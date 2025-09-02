'3G 무승→12위 추락' 레버쿠젠, 텐하흐와 이른 결별

레버쿠젠 공식 SNS

개막 후 3G 만에 경질된 텐하흐 감독이후 야인 생활을 지내면서 재충전의 시간을 가진 텐하흐는 2025-26시즌을 앞두고 사비 알론소 감독의 빈자리를 메우기 위해 레버쿠젠으로 부임하며 화제를 모았다. 비록 맨체스터 유나이티드라는 거대 클럽과 각종 막대한 자본이 흘러넘치는 프리미어리그 무대에서의 끝은 참혹했지만, 매 시즌 우승 트로피를 따낸 텐하흐에 거는 기대감은 상당했다.하지만, 부임 초반부터 텐하흐 체제의 레버쿠젠은 삐걱거리기 시작했다. 바로 핵심 자원들의 이탈이 이어진 것. 여름 이적시장이 열리기 직전에는 핵심 수비수인 요나단 타가 자유 계약 신분으로 바이에른 뮌헨으로 이적한 것을 시작으로, 우측 수비와 공격 역할을 담당할 수 있는 프림퐁과 핵심 공격형 미드필더 플로리안 비르츠는 프리미어리그 리버풀로 떠났다.또 무패 우승의 주역이자 베테랑 3선 미드필더 그라니트 자카는 프리시즌 훈련 도중 선덜랜드의 러브콜을 받고 팀을 떠났고, 공격에서 쏠쏠한 활약을 보여줬던 아민 아들리도 본머스의 이적 의사를 받고 이탈했다. 알론소 감독이 이뤄놓은 체계에서 벗어나 새롭게 판을 짜야만 했던 텐하흐 감독은 주축 자원들이 이탈한 만큼 선수들을 보강했다.지난 시즌 브렌트포드 주축 수문장으로 활약한 마르크 플레건을 품은 것을 시작으로 콴사, 크리스티안 코파네, 말릭 틸만, 에체베리, 로익 바데, 루카스 바스케스와 같은 쏠쏠한 자원들을 연이어 품는 데 성공했다. 그렇게 기존 자원과 새로운 영입생을 기반으로 조직 다지기에 나섰지만, 결과는 또 처참했다.프리시즌 첫 경기서 플라멩구(브라질)의 20세 이하 팀에 5-1로 충격적인 패배를 당하며 굴욕을 맛본 텐하흐 감독은 이후 3연승을 질주하며 실력을 증명했지만, 알맹이가 없었다. 지난 16일 소넨호프와의 포칼 1라운드서 4-0 승리를 거뒀지만, 이어 열린 호펜하임과의 리그 개막전에서는 2-1로 패배했다. 지난 시즌 강등권에 자리했던 상대임을 고려하면 충격적이었다.이어 8월 30일에는 베르더 브레멘과의 리그 2라운드서는 먼저 3골을 터뜨리며 승기를 잡았지만, 내리 3골을 헌납하며 충격적인 무승부에 그쳤다. 결국 구단은 이른 결단을 내렸고, 텐하흐는 즉각적으로 구단을 떠나야만 했다.당장 경기력이 이를 방증했다. 평균 점유율은 57.6%로 리그 내 4위에 해당하는 수치지만, 공격력은 아쉬웠다. 3경기를 치르면서 단 4득점에 그쳤고, 수비에서는 5실점을 허용하며 불안한 모습을 보여줬다. 직전 시즌 리그 최다 득점·실점 2위에 자리했던 레버쿠젠이었지만, 텐하흐 부임 후 이런 끈끈한 모습은 빠르게 무너졌다.선수단의 신뢰도 잃었다. 독일 현지 매체 <빌트>는 "베르더 브레멘전에서는 2-1로 앞서던 후반 19분 파트릭 쉬크와 에세키엘 팔라시오스가 페널티킥에서 자신들이 키커로 나서겠다고 다투는 모습이 포착됐다. 텐하흐 감독이 레버쿠젠을 이끌기엔 전술적 역량이 부족하다는 사실은 물론, 리더십까지 완전히 상실했음을 보여주는 장면이다"라며 꼬집었다.결국 주장인 로베르트 안드리히도 인터뷰를 통해 "지난 2022년 10월 알론소 전 감독이 소방수로 취임하기 앞서 우리는 분데스리가 17위까지 추락했었는데, 당시 선수단 전체가 동기부여 문제를 겪었다. 지금도 비슷한 상황이다"라며 텐하흐의 리더십에 간접적으로 의구심을 표했다. 끝내 부임 후 3경기 만에 모든 문제점이 드러난 텐하흐 감독은 레버쿠젠과 이른 결별을 맞이했다.결국 텐하흐 감독은 분데스리그 역사상 최단 기간 경질이라는 불명예를 안게 됐다.