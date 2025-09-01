"약속만 거듭할 뿐 실행은 없어" 불신 받는 광주 영화정책

▲
지난 8월 18일 광주광역시의회에서 열린 2025 광주영화공적기구 중간점검 정책토론회광주광역시의회 제공
2026년 예산안에 지역영화 지원사업이 부활할 것으로 알려진 가운데, 일부 자치단체의 지역영화 지원사업에 대한 문제 제기도 잇따르고 있다. 폐쇄성과 의구심만 키우는 중구난방식 행정에 지역영화인들의 반발과 불만이 커지고 있는 것이다.
대표적인 곳이 빛고을 광주광역시(강기정 시장)이다. 지난 8월 18일 광주광역시의회에서 열렸던 2025 광주영화 공직기구 중간점검 정책토론회는 지역영화 지원사업의 단면을 보여주는 시간이었다. 지역영화에 지원사업이 겉돌고 있음이 토론회를 통해 드러났다.
광주는 영화진흥위원회(영진위) 지원사업 등으로 독립영화관이 생기고 영화학교가 개설되면서 지역창작이 늘어나고 있는 중이다. 이를 통해 광주독립영화제는 지역영화를 소개하는 장으로서 역할을 하고 있다.
하지만 광주광역시의 영화 관련 사업과 행정은 지역 영화인들의 신뢰를 잃은 상태였다. 발제자로 나선 허지은 감독 표현대로 '반복된 약속 불이행으로 생긴 뿌리 깊은 불신이 쉽게 사라지지 않고 있'기 때문이다.
투명성 대신 감추기로 일관하는 지원사업
토론회의 쟁점이 된 올해 광주 지역영화 제작지원 사업에 대한 불신도 컸다. 심사위원이나 지원 대상자로 선정된 이들이 누군지 모르겠다는 광주 영화인들의 반응이었다.
<님아, 그 강을 건너지 마오>를 연출한 진모영 감독은 발제에서 "사업 공고문은 모호한 문장과 모순으로 가득한 미로였다"며 지역 내와 지역 외로 구분해서 신청자격에 차이를 두고 있고 거주기간과 신청 주체 신청서류 등을 섞어 놓아 해석하는 데 여간 힘이 들었다"고 말했다.
광주시의 지원이 누구를 위한 지원인지 모르겠다는 반응과 함께 사업설계 역량이 안 된다는 비판이 나오기도 했는데, 거듭되는 영화인들의 문제제기에 시의회가 나서 공론의 자리를 만든 것이었다.
영화인들의 비판에 광주시와 공모사업 주체인 광주정보문화산업진흥원은 자세를 낮추며 비판에 별다른 이의를 제기하지 못했다. 반박 대신 앞으로 개선하겠다는 자세로 일관했다.