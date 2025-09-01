독립구단이 만든 각본 없는 역전 드라마, '불꽃야구' 팬들 열광

▲SBS 플러스 '특집야구 불꽃 파이터즈 대 연천 미라클' SBS플러스

유튜브 본 방송 방영 기준으로 올시즌 무패 행진을 이어가던 불꽃 파이터즈였음을 감안하면 이날 연천 미라클의 승리는 말 그대로 '각본 없는 드라마'나 다름이 없었다. 3실점 했지만 곧바로 다음 이닝 4득점으로 뒤집었을 뿐만 아니라 그것도 만루 홈런 단 한방으로 통쾌한 역전승을 이뤄냈기 때문이다.

객관적인 전력 열세에도 연천 미라클이 중반까지 투수전으로 승부의 균형을 유지한 것이 상대 타선 봉쇄로 이어질 수 있었다. 아무리 예능 프로그램 최강 전력을 자랑하는 불꽃 파이터즈도 무서울 것 없는 독립 구단의 패기 앞에는 속수무책일 수밖에 없었다.

경기 내용을 되짚어 본다면 2-4회 매 이닝 주자를 2명씩 내보내고도 선취점을 마련하지 못한 빈약한 공격이 못내 파이터즈에겐 아쉬움으로 남았다. 상대의 연이은 실책과 연속 안타 등으로 득점권 기회를 만들긴 했지만 모두 2사 이후에 주자가 나가다 보니 좀처럼 점수를 만들지 못했고 7회말 뒤늦은 3득점 만으로는 승리의 주인공이 되기엔 역부족이었다.

