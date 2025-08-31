사이트 전체보기
K리그 K리그2 세 번째 바퀴 접어든 인천 유나이티드, 귀중한 승점 1점

[2025 K리그2] 인천 유나이티드 FC 1-1 충남 아산 FC

심재철(soccer)
25.08.31 14:31최종업데이트25.08.31 14:31
인천 유나이티드 FC 후반 교체 선수 무고사가 제르소를 오른쪽에 두고 역습 기회를 노리고 있다.
인천 유나이티드 FC 후반 교체 선수 무고사가 제르소를 오른쪽에 두고 역습 기회를 노리고 있다.Ohmynews, 심재철

2부리그 우승과 2026 K리그1 승격으로 가는 길이 이제 마지막 세 번째 바퀴로 접어들었다. 8월의 마지막 토요일 저녁 8400여 홈팬들 앞에서 뛴 인천 유나이티드 FC가 주장 이명주의 귀중한 동점골 덕분에 2위 수원 삼성 블루윙즈와의 승점 10점 차이를 그대로 유지하게 되었다.

윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 30일 오후 7시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 충남 아산 FC와의 홈 게임을 1-1로 비기고 62번째 승점을 얻어냈다.

이명주, 코너킥 세트피스 동점골

지난주 충북 청주 FC와의 어웨이 게임에서 4-0 대승을 거두고 돌아온 K리그2 선두 인천 유나이티드 FC가 이번에는 홈 게임이었지만 충남 아산 FC의 끈질긴 수비에 막혀 어려움을 겪었다. 전반 추가 시간 1분 만에 김명순의 오른쪽 크로스를 받은 미드필더 정원진이 노마크 오른발 발리슛 첫 골 기회를 잡았지만 높게 날아가고 말아 후반전을 기대해야만 했는데, 충남 아산에게 먼저 1골을 얻어맞는 바람에 더 까다로운 게임 흐름에 빠져들고 말았다.

충남 아산 미드필더 손준호의 왼쪽 기습 크로스를 한교원이 빠르게 달려와 런닝 헤더 골(56분 8초)을 터뜨린 것이다. 직전에 인천 유나이티드 센터백 김건희가 두 번이나 걷어낼 수 있는 기회를 잡았지만 두 번 모두 충남 아산 미드필더들에게 짤리는 킥 실수를 저지른 것이 화근이었다.

83분, 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(맨 오른쪽)의 헤더 동점골 순간
83분, 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(맨 오른쪽)의 헤더 동점골 순간Ohmynews, 심재철

이렇게 충남 아산에게 끌려가던 인천 유나이티드는 코너킥 세트피스 집중력을 높여 결정적인 동점골을 83분에 뽑아냈다. 동점골 직전에 나온 오른쪽 코너킥 세트피스에서는 김건희가 전반 실수를 만회할 수 있는 결정적인 헤더 슛을 내리꽂았는데 충남 아산 신송훈 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔고, 곧바로 왼쪽 코너킥 세트피스 상황에서 인천 유나이티드 주장 이명주의 절묘한 헤더 슛이 충남 아산 풀백 이학민의 머리를 스치며 방향이 살짝 바뀌는 바람에 골문 안으로 빨려들어갔다.

그리고 후반 추가 시간이 10분 넘게 이어지면서 충남 아산 미드필더 김승호의 결정적인 왼발 슛(90+2분)이 묵직하게 뻗어나갔지만 인천 유나이티드 센터백 김건웅이 몸으로 막아냈다. 인천 유나이티드도 교체 선수 신진호가 정확한 오른발 근접 슛(90+4분)을 차 넣었지만 직전에 바로우의 몸에 맞는 순간 오프 사이드로 판정이 나오는 바람에 역전승의 기쁨은 아쉽게 누리지 못했다.

이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 9월 7일 오후 7시 부천 FC 1995(4위)를 만나러 부천 종합운동장으로 찾아가며, 충남 아산 FC(9위)도 같은 날 같은 시각 화성 FC(10위)를 만나러 화성 종합 주경기장으로 찾아간다.

82분, 충남 아산 FC 신송훈 골키퍼(가운데)가 인천 유나이티드 김건희의 결정적인 헤더 슛을 쳐내는 순간
82분, 충남 아산 FC 신송훈 골키퍼(가운데)가 인천 유나이티드 김건희의 결정적인 헤더 슛을 쳐내는 순간Ohmynews, 심재철

2025 K리그2 결과(8월 30일 오후 7시, 인천 축구전용경기장)

인천 유나이티드 FC 1-1 충남 아산 FC [골, 도움 기록 : 한교원(56분 8초,도움-손준호) / 이명주(83분,도움-이주용)]

인천 유나이티드 FC (4-4-2 감독 : 윤정환)
FW : 박승호(86분↔신진호), 박호민(57분↔무고사)
MF : 백민규(57분↔바로우), 정원진(74분↔최승구), 이명주, 제르소(74분↔김성민)
DF : 이주용, 김건웅, 김건희, 김명순
GK : 민성준

충남아산 FC (3-5-2 감독 : 배성재)
FW : 은고이(90+5분↔박시후), 한교원(88분↔강민규)
MF : 박종민, 김승호, 손준호(88분↔박세직), 김종석, 정세준(59분↔이학민)
DF : 최희원, 이호인, 김민혁(90+5분↔장준영)
GK : 신송훈

2025 K리그2 현재 순위표
1 인천 유나이티드 FC 62점 19승 5무 3패 52득점 18실점 +34
2 수원 삼성 블루윙즈 52점 15승 7무 5패 54득점 37실점 +17
3 전남 드래곤즈 45점 12승 9무 6패 42득점 34실점 +8
4 부천 FC 1995 42점 12승 6무 8패 42득점 36실점 +6
5 부산 아이파크 41점 11승 8무 8패 34득점 30실점 +4
6 김포 FC 40점 10승 10무 7패 33득점 23실점 +10
7 성남 FC 38점 9승 11무 7패 27득점 25실점 +2
8 서울 E랜드 FC 37점 9승 10무 7패 36득점 35실점 +1
9 충남아산 FC 32점 7승 11무 9패 36득점 34실점 +2
10 화성 FC 29점 7승 8무 12패 25득점 33실점 -8
11 충북청주 FC 24점 6승 6무 14패 27득점 47실점 -20
12 경남 FC 23점 6승 5무 15패 23득점 44실점 -21
13 천안시티 FC 20점 5승 5무 16패 26득점 41실점 -15
14 안산 그리너스 20점 4승 8무 15패 20득점 40실점 -20

