"'기생충'에 필적할 작품" 외신들, 박찬욱 '어쩔수가없다' 극찬

▲박찬욱 감독 영화 <어쩔수가없다> 스틸컷 CJ ENM

할리우드 매체 <버라이어티>는 "이 영화에서 지금도 남자가 가족의 생계를 책임져야 한다는 압박을 받는 한국 사회의 성문화된 직업적 위계질서 속에서 공포와 유쾌함의 새로운 질감을 발견할 것"이라며 "우리는 아무리 잘못된 판단을 하더라도 기업의 만행에 시달리는 희생자들에게 공감하지 않을 수 없다"라고 전했다.



아울러 "<어쩔수가없다>는 <기생충>의 화려한 저택은 아니지만, 주거 공간이 상징적 무대로 기능한다는 점에서 흥미로운 맥락을 만든다"라면서 "살인극이 번번이 실패하는 과정에서 코미디와 비극이 절묘하게 뒤섞인다"라고 설명했다.



그러면서 "이 영화는 박찬욱 감독이 현존하는 가장 우아한 영화 감독(the most elegant filmmaker) 일 수 있다는 증거로 가득 찬 최신작"이라고 극찬했다.



또 다른 영화 매체 <데드라인>은 "박 감독은 코미디에 능숙하며, 앞선 작품에서 그래왔듯 암울하고 히치콕적인 스타일로 이 작품에서도 그 특징이 여실히 드러난다"라고 소개했다.



특히 주연 배우 이병헌에 대해 "우리는 그가 뛰어난 액션 배우라는 것을 알고 있었지만, 이 영화에서 코미디에 타고난 재능을 가진 배우로서도 가치를 증명했다"라고 주목했다.



이어 "영화가 후반부로 갈수록 힘을 잃어가고, 박 감독의 장엄하고도 삐딱한 스릴러 영화 <헤어질 결심>보다는 만족스럽지는 않지만 환상적인 재미를 선사하며 한없이 놀라운 앙상블 작품"이라고 평가했다.



벌써 '오스카 후보' 거론... "박찬욱, 이미 받을 때 지났다"



<어쩔수가없다>를 벌써 유력한 아카데미(오스카) 후보로 언급한 매체도 있다. <인디와이어>는 영화의 영어 제목 <노 아더 초이스(No Other Choice)>를 인용해 "오스카 시상식은 마침내 박 감독을 후보로 올릴 수밖에 없을 것(The Oscars May Have 'No Other Choice' but to Finally Nominate Director Park Chan-wook)"이라며 "한국의 거장 감독이 후보에 지명될 가능성이 크다"라고 전망했다.



그러면서 "이 영화가 수상 잠재력을 가진 중요한 이유가 있다"라며 "박 감독이 아카데미 후보 지명을 받을 때가 많이 지났다는 여론뿐 아니라, 이 블랙코미디 영화가 그의 도발적인 본질을 유지하면서도 과거 작품들처럼 지나치게 잔혹한 탓에 심사위원들을 외면하게 만들지 않을 것이라는 점"이라고 분석했다.



또한 "이 영화는 주인공을 응원하지 않으면서도 동정심을 느끼게 하는 희귀한 영화로 이병헌의 연기는 박 감독의 희비극적인 톤을 균형 있게 조절하는 데 핵심적인 역할을 한다"라며 "지구상의 그 누구도 공허함을 향해 비틀거리는 캐릭터를 더욱 사랑스럽게 만드는 박 감독의 독특한 능력에 필적할 수 없을 것"이라고 강조했다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고