이정재, 김민종, 손지창... 또 보기 힘든 1990년대 '레전드 드라마'

아역배우 출신의 우희진은 만으로 스무 살이 채 되기도 전에 <느낌>을 통해 주연으로 데뷔했다. 당시만 해도 청춘스타 3명의 사랑을 동시에 받는 캐릭터를 연기하기엔 인지도가 떨어진다는 평가도 있었지만 우희진은 <마지막 승부>의 심은하에 버금가는 청순한 매력을 발산하며 남자 시청자들의 인기를 독차지했다. 비록 청춘스타로서 전성기는 짧았지만 우희진은 현재까지도 꾸준히 연기활동을 하고 있다.



손지창이 연기한 한빈의 오랜 친구이자 연인으로 발전하는 이혜린 역을 맡은 이본은 <느낌>이 데뷔 후 두 번째 드라마였다. 유리에게 마음을 빼앗긴 한빈을 질투하는 전형적인 서브 여주 캐릭터지만 결국 마지막회에서 한빈과 결혼하며 드라마의 엔딩을 장식한다. <느낌>으로 인지도가 상승한 이본은 '까만 콩'이라는 별명을 얻으며 심은하와 함께 <토요일 토요일은 즐거워>의 MC로 활약하기도 했다.



<느낌>에서 한빈, 이혜린과 같은 학교의 산업디자인과를 다니는 강동욱을 연기한 류시원은 <느낌>이 연기 데뷔작이었다. 강동욱은 한빈을 좋아하는 혜린을 짝사랑하는 캐릭터였지만 청춘스타 손지창의 벽을 넘지 못하고 쓸쓸히 한빈과 혜린의 결혼을 축하해줬다. <느낌>으로 데뷔한 류시원은 <느낌> 이후 스타 배우로 성장했고 1997년 <프러포즈>와 1998년 <순수>에서 윤석호PD와 재회했다.



지난 2021년 49세의 나이에 심근경색으로 세상을 떠난 고 이지은은 <느낌>에서 유리의 어린 시절 친구이자 삼형제 중 둘째인 공부벌레 한현을 짝사랑하는 주희 역을 맡았다. 이지은은 <마지막 승부>의 신은경처럼 뛰어난 패션 센스와 귀여운 표정 연기로 주목 받았다. 이지은은 이듬해 <젊은이의 양지>에서 남장을 하고 다니는 소매치기 현지 역을 맡아 반전 매력을 선보이며 많은 사랑을 받았다.

