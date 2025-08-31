K리그2 세 번째 바퀴 접어든 인천 유나이티드, 귀중한 승점 1점

▲
83분, 인천 유나이티드 FC 주장 이명주(맨 오른쪽)의 헤더 동점골 순간Ohmynews, 심재철
이렇게 충남 아산에게 끌려가던 인천 유나이티드는 코너킥 세트피스 집중력을 높여 결정적인 동점골을 83분에 뽑아냈다. 동점골 직전에 나온 오른쪽 코너킥 세트피스에서는 김건희가 전반 실수를 만회할 수 있는 결정적인 헤더 슛을 내리꽂았는데 충남 아산 신송훈 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔고, 곧바로 왼쪽 코너킥 세트피스 상황에서 인천 유나이티드 주장 이명주의 절묘한 헤더 슛이 충남 아산 풀백 이학민의 머리를 스치며 방향이 살짝 바뀌는 바람에 골문 안으로 빨려들어갔다.
그리고 후반 추가 시간이 10분 넘게 이어지면서 충남 아산 미드필더 김승호의 결정적인 왼발 슛(90+2분)이 묵직하게 뻗어나갔지만 인천 유나이티드 센터백 김건웅이 몸으로 막아냈다. 인천 유나이티드도 교체 선수 신진호가 정확한 오른발 근접 슛(90+4분)을 차 넣었지만 직전에 바로우의 몸에 맞는 순간 오프 사이드로 판정이 나오는 바람에 역전승의 기쁨은 아쉽게 누리지 못했다.
이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 9월 7일 오후 7시 부천 FC 1995(4위)를 만나러 부천 종합운동장으로 찾아가며, 충남 아산 FC(9위)도 같은 날 같은 시각 화성 FC(10위)를 만나러 화성 종합 주경기장으로 찾아간다.