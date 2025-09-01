'어쩔수가없다' 수위 높았던 염혜란 노출신 "용기가 필요했다"

평생 종이만 바라보고 살아온 25년차 베테랑 관리자 유만수(이병헌)는 처절하다. 자신만 바라보며 내조해 온 아내 미리(손예진), 그리고 두 자녀 리원(김우승), 시원(최소율)이 자신의 해고로 인해 생활고 위기에 놓였기 때문. 3개월 내 재취업을 목표로 했지만 영 시원찮다. 목표 회사 '문 제지'엔 그의 오랜 동료 최선출(박희순)이 딱 버티고 있다. 빈자리가 난다고 해도 잠재적인 경쟁자들에 자신이 밀릴 가능성도 높다.
하지만 그 경쟁자들도 못지않게 처절하다. 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>는 곧 처절함 대 처절함의 구도이기도 하다. 지난 8월 29일(현지시각 기준) 밤 제82회 베니스영화제 프리미어 상영 때 벅찬 감동에 이어 30일 베니스 리도섬의 한 호텔에서 그 경쟁자들을 만났다. 배우 이성민, 염혜란, 그리고 박희순은 저마다 어쩔 수 없었던 사연을 소개했다.
웨스트레이크(Donald E. Westlake)의 원작 소설 <액스(The Ax)>에서 주인공 버크가 해결해야 했던 경쟁자는 총 7명이었다. 박찬욱 감독은 이를 세 명으로 압축했다. 유만수가 모종의 계획을 세우고 자신의 경쟁자를 하나둘 만나는 과정이 겉으론 재치있게 그려졌지만, 자본주의 무한 경쟁에 내몰린 인간성의 슬픈 단면을 상징하기도 해 씁쓸하게 다가오기도 한다.
범모-아라 부부가 상징한 것들