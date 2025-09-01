'황인범 부상 이탈' 시험대 오른 홍명보호, 어떤 중원 조합 보여줄 수 있을까

▲
종아리 부상으로 인해 9월 A매치 소집 해제된 황인범대한축구협회
"부상 선수들도 있지만, 대안을 찾아서 경기해야 한다. 잘 준비할 수 있는 2경기라고 생각한다. 최선을 다해 준비하겠다."
핵심 엔진 황인범이 이탈한 가운데 홍명보 감독은 미국 현지로의 출국을 앞두고 대안을 찾겠다고 답했다.
홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 북중미 월드컵을 앞두고 9월 A매치를 위해 출국했다. 미국으로 건너가 A매치 2연전을 치른다. 7일에는 미국 뉴욕에 자리한 레드불 아레나에서 포체티노 감독의 미국과 먼저 격돌한 후 내슈빌로 이동해 10일에는 피파 랭킹 13위에 자리하고 있는 전통 강호 멕시코와 마주하게 된다.
경기를 치르기 위해 1일 오전 10시 인천국제공항 제2터미널을 통해 미국으로 향하는 비행기에 몸을 실은 가운데 대표팀 수장인 홍 감독은 출국에 앞서, 간단한 인터뷰를 가졌다. 홍 감독은 "월드컵까지 10개월 정도 남았는데, 본격적으로 월드컵 본선을 준비하는 경기다. 저희한테는 매 경기가 중요하다"라며 평가전 각오를 다졌다.
'핵심 엔진' 황인범 이탈... 홍명보 감독의 선택은
이처럼 내년 6월 열리는 월드컵 현지 무대에서 열리고, 좋은 스파링 상대인 미국-멕시코와 격돌하는 만큼 상당한 관심이 쏠리고 있는 상황 속 대표팀에게는 뜻밖의 악재가 찾아왔다. 바로 핵심 엔진이자 대체불가 자원인 황인범이 부상으로 인해, 이번 9월 명단에 소집되지 않은 것. 당초 명단에 포항됐지만, 대한축구협회(KFA)는 소집 해제 소식을 알렸다.
협회는 29일 공식 홈페이지를 통해 "황인범이 부상으로 9월 원정 친선경기 미국-멕시코전 소집 명단에서 제외됐다"라며 "서민우(강원·27)가 대체 발탁됐다"라고 발표했다. 부상으로 낙마한 가운데 황인범을 지도하고 있는 페예노르트 사령탑인 판페르시도 "심각한 상황은 아닌 것 같지만, 당분간 휴식을 취할 것"이라며 아쉬움을 나타냈다.
황인범은 대표팀에서 빼놓을 수 없는 핵심 중 핵심이다. 1996년생으로 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달 획득 직후 파울루 벤투 감독의 부름을 받으며 A대표팀 생활을 시작한 가운데 기복이 있었지만, 꾸준한 기량으로 허리를 책임졌다. 2019 UAE(아랍에미리트) 아시안컵을 시작으로 2022 카타르 월드컵 16강-2023 아시안컵(4강)에서도 기량을 발휘했다.
홍 감독 부임 후에도 황인범의 입지는 굳건했다. 지난해 9월부터 시작된 3차 예선에서 부상으로 나오지 못했던 오만(7차전)과의 맞대결을 제외하면 전 경기 선발로 나서며, 홍 감독의 신뢰를 굳건하게 받았다. 또 중요한 순간에는 도우미 역할(2도움)까지 수행, 본선행을 따내는 데 핵심적인 역할을 담당했으며 2, 3차 예선을 치르면서, 대표팀 내 1397분으로 최다 출전을 기록했다.
하지만, 이번 소집에는 황인범이 존재하지 않는다. 이전부터 안고 뛰었던 부상이 악화되면서 결국 종아리 부상까지 이어졌고, 미국-멕시코로 이어지는 2연전은 불참하게 됐다. 이처럼 대표팀의 핵심 미드필더가 낙마한 가운데 홍 감독은 진정한 시험대에 오르게 됐다. 황인범이라는 1옵션이 제외된 가운데 새로운 선택지에 대한 실험을 강행해야만 한다.
대체자로는 강원의 핵심 미드필더 서민우가 발탁됐다. 지난 7월, 국내에서 열린 EAFF(동아시아연맹) E-1 챔피언십을 앞두고 생애 첫 A대표팀 유니폼을 입은 가운데 중국-홍콩-일본과의 맞대결에서 모두 출전하며 눈도장을 찍었다. 왕성한 활동량과 인상적인 패스 플레이를 선보였고, 소집 해제 후에도 부상을 제외하면 모든 공식전에 출전하고 있는 상황.