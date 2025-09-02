10년 만에 처음 있는 일... 악명 높은 도시 구한 젊은 흑인 시장

EBS국제다큐영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

보디 폴리틱(The Body Politic) :

도시, 주 또는 국가의 주민 전체를 시민 집단이나 집합체인 하나의 몸에 비유하는 표현. 각 개인의 안녕과 행복이 전체의 건강함과 밀접하게 연관되어 있음을 의미하는 용어.

"정말 말도 안 되는 상황이에요. 영화도 아니고. 이게 단 하루에 있었던 일이에요."

EBS국제다큐영화제 상영작 <보디 폴리틱> 스틸컷01.개브리엘 구디너프 감독의 다큐멘터리 <보디 폴리틱>을 이해하기 위해서는 배경이 되는 미국 메릴랜드주에 위치한 독립시인 볼티모어에 대한 정보가 필요하다. 미국 내 어떤 도시보다 인종 분리와 불평등 문제가 가장 첨예하게 드러난 도시이자 가장 치안이 나쁜 지역으로 악명 높은 공간 말이다. 흑인 인구 비율이 절반 이상을 차지하지만, 주거와 교육, 고용과 의료 등 거의 모든 영역에서 구조적 차별이 누적되어 온 이곳은 최근까지도 꾸준히 경찰 폭력과 빈곤에 직면한 흑인 공동체의 분노와 억압된 감정으로 휩싸였다. 영화 내에서 반복적으로 언급되는 총기 폭력 문제 역시 이러한 맥락 위에 있다. 사건 대부분이 흑인 거주 지역에서 발생하고, 그 피해자 또한 대다수가 흑인이라는 현실은, 이 도시의 공동체가 어떤 상처 위에 세워졌는지를 가늠할 수 있게 만든다.젊은 정치인으로서 이 도시의 시장에 당선된 브랜든 스콧은 사랑하는 도시의 미래를 바꾸겠다는 이상을 품는다. 조지 플로이드의 사망 이후 전국적인 소요 사태가 일어나던 시기에 오랜 시간 범죄자로 낙인찍혀 온 흑인 공동체를 치유의 대상으로 바라보는 새로운 시각을 제시하면서다. 그의 최우선 목표는 연평균 300건이 넘게 일어나는 살인사건의 수 자체를 낮추는 것. 하지만 이 문제가 단순한 악의 폭력성 때문만이 아니라 여러 문제를 포괄한 복합적 현상임을 깨닫게 된다. 감독의 카메라가 담아내고자 하는 자리다. 범죄자를 추적하고 도시의 폭력을 근절하기 위한 강렬한 장면이 아니다. 공동체의 의식과 태도를 전환하고, 시의 장기적인 정책을 제안하며, 함께 나아가기 위해 필요한 여러 관계 이해자의 마음을 설득하기 위한 시간의 연속이다.02.일반적으로 정치 다큐멘터리가 취하게 되는 가장 흔한 방식은 거대 담론이나 정치적 폭로에 기대 관객의 흥미를 사로잡는 것이다. 이 작품은 그렇지 않다. 총기 폭력을 공공 보건적 접근으로 바라보고 일부의 일탈이 아닌 사회 전체의 문제로 인식해야 한다는 브랜든 스콧의 주장이 표면에 놓여있을 뿐이다. 영화는 그 아래에서 작동하고 있는 인간적 불안을 동력으로 삼아 나아간다. 어떤 인물도 쉽게 영웅이 되거나 무력해지지 않는다. 어느 쪽으로도 극적이지 못한 인물은 현실을 감당하고 버텨내는 역할을 부여받고, 이를 바라보는 카메라는 정치가 추상적 개념이 아닌, 선명하고 구체적인 현실이라는 점을 환기한다.이 지점이 중요해지는 이유는 인물이 마주하게 되는 현실이 그가 가진 이상을 거부해 오기 때문이다. 당장의 문제 해결이 아닌 장기적인 계획을 주장하는 그의 신념에 대해 언론은 공허한 이상론으로 치부하며 의문을 제기하고, 정치적 정적 관계에 있는 이들은 실효성을 문제 삼는다. 심지어 시민들 역시 당장의 변화에 대한 부재를 토로하기에 이르니, 브랜든 스콧의 슬로건과 현실 사이의 간극은 이상과 현실이 언제나 불일치한다는 사실만을 확인시켜 줄 뿐이다.그럼에도 그가 자신의 신념을 포기하지 않는 이유는 단 한 가지다. 무관용 치안 정책이 본격화되던 시기에 이루어졌던 일상의 폭력과 그 결과를 기억하는 것. 당시 모두는 거리를 정리하고 마약 소지자, 노상 음주자, 부랑자만 잡아들이면 범죄가 마법처럼 사라질 것이라 믿었다. 그 결과는 참혹했다. 범죄율은 떨어지지 않았고, 도리어 흑인이라는 이유로 밖에 있기만 해도 수갑이 채워지고 별것도 아닌 일로 감옥으로 보내졌다. 저지르지도 않은 범죄로 억울하게 수감되었다. 그런 그가 범죄율을 떨어뜨리겠다는 이유 하나로 다시 흑인 공동체에 폭력을 들이밀 수 있을까.03.지난 30년간 몰티모어에서는 연평균 300여 건에 달하는 살인 사건이 발생해왔다. 2019년에는 348건의 살인 사건이 발생했으며, 이는 인구가 15배나 더 많은 뉴욕의 살인 사건 발생 건수보다도 더 많은 수치였다. 2020년에는 그보다 17%가 더 늘기도 했다. 그 역시 처음으로 총격 사건을 직접 마주했던 것이 10살이 채 되기도 전이었으니 이 지역의 총기 폭력 문제가 단순하지 않다는 것을 누구나 알 수 있을 것이다.처음 이 공간의 폭력 원인은 마약 거래와 깊은 연관이 있는 것으로 알려졌다. 확인 결과 실제로 가장 큰 원인은 대인 갈등이었다. 가정 내 문제, 모욕감을 느끼게 만드는 SNS 등의 경우가 모두 포함된다. 시장이 된 브랜든 스콧이 당장의 결과물이 아닌 장기적인 해결책을 찾고자 하는 이유가 여기 있다. '관계'는 인간이 공동체를 형성하고 살아가는 한, 당장의 연결을 끊어내고 범죄자를 색출하는 것만으로 없앨 수 없다. 공동체 전체의 환기를 바꾸는 작업이 필요하다.그는 두 가지 방식을 제시했다. 현재와 같은 행동을 지속하면 그에 상응하는 결과를 반드시 겪게 될 것이라는 강경책 하나와 도움을 요청하고 범죄에서 벗어나겠다고 요청하면 지역 사회 기반의 지원과 실질적인 일자리 전환 기회를 주는 유인책 하나다. 과거에도 비슷한 정책이 시행되긴 했으나 시장직에 있던 당사자 본인이 그 전략을 믿지 못하고 오로지 강경책에만 몰두했던 탓이다. 문제는 집단 폭력을 감소시키기 위한 두 전략을 제대로 활용하기 위해서는 연방 자금 지원이 필요하다는 사실이다.