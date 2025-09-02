베니스영화제에 퍼진 반 이스라엘 정서... 짐 자무쉬도 못 피했다

▲
8월 30일, 제82회 베니스 국제 영화제 기간 동안 베니스 리도에서 열린 가자지구와 팔레스타인 국민을 지지하는 시위에서, 팔레스타인 국기를 든 사람들과 '팔레스타인을 해방하라 ? 평화에는 국경이 없다'라고 적힌 팻말을 든 사람들이 있다. AFP/연합뉴스
제82회 베니스영화제가 중반을 향하고 있는 가운데 관객들과 일부 영화인들이 연대한 가자 지구 연대 시위가 이어지고 있다.
영화제 주요 행사가 열리는 베니스 리도섬에선 지난 8월 30일 정오 무렵(현지 시각 기준)부터 대규모의 시위대가 몰려들었다. 전국 이탈리아 팔레스타인 협회 (ANPI; National Association of Italian Partisans)가 주최한 해당 시위에 약 7천 여명으로 추산되는 사람들이 모였다. 시위대는 베니스 인근에서 바포레토(수상 버스)를 빌려 함께 리도섬에 도착했고, '가자지구 해방', '팔레스타인 봉쇄 반대' 등의 문구가 적힌 피켓, 팔레스타인 국기 등을 들며 가두 행진을 벌였다.
시위를 통해 전통 있는 베니스영회제가 가자지구 상황에 관심을 가져야함을 촉구하려는 목적이었다. 이 시위엔 이탈리아 배우 로베르토 지베티, 베네데타 포르카롤리 등 유명 인사가 참여하기도 했다. 절정일 땐 주변 시민들이 모여 이들 구호에 호응하기도 했다. 영화제 개막 직전 켄 로치 감독 등 유럽 영화인들이 주축이 된 '베니스포팔레스타인'(Venice4Palestine) 연대 또한 가자지구 전쟁에 대해 영화제 측의 입장 표명을 촉구하는 성명을 냈다.
이와 함께 지난 8월 31일 상영된 짐 자무쉬 감독의 <파더 마더 시스터 브라더> 또한 영화적 완성도와 별개로 해당 작품의 배급사 Mubi가 친 이스라엘 기업의 투자를 받았다는 이유로 비판받고 있다. 성인이 된 자녀들이 각자의 부모에게 거리를 두게 되며 부모-자녀 간 관계를 세밀하게 관찰한 이 영화는 공개 직후 언론 및 관객에게 호평을 받고 있다.
짐 자무쉬 감독 "모든 기업 자본은 더럽다"