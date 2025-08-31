초2 금쪽이의 심각한 분리불안, 오은영은 엄마의 불안을 언급했다

▲
'금쪽같은 내새끼'의 한 장면채널A
29일 방송된 채널A <금쪽같은 내새끼>에는 만 8세(금쪽이), 4세 형제의 부모가 고민을 안고 찾아왔다. 인플루언서 엄마와 보디빌더 아빠, 외향적인 부모와 달리 금쪽이는 낯가림이 심했다. 할머니한테도 인사를 못했고, 화장실도 혼자 가지 못했다. 금쪽이는 엄마 외에는 모두를 불편해 했고, 엄마가 잠깐이라도 외출을 하면 불안해 쫓아나갔다. 심지어 일터까지 쫓아다녔다.
만약 금쪽이가 유아기라면 어느 정도 이해가 가능했으리라. 하지만 금쪽이의 나이는 초등학교 2학년으로 나이에 맞는 일상생활과 사회적 기능을 불안해하지 않고 스스로 해내는 힘이 생길 나이이다. 헌데 금쪽이는 엄마 없이는 일상생활이 불가능한 상태였다. 혹시라도 엄마가 밖에 나갈까봐 안절부절못했고, 사라지지 말라고 애원했다. 항상 엄마의 위치를 확인하느라 바빴다.
"나도 혼자 있고 싶은데, 나도 무섭고 싶지 않아." (금쪽이)
일단, 금쪽이는 분리불안이 확실해 보였다. 다만, 오은영은 단순히 분리불안만 있다면 애착 대상자와 함께 집과 같이 편안한 공간에서는 문제가 없어야 하는데, 금쪽이는 엄마가 있는 집에서도 극도로 불안해 한다는 점에 주목했다. 실제로 금쪽이는 마음 속에 있는 겁을 할퀴어 없애고 싶다며 몹시 괴로워했다. 분리불안 이외에도 또 다른 불안 양상을 살필 필요가 있어 보였다.
엄마가 있는 집에서도 극도로 불안한 금쪽이