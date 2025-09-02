'8월 부진' 한화, 추격보다 '가을준비'가 더 중요

7월 22일까지 선두 한화 이글스에 5.5경기 뒤져 있던 LG 트윈스는 8월에 열린 25경기에서 무려 18승1무6패를 기록하면서 한화에 5.5경기 앞선 단독 선두를 달리고 있다. 이는 LG 구단 역사상 최고의 황금기로 불리는 1994년 5월의 17승을 뛰어넘는 구단 역대 월간 최다승 신기록이다. 19경기를 남겨두고 '매직넘버 15'가 된 LG는 2023년에 이어 2년 만에 한국시리즈 직행에 가까이 다가가고 있다.반면에 후반기가 시작될 때만 해도 1992년 이후 33년 만에 정규리그 우승에 대한 희망에 부풀었던 한화는 8월에 열린 25경기에서 11승14패로 부진하며 LG에 5.5경기 뒤진 2위로 밀려났다. 물론 8월 중순 5연승을 달리며 반등에 성공하기도 했지만 한화는 이후 내리 6연패를 당하면서 추격의 동력을 잃고 말았다. 한화는 대전에서 열린 8월의 마지막 3연전에서도 삼성 라이온즈에게 스윕패를 당했다.정규리그 20경기를 남겨두고 있는 한화는 아직 산술적으로 1위 추격이 가능한 상황이다. 하지만 투타가 조화된 LG의 기세와 한화의 침체된 분위기를 고려하면 선두 추격이 쉽지 않아 보이는 것도 사실이다. 한화의 최종 목표가 정규리그가 아닌 한국시리즈 우승인 만큼 LG의 매직넘버가 사라질 때까지 추격에 힘을 쏟기 보다는 가을야구에서 최고의 전력을 보여주기 위한 준비를 하는 것도 고민해야 할 시점이다.작년 시즌을 8위로 마친 한화는 지난 스토브리그에서 FA 엄상백과 심우준을 영입하면서 무려 128억 원의 거액을 투자했다. 물론 팀의 약점으로 지적되던 잠수함 선발과 유격수 자원을 보강하는 투자였지만 FA로 영입한 선수들이 당장 팀의 운명을 바꿀 정도의 존재감을 가진 선수는 아니라는 지적도 적지 않았다. 구단의 과감한 투자에도 많은 야구 팬들이 올 시즌 한화의 성적을 하위권으로 전망했던 이유다.하지만 한화는 시즌 개막 후 4월까지 첫 32경기에서 19승13패로 기대 이상의 성적을 올렸다. 한화는 4월 26일 kt 위즈전부터 5월11일 키움 히어로즈전까지 무려 12041일 만에 12연승을 달성하는 무서운 상승세를 타기도 했다. 특히 한화팬들조차 성공 여부를 장담하지 못했던 외국인 투수 코디 폰세는 5월 17일 SSG랜더스전에서 한 경기 최다 탈삼진 신기록(18개)을 세우는 등 리그 최고의 투수로 떠올랐다.지난 6월 15일 LG전 승리를 통해 선두로 올라선 한화는 외국인 타자 에스테반 플로리얼이 오른쪽 손등에 사구를 맞고 1군 엔트리에서 제외되는 불운을 겪었다. 하지만 이는 한화에게 전화위복이 됐다. 플로리얼의 부상 대체 외국인 선수로 5만 달러에 영입한 루이스 리베라토가 한화 합류 후 15경기에서 타율 .387(62타수24안타)2홈런13타점12득점으로 맹활약하면서 정식 계약을 따냈기 때문이다.대전에서 나고 자라 한화에 입단한 '로컬보이' 문현빈의 성장도 놀라웠다. 작년까지 2루와 외야를 오가며 자신의 포지션을 찾지 못하고 방황하던 문현빈은 올 시즌 한화의 붙박이 좌익수로 활약하며 전반기에만 타율 .324(315타수102안타)9홈런46타점41득점15도루의 성적으로 맹활약했다. 문현빈의 잠재력이 폭발한 덕분에 한화는 약점으로 지적되던 좌익수와 3번타자 고민을 동시에 해결할 수 있었다.물론 한화도 FA로 영입한 엄상백(전반기 1승6패 평균자책점6.33)과 작년 한화 타선 유일한 3할타자였던 안치홍의 추락 등 고민이 없었던 것은 아니다. 하지만 한화는 이런 악재들을 전부 상쇄하고도 남을 만큼 많은 호재들이 따라왔고 결국 52승2무33패(승률 .612)로 2위 LG에 4.5경기 앞선 1위로 전반기를 마쳤다. 당시만 해도 한화가 후반기에 이렇게 급격하게 힘이 빠질 거라고 예상한 야구팬은 거의 없었다.한화는 전반기 막판이던 7월 4일 키움전부터 22일 두산 베어스전까지 10연승을 달리며 통합우승을 차지했던 1985년의 삼성 이후 40년 만에 단일 시즌 10연승을 두 번 기록한 팀이 됐다. 7월 31일 트레이드 마감일에는 2026년 신인 드래프트 3라운드 지명권과 현금 3억 원을 NC에 내주고 KBO리그 역대 최다안타 기록을 보유한 베테랑 손아섭을 영입하면서 우승을 위한 '마지막 퍼즐'을 맞추는 듯 했다.하지만 승승장구하던 한화는 8월부터 급격히 기세가 꺾이고 말았다. kt와의 3연전에서 루징 시리즈를 기록하며 LG에게 선두 자리를 내준 한화는 10일 LG전부터 15일 NC전까지 5연승을 달리며 다시 선두 경쟁에 불을 지피는 듯 했지만 16일 NC전부터 22일 SSG전까지 내리 6연패를 당하는 부진에 빠졌다. 급기야 25일과 28일에는 채은성과 리베라토가 발가락과 어깨 통증으로 부상자 명단에 올랐다.지난 주말 안방에서 열린 삼성과의 8월 마지막 3연전에서 스윕패를 당하며 삼성의 3연승 제물이 된 한화는 정규리그 20경기를 남겨둔 1일 현재 선두 LG에게 5.5경기가 뒤져 있다. 선두 추격은 점점 힘들어지고 있지만 3위 SSG에게는 여전히 8경기 차로 비교적 여유 있게 앞서 있다. 남은 기간 대격변이 일어나지 않는 한 2위 자리가 어느 정도 확보된 만큼 '가을야구를 위한 준비'가 필요한 시점이라는 뜻이다.올 시즌 다승(16승)과 평균자책점(1.66) ,탈삼진(220) 1위에 올라 있는 에이스 폰세는 올스타 브레이크 전후를 제외하면 시즌 내내 한 번도 1군 엔트리에서 제외된 적이 없다. 폰세는 최근 등판이었던 8월 28일 키움전에서 5이닝3실점으로 부진(?)하며 팬들을 걱정 시켰다. 한화는 2년 전 정규리그 20승을 기록했다가 가을야구에서 한 경기 등판에 그쳤던 에릭 페디(밀워키 브루어스)의 사례를 기억해야 한다.한화는 폰세 외에도 부상자 명단에 있는 채은성과 리베라토, 전 경기에 출전하고 있는 노시환, 첫 풀타임 주전으로 활약하고 있는 문현빈, 93경기에 선발 출전한 최재훈 등 관리가 필요한 선수들이 적지 않다. 지난 12일 역대 3번째로 통산 1000승을 달성한 김경문 감독이 마지막 목표인 한국시리즈 우승에 도달하기 위해서는 지금 현재보다는 '가을야구 최종전'에서 최상의 경기력을 보여주는 것이 더욱 중요하다.