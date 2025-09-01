"중학교 럭비팀 20여 개, 일본과 다름 없을 정도로 수준 높아"

박장식

30일 인천 하나글로벌캠퍼스에서 열린 'OK 읏맨 럭비 아카데미'에서 중학생 선수들이 럭비 훈련에 나서고 있다.특히 선수들에게 특별할 영화 상영, 그리고 '관객과의 대화'도 이어졌다. 재일교포 학생들로 구성된 오사카조선고급학교 럭비 선수들이 '럭비의 고시엔', 하나조노에서 4강에 오르는 기적을 담아 지난 2014년 개봉된 '60만 번의 트라이'의 상영이 이어진 것.당시 오사카조선학교의 감독이었던 오영길 읏맨 감독도 흐뭇한 듯 영화를 지켜봤고, 4강 진출 당시 주장으로 뛰었던 김관태 선수도 일본에서 한달음에 달려와 중학생 선수들과 함께 훈련하고 영화를 다시금 지켜보기도 했다.후배 선수들에게 응원을 부탁한다는 중학교 1학년 선수의 질문에 김관태 선수는 "중학교 1학년 친구들에게는 2년의 기회만이 남았다고 생각하길 바란다"며 "하루하루 전력으로 연습해서 오늘 함께 훈련한 친구들과 좋은 커뮤니케이션을 하면, 앞으로 럭비를 더욱 잘 할 수 있지 않을까 싶다"고 화답했다.한국과 일본에서 모두 지도자를 겪은 만큼 한일 양국의 럭비 인프라 차이를 묻는 질문도 이어졌다. 오영길 읏맨 감독은 "일본의 중학교와 중학 클럽 럭비 팀이 200개에 달하는데, 한국은 중학교 럭비 팀이 20개가 못 된다. 그럼에도 우리 선수들의 수준은 일본과 다름이 없을 정도로 높다"며 "다만 일본에 비해 한국 선수들은 경기 횟수가 적어 경험이 부족한 것이 아쉬운 만큼, 대회가 있을 때마다 온 힘을 다한다면 좋은 선수가 될 수 있을 것"이라고 답했다.사흘 동안 프로에 못잖을 정도로 한 층 수준 높은 럭비를 접한 선수들의 반응도 긍정적이었다. 서울사대부중 김시훈 선수는 "평소 상대편으로 만나던 다른 학교 선수들과 만났기에 첫 날에는 어색했는데, 훈련과 운동을 통해 서로 친해질 수 있어 좋았다"며 "필드에서 했던 태클 훈련이 기억에 남는다. 코치님과 감독님이 선수로서 중요한 점들을 많이 알려주셔서, 기억에 많이 남을 것 같다"고 소감을 전했다.오영길 읏맨 감독 역시 "고교 감독 이후 학생 선수들을 지도한 것이 오래간만이어서 더욱 신선했고, 선수들이 하나씩 잘 하는 부분을 확인할 수 있었다"며 "긍정적인 지도를 통해 선수들이 자신감을 높여 다행이다. 오늘 경험을 토대로 학생 선수들이 고교, 대학에서도 럭비를 잘 하고 싶다는 소원을 잘 이루어 다시 만날 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.