"혼 불사르겠다" 에스파 무대에 팬들 응원과 떼창으로 화답

지난 8월 31일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 걸그룹 에스파의 세 번째 단독 콘서트 ‘2025 aespa LIVE TOUR -SYNK : aeXIS LINE’(2025 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 엑시스 라인)가 열렸다.SM 엔터테인먼트
각자의 역량을 과시한 에스파 멤버들은 다시 흰 옷을 입고 무대 위에서 조우했다. 곡에 맞는 연출들이 빛을 발했다. 꽃으로 가득 찬 정원을 형상화한 'Flowers', 흰 천으로 몽환적인 느낌을 살린 '자각몽', 멤버 전원의 가창력을 보여주기에 충분했던 'Thirsty' 등 느린 템포의 노래들이 훌륭하게 분위기를 전환했고, 다시 'Spicy'처럼 강한 비트의 노래가 울려 퍼졌다 . 게임 배틀그라운드와의 콜라보레이션 곡으로 발표된 ''Dark Arts'의 연출도 인상적이었다. 사방으로 사되는 레이저가 특유의 사이버펑크적인 느낌을 더 했다.
공연 후반부, 윈터는 "기다려지는 게 있죠?"라며 히트곡에 대한 팬들의 기대감을 대변했다. 에스파의 이미지를 확립한 'Next Level'과 함께 공연은 피날레를 알렸다. 지난해 케이팝을 상징하는 두 곡, 'Supenova'와 'Whiplash'는 공연장 내의 분위기를 바꿔 놓았다. 역동적인 일렉트로니카 사운드는 밴드 라이브를 만나 더욱 강한 파괴력을 탑재했다. 에스파의 팬덤 '마이'는 공연장 전체를 울리는 정도의 응원과 떼창으로 화답했다.
감히 건드리지 못할 걸 (누구도 말이야)
지금 내 안에선, su-su-su-supernova!
아직 발표되지 않은 신보의 타이틀곡 'Rich Man'의 무대도 팬들에게 좋은 선물이었다. 네 명의 멤버들이 록 밴드처럼 악기를 쥐고 있는 티져 사진이 보여준 것은 좋은 예고였다. 팬데믹 이후 불고 있는 '밴드 붐'에 영향을 받은 것일까, 지금까지 에스파가 발표한 노래 중 가장 일렉 기타가 두드러졌다. 멤버들이 주고 받는 '콜 앤 리스펀스' 구성, 그리고 역동적인 카메라 워킹이 팬들의 눈과 귀를 사로 잡았다. 이어 앵콜 무대에 나선 에스파는 토롯코를 타고 공연장 2층 객석을 움직이며 'Forever'와 'Live My Life'를 불렀다. 뒷좌석에 있는 팬들에게도 아쉬움이 남지 않을만큼 눈을 맞추며 움직였고, 문을 닫는 공연에 여운을 더 했다.
'라이브'는 에스파의 중심축