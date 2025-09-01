보호자가 필요했던 열세 살 소녀, '보호자'가 되기로 결심하다

열세 살 소녀 수연은 태어났을 때부터 부모 없이 할머니 손에 컸다. 이젠 할머니도 돌아가시고 혼자가 되었다. 보육원에 가지 않고 집에서 살려면 보호자가 필요하다. 함께 살자고, 엄마한테 잘 말해 보겠다고 약속한 친구가 갑자기 배신한다. 수연은 평소 할머니와 다니던 교회 목사 부부에게 희망을 걸어본다. 그런가 하면 할머니의 친구 분께도 부탁드려 본다.수연의 바람, 희망, 노력이 수포로 돌아간다. 동정의 시선과 도움의 손길을 보낼지언정 실질적으로 보살피며 함께 살아가는 보호자가 되진 않으려 한다. 수연은 교회 복도 게시판에서 어느 입양 가족의 브이로그 광고를 접한다. 한 부부가 일곱 살 아이를 입양했는데 한 명 더 입양할 계획이란다.유리와 태호 부부, 그들이 입양한 선율이라는 소녀. 선율은 언어장애를 갖고 있다고 했다. 수연은 먼저 선율에게 접근한다. 그런데 알고 보니 선율은 말을 잘하는 건 물론이고 굉장히 똑똑한 아이였다. 자신을 입양한 부부에게 애처롭게 보이려는, 그래서 그들이 자신을 버리지 못하게 전략적으로 접근한 것이었다.수연은 자못 충격을 받았으나 빠른 시일 안에 보호자가 필요했기에 부부의 환심을 사고자 최선을 다한다. 결국 그들의 눈에 띈 후 그들의 생활 속으로 파고드는 데 성공한다. 수연은 과연 뜻한 바를 이룰 수 있을까. 선율은 언제까지 이중생활을 이어갈 수 있을까.