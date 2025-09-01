또 무너진 '호랑이 수호신' 정해영, 마무리 복귀 성급했나

연합뉴스

KIA 정해영프로야구 디펜딩챔피언 KIA 타이거즈가 8월의 마지막 경기를 충격적인 역전패로 마감하며 가을야구에 대한 희망이 점점 멀어지고 있다. 비극의 중심에 하필 또 마무리 정해영이 있다는 사실이 더 뼈아팠다.8월 31일 수원 KT위즈파크에서 열린 '2025 KBO리그' 경기에서 KIA는 KT 위즈에게 6-7로 끝내기 역전패를 당했다.중반까지 3-4로 끌려가던 KIA는 8회초 짜릿한 역전극을 연출했다. 최형우의 몸에 맞는 볼에 이어 대타 나성범이 2루타를 기록하면서 1사 2, 3루의 찬스를 잡았다. KT는 마무리 박영현을 조기에 투입하는 승부수를 던졌다. 하지만 KIA는 김석환의 희생플라이로 동점을 이뤘다.이어 2사 2루에서 김규성이 우측 펜스를 직격하는 장타를 날렸다. KT 우익수 안현민이 타구를 잡기 위하여 점프를 하다가 착지하는 과정에서 크게 넘어지고 말았다. 그 사이 2루 주자 나성범에 이어 타자주자 김규성까지 홈까지 들어오며 인사이드 더 파크(그라운드) 홈런이 됐다. 김규성의 커리어 통산 첫 인사이드 홈런이기도 했다. KIA는 6-4로 역전에 성공하며 승기를 잡았다.이때만 해도 분위기가 넘어온 KIA의 승리는 거의 확실히 보였다. 하지만 야구는 끝날 때까지 끝난게 아니었다.이범호 감독은 승부를 안정적으로 끝내기 위하여 9회말 마무리 정해영을 마운드에 올렸다. 정해영의 마무리 복귀전이기도 했다. 하지만 정해영은 스티븐슨에게 우전 안타, 황재균에게 볼넷을 내주면서 2사 1, 2루의 위기를 맞이했다. 마지막 아웃카운트를 남겨놓고 정해영은 장성우의 좌전 1타점 적시타를 내주며 6-5로 추격을 허용했다. 이미 필승조를 모두 소비하고 대안이 없던 이범호 감독은, 그대로 정해영을 끝까지 믿고 가는 수밖에 없었다.KT의 마지막 타자는 베테랑 김상수였다. 정해영은 김상수와 풀카운트까지 가는 승부 끝에서 8구에서 안타를 내줬다. 밀어친 타구는 KIA 외야진의 우중간을 꿰뚫었다. 타격과 동시에 질주한 두 명의 주자들이 그대로 홈까지 쇄도하면서 김상수의 안타는 끝내기 역전 2루타가 됐다. 정해영과 KIA 벤치는 모두 망연자실한 표정을 감추지 못했다.이로써 2연패에 빠진 KIA는 시즌 성적 57승 4무 61패를 기록하며 8위에 머물렀다. 이날 나란히 승리를 거둔 3위 SSG 랜더스(61승 4무 58패), 4위 롯데 자이언츠(62승 6무 59패), 5위 삼성 라이온즈(63승 2무 60패)와의 승차는 3.5경기로 벌어졌다. 어느덧 시즌이 불과 22경기만을 남겨놓고 있는 현재, 전년도 챔피언이 가을야구 진출도 장담할 수 없는 위기에 몰렸다.정해영은 KT전 패배로 시즌 7번째 블론세이브와 함께 7패째를 기록하게 됐다. 이날 2점 차 리드를 지키지 못하고 0.2이닝을 던지면서 3안타 1볼넷에 3점을 헌납하는 최악의 투구를 선보이며 향후 마무리 보직 유지도 불투명해졌다는 평가다.2020년 데뷔한 정해영은 2년 차부터 KIA의 마무리로 자리잡으며 5년 연속 20세이브 이상, 통산 147세이브를 기록하며 리그 정상급 마무리투수로 군림했다. 지난 2024 시즌에는 리그 최연소 통산 100세이브 기록을 세우며 2000년대생 선수 최초이자 26년 만의 타이거즈 소속 구원왕에 등극하며 7년 만의 통합우승에 크게 기여하기도 했다.하지만 2025시즌 들어 정해영은 더 이상 호랑이 마운드의 '수호신'다운 면모를 보여주지 못하고 있다. 기록상 26세이브를 올리고 있지만 안정감과는 거리가 멀다. 피안타율이 무려 .309에 이르며 KIA의 1군 투수들을 통틀어 가장 높다. 올시즌 정해영이 52경기에 나설 동안 안타와 볼넷으로 주자를 내보내지 않고 깔끔하게 막은 경기는 겨우 9경기 뿐이었다.5월까지만 해도 안정된 모습을 이어가던 정해영은 여름으로 접어들며 급격하게 흔들렸다. 6월에 자책점 4.61, 7월에 자책점 6.23으로 난조를 보인 데 이어, 8월에는 6경기에서 5이닝을 소화하며 고작 1세이브만 추가하는 데 그칠 동안 5실점을 내주며 자책점이 9.00까지 치솟았다.KIA는 올시즌 가뜩이나 순위싸움에 갈 길 바쁜 상황마다 정해영의 난조로 더욱 어려움을 겪어야 했다. 지난 8월 15·16일에는 9위 두산 원정경기에서 정해영의 블론세이브에 이어 2경기 연속 끝내기 패를 당하면서 스윕패를 기록했다. 결국 KIA는 시즌 처음으로 정해영을 1군에서 잠시 말소시키는 강수를 내리기도 했다. 당시 이범호 KIA 감독은 "정해영의 몸 상태는 크게 문제가 없다"면서도 "팀이 어려운 상황인데서 마무리투수로서 책임감을 다시 느꼈으면 좋겠다"고 뼈있는 주문을 한 바 있다.정해영은 잠시 재정비 기간을 가진 후 열흘 만에 복귀했고 최근 중간계투로 2경기 연속 무실점을 기록하며 안정을 찾은 듯 보였다. 하지만 세 번째 등판이자 마무리 복귀전에서 또다시 악몽의 9회가 펼쳐지면서 믿었던 팬들을 허탈하게 했다.KIA는 이날 선발 양현종(4.1이닝 6피안타 4실점)이 5이닝을 버티지 못한 데 이어, 조상우, 성영탁, 전상현, 정해영 등 필승조 자원들을 총동원하며 포스트시즌급 총력전을 펼치고도 허무한 역전패를 당하면서 충격이 배가 됐다. 그렇다고 현재 KIA 불펜진에서 정해영을 당장 대체할 만한 마무리 자원이 없다는 것도 이범호 감독을 곤혹스럽게 한다.정해영의 갑작스러운 난조는 그 원인이 불분명하기에 KIA 팬들에게도 미스터리로 꼽힌다. 일부에서는 혹사로 인한 구위 저하를 거론하기도 하지만 설득력은 떨어진다. 정해영은 2021시즌 64경기 65.1이닝으로 커리어 최다 출장과 이닝을 소화한 이후, 최근 3년간은 평균 53경기 52이닝 정도를 소화하며 비교적 철저히 관리를 받은 편이었다. 올시즌에는 벌써 52경기 54이닝으로 2021년 이후 가장 잦은 등판 페이스를 보이고 있지만, 전반기에 투구수가 다소 많았던 것을 제외하면 연투나 멀티이닝 소화는 오히려 다른 팀의 주축 불펜투수들보다는 적은 편이었다.최근까지도 정해영의 주무기인 포심 패스트볼의 구속과 구위는 큰 차이가 없음에도, 최근 위기 상황에서 제구가 갑자기 흔들린다거나 결정구인 슬라이더가 공략당하고 있는 것은, 기술적인 문제보다는 자신감 하락에 따른 심리적인 원인이 더 크다는 분석도 나온다. 실제로 정해영은 최근 자신이 구원에 실패하여 팀이 패배하는 상황이 반복되면서, 덕아웃에서 자책하며 눈시울을 붉히거나 망연자실한 듯한 표정이 자주 포착되어 우려를 자아내기도 했다.과연 KIA가 이대로 흔들리는 정해영을 계속 마무리로 기용해도 괜찮은 것일까. 통합우승 직후 불과 한 시즌 만에 가을야구 초대장도 못 받는 신세로 전락할 위기에 놓인 이범호 감독의 고뇌가 더욱 깊어지고 있다.