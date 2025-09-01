"약속만 거듭할 뿐 실행은 없어" 불신 받는 광주 영화정책

▲지난 8월 18일 열린 광주광역시의회에서 열린 '광주영화 공직기구 중간점검 정책토론회'에서 좌장을 맡아 발언하고 있는 정다은 시의원 광주광역시의회 제공

지원사업 심사에 대한 밀실성과 폐쇄성이 토론회의 표면적 이유기는 했으나 근본적인 바탕에는 공약으로 내세운 것도 이행하지 않고 파기하는 시장과 매번 약속을 안 지키는 행정에 대한 불신이 자리 잡고 있었다.



허지은 감독은 "거듭된 약속에도 불구하고 현장의 목소리가 외면당하며 변화 없이 반복되어 온 상황에 대한 영화인들의 답답함이 올해 '광주영화제작지원사업 심사 과정 및 운영 전문성 문제'로 마침내 폭발한 것"이라고 설명했다. 그는 "영화인들의 민원 및 안건 제안에 대한 광주시와 광주정보산업진흥원의 대응은 '앞으로 개선하겠다' 로 요약할 수 있으나 믿을 수 없다"고 부정적 시선을 드러냈다.



광주시가 전임 시장 때부터 민관회의를 통해 논의해 합의했고, 현 강기정 시장이 공약집에서도 약속했던 내용을 당선 이후 부시장이 기존의 논의를 백지화하며 파기했다. 이에 대한 불신이 자리잡고 있는 것이다. 광주 영화인들은 공적기구를 만들고 영화인 중심의 사무국 구성 등을 합의했으면서도 지켜지지 않고 있는 문제 등을 지적했다.



광주광역시 운영위원장인 정다은 의원에 따르면 2023년 5월 시정질의를 통해 26차례 결정된 내용을 바꿀 수밖에 없는 이유를 물었더니 담당 실장이 "정부 기조가 공공기관과 인원을 축소시켜서 거기에 맞추는 것"이라고 답변했다고 전했다.



윤석열 정부의 기조에 발맞췄다는 것인데, 예전부터 비슷한 일이 발생할 때 일부 지방자치단체는 더 적극적으로 지원하며 보호하려 했던 것과 비교할 때, 광주시의 태도는 매우 소극적이었던 셈이다. 블랙리스트를 재현했다는 비판을 듣는 윤석열 정부의 문화정책은 영화계를 비롯한 문화예술계의 강한 반발을 불러일으킨 바 있다.



진모영 감독은 "영화인들의 요구는 단순히 심사위원 공개하라는 요구가 아니다"라며 "(영화관련)공적기구에 대한 기존의 합의를 실행해야 할 것"이라고 강조했다. "광주영화영상진흥위원회 위원이지만 1년에 2시간짜리 회의 한번 하는 것이 하는 일의 전부"라고 밝힌 진 감독은 "지역의 영화영상 산업을 지원할 수 있는 공적인 기구로서 결정권과 , 예산권이 있는 기구로 발전해야 한다"라고 제안했다.



아울러 진 감독은 "현재 강기정 시장의 영화 정책에 광주 영화인들이 경고를 보낸 것이라고 봐야 한다"면서 "개선하지 않으면 지역 영화계가 현 시장에게 등을 돌릴 것"이라고 덧붙였다.



지역 영화인들의 뜻을 수렴하고 있는 정다은 시의원도 "광주의 영화관련 지원 예산이 10억으로 적지 않은데, 효율적인 운영을 위해서는 컨트롤타워가 필요하다"면서 "광주광역시도 시기적 문제로 보고 있는 만큼, 구체화될 수 있도록 관심을 기울이겠다"고 밝혔다.



