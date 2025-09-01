이정재, 김민종, 손지창... 또 보기 힘든 1990년대 '레전드 드라마'

최근에는 케이블과 종합편성채널, 그리고 각종 OTT 채널의 등장으로 지상파 드라마가 크게 힘을 쓰지 못하고 있다. 하지만 종편과 OTT가 개국하지 않고 케이블 채널이 아직 본격적으로 드라마를 만들지 않았던 2000년대까지만 해도 시청자들은 지상파를 통해 드라마를 소비했다. 그 시절엔 시청률 50%를 넘기는 드라마도 적지 않았기 때문에 최소 시청률 30%는 넘겨야 '인기 드라마'로 불릴 수 있었다.
특히 KBS가 대하 사극에 특화돼 있고 SBS가 자리를 잡기 전이었던 1990년대 초·중반은 MBC가 '드라마 왕국'으로 불리며 시청자들의 사랑을 독차지했다. 실제로 MBC는 1994년 농구드라마 <마지막 승부>를 시작으로 <아들의 여자> <야망> < M > <서울의 달> <사랑을 그대 품 안에> <종합병원>으로 이어지는 '레전드 드라마'들을 차례로 선보이면서 그야말로 적수가 없는 '드라마 왕국'의 위용을 뽐냈다.
그렇게 MBC의 독주 체제가 절정을 향해 가던 1994년 여름, KBS에서는 1992년 캠퍼스 드라마 <내일은 사랑>을 만들었던 윤석호PD가 연출하고 20대 초·중반의 젊고 신선한 배우들이 주축이 된 청춘 로맨스 드라마를 제작했다. 기록적인 무더위가 기승을 부리던 1994년 여름, 10~20대 젊은 시청자들을 중심으로 많은 사랑을 받았던 손지창, 김민종, 이정재, 우희진 주연의 KBS 수목드라마 <느낌>이었다.