'어쩔수가없다' 수위 높았던 염혜란 노출신 "용기가 필요했다"

염혜란이 연기한 아라 또한 매우 처절하다. 남편은 자신의 실직으로 아내가 실망하고 외도한다 생각하지만, 정작 아라는 진짜 문제가 무엇인지 알지 못하는 남편이 답답하고 원망스럽기만 하다. 항간에 염혜란의 노출 연기가 있다는 보도가 있었는데 일부는 사실이었다. 만수의 가택 침입 후 거칠게 몸싸움하는 장면에서 영화에 나온 건 어깨선이 드러나는 정도였지만, 실제로는 더 강한 노출신이 있었다는 후문이다.



"그 몸싸움 장면이 하이라이트인데 그 부분만 3일을 찍었다. 감독님의 콘티가 세밀하고 엄청 꼼꼼한데도 많은 준비가 필요했다. 그게 합이 정해진 액션이 아니라 일종의 개싸움이었거든. 남편 눈앞에서 신체가 노출되는데도 무감각한 범모라는 표현이 있었다. 표현하는 데에 용기가 좀 필요하긴 했는데 감독님께서 일부 조절해주신 결과물이 그 장면이다.



이게 실직자들의 이야기이기도 하지만, 여성 캐릭터 입장에서 보면 일종의 대구가 있다. 만수의 아내 미리(손예진)의 반대편에 아라가 있다고 생각했다. 남편이 직장에서 밀려나는 현실에 아내는 어떻게 대처하는가를 여성 캐릭터들이 담당하고 있었거든. 감독님께 많이 물어보면서 연기했다. 그만큼 심혈을 기울였달까." (염혜란)



최선출의 무능력



영화 후반부에 등장하는 최선출은 말대로 끝판왕이다. 문 제지의 중간 관리자이자 만수가 동경하는 대상이기 때문. 범모와 시조(차승원)를 차례로 만난 뒤 마지막에 대면해야 하는 선출은 어쩌면 가장 유능하고 강력한 경쟁자여야 했지만, 영화에서 묘사되는 건 홀로 외롭게 늙어가는 중년이었을 뿐이다. 만수나 범모와 달리 그는 아내와 떨어져 살고 있고, 호기롭게 불멍과 바비큐를 할 수 있는 집을 장만했지만 아무도 찾아오지 않는다.



"최선출은 오히려 더 서민이라 생각했다. 가장 잘 나가는 반장이고, 직장에서 가장 안정돼 보이지만 그 안으로 들어가면 내면 충돌도 많고, 가정 불화도 있다. 사람이 그런 것 같다. 백만 원 벌다가 천만 원을 벌면 삶이 윤택해지는 게 아니라 더 위를 바라볼 때가 있잖나. 그래서 삶이 더 무거워지고 복잡해지는 것 같다. 안정을 꾸리고 싶었지만, 다른 경쟁자들에 비해 가장 불안정했던 사람이라 생각했다." (박희순)



영화에서 선출이 흥얼거리는 트로트 '구멍난 가슴'(조승구 노래)도 박희순이 낸 아이디어였다. 박희순은 "지문에 외로움을 노래한다고 써있어서 제안했던 노래"라며 "박찬욱 감독님은 제가 영화를 할 때부터 존경했던 분이다. 그분 영화의 단역이라도 하고 싶었을 정도로 기다렸다"고 남다른 소회를 전하기도 했다.



세 배우는 베니스영화제 경쟁 부문으로 전 세계에 소개된 게 자랑스럽다는 공통된 소감을 밝혔다. 공식 기자회견 때 외신 기자들 표정 하나하나를 봤다던 이성민은 "기자들이 감독님을 바라보는 표정이 다르더라"고 전했다. 염혜란 또한 "감독님과 같은 한국말을 쓰는 게 자랑스러웠다"며 한층 상기됐던 당시 감회를 밝히기도 했다.



<어쩔수가없다>는 30일부로 모든 공식일정을 마쳤다. 손예진, 이성민, 염혜란, 박희순은 31일자로 귀국하며 박찬욱 감독과 이병헌은 폐막 때까지 베니스에 머물 예정. 제82회 베니스영화제 시상식은 6일 폐막 직후 열린다.



