 만큼 더 철저하게 크로스 체크하고 나서 진행했다고 보시면 될 것 같아요."
"가장 주목했던 키워드는 '시너지'"