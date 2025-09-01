"'기생충'에 필적할 작품" 외신들, 박찬욱 '어쩔수가없다' 극찬

▲
영국 BBC방송의 박찬욱 감독 영화 <어쩔수가없다> 비평 기사BBC
박찬욱 감독의 신작 영화 <어쩔수가없다>에 주요 외신 매체의 극찬이 쏟아지고 있다.
영국 BBC는 "박 감독의 가장 재미있는 영화일 뿐만 아니라 가장 인간적인 영화"라며 봉준호 감독의 아카데미 수상작 <기생충>에 필적한 만큼 작품성을 보여준다면서 별점 5점 만점을 줬다.
또한 이 영화가 작가 도널드 웨스트레이크의 소설 <액스(THE AX)>를 원작으로 했고, 2005년 그리스 출신 감독 코스타 가브라스가 영화로 만든 바 있으나 "박 감독은 이를 자신만의 방식으로 재해석하여 섬뜩하면서도 감동적인 블랙 코미디를 만들어냈다"라고 평가했다.
이어 "교묘한 농담부터 히스테릭한 패러디까지 온갖 요소를 다 갖추고 있다"라며 "박 감독은 모든 장면을 재치와 시각적인 감각으로 가득 채우고, 개인적인 사연까지 섬세하게 묘사한다"라고 강조했다.
"버려진 노동력에 대한 이야기"
미 일간 <워싱턴포스트>는 "자동화, 기업 인수, 그리고 시대의 변화에 직면한 우리 사회가 수십 년간 축적된 인간과 경험을 버리는 데 따르는 대가를 다룬 영화"라며 "박 감독은 이런 보편적인 주제를 한국의 남성성이라는 규범을 통해 보여주고, 생존의 필요성이 도덕성보다 중요할 때 어떤 일이 벌어지는지 깊이 있게 파헤친다"라고 소개했다.
또한 "박 감독과 봉 감독은 악랄한 유머 감각과 창의적인 폭력에 대한 애정을 공유하지만 <어쩔수가없다>는 자본주의 체제에 훨씬 더 초점을 맞추며 간신히 중산층이 된 사람들이 자신의 자리를 지키려는 부패한 압박감에 관한 이야기"라며 "경제적 불확실성에 맞서 싸우는 미국 관객들도 잘 공감할 것"이라고 분석했다.
영국 <가디언>은 "국가적 상황을 풍자하는 감각적인 블랙코미디로 완벽했던 가정이었으나 가장의 무너진 남성성과 노동 위기를 드러내는 영화"라며 "자동화와 자본주의 속에서 인간의 의지가 무력해지는 현실을 날카롭게 풍자한다"라고 평가했다.
홍콩 <사우스차이나모닝포스트>도 "박 감독은 인공지능과 자동화, 무감각한 기업에 의해 버려진 노동력에 대한 이야기를 현대적으로 재해석했다"라며 "이 영화는 우리가 얼마나 직업을 통해 자존감과 타인의 가치를 평가하는지, 직장에서 살아남기 위해 얼마나 절박해질 수 있는지를 보여준다"라고 전했다.
이어 "139분이라는 러닝타임은 일반적인 코미디 영화에 비해 너무 길지만, 박 감독은 오전 9시부터 오후 5시까지 일하는 모든 사람에게 공감을 불러일으킬 만한 재치 있는 코미디 영화를 만들어냈다"라고 설명했다.
"박찬욱, 현존하는 가장 우아한 감독"