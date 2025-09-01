독립구단이 만든 각본 없는 역전 드라마, '불꽃야구' 팬들 열광

▲
SBS 플러스 '특집야구 불꽃 파이터즈 대 연천 미라클'SBS플러스
독립리그 야구단 연천미라클이 프로 선배들을 상대로 대역전 드라마를 만들었다.
8월 31일 SBS 플러스를 통해 생중계로 방영된 <특집 야구 : 불꽃 파이터즈 대 연천 미라클> 고척 스카이돔 직관 경기에서 연천 미라클은 0대3으로 끌려가던 8회초 1사 이후 터진 황상준의 만루 홈런에 힘입어 4대3 역전승을 거뒀다.
이로써 올시즌 직관 TV 생중계 세번째 경기를 치른 유튜브 예능 <불꽃야구> 불꽃 파이터즈는 2승 후 첫 패배를 당했다. 이번 양팀의 경기는 6회까지 팽팽한 투수전 속에 0대0으로 진행되면서 예측 불허의 승부가 펼쳐졌다. 7회 말 빅이닝을 만든 파이터즈가 3대0으로 달아나면서 손쉬운 승리를 따내는 듯 보였지만 미라클의 반격이 만만치 않았다.
파이터즈의 불펜 투수 이대은과 신재영을 상대로 1사 만루 기회를 만든 미라클은 신재영의 밋밋한 변화구를 힘차게 받아친 황상준의 좌월 만루 홈런으로 단숨에 경기를 뒤집었다. 8회초 역전에 성공한 미라클은 지윤, 이기용이 차례로 파이터스 타자들을 틀어 막으면서 천신만고 끝에 승리를 차지했다.
예상 밖 투수전...7회 빅이닝 만든 파이터즈