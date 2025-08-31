베니스 무대에 선 박찬욱 감독... 그가 강조한 '유머'의 정체는 이랬다

▲베니스영화제에 참석한 <어쩔수가없다>의 박찬욱 감독. CJ ENM

무엇보다 한국에서 진행된 제작발표회 등에서 강조한 유머의 정체는 예상보다 강력했다. 원작과 차별되는 설정도 꽤 있었다. 베니스 현지에서 진행된 세 번의 상영에서 외국 관객 및 언론사 관계자들이 박찬욱 감독이 의도한 대목에서 여러 차례 폭소하는 모습을 볼 수 있었다.



"초기 버전보다 각색하며 더 웃겨졌다. 그리고 마지막 장면에 등장하는 자동화된 공장 풍경 등이 들어가면서 SF 장르라 할 수 있을 정도의 결과물이 됐다. 아무래도 원작보단 유머를 더 강하게 만들려고 한 게 있지. 그리고 만수와 경쟁자들의 공통점을 원작보다 더 강조하려 했다. 마치 만수를 비추는 거울 같은 느낌이 들게 말이다.



소설 속 결말은 해피엔딩이면서 다소 냉소적인데, 조금은 다르게 가보고 싶었다. 모든 게 다 끝났지만 만수와 미리(손예진)의 아들 입장에선 뭔가 이 현실이 잘 믿어지지 않는 듯 경기를 일으킨다. 영화의 첫 장면과 비슷하게 이들은 서로 다 사랑하는 것 같지만, 일련의 사건들로 이미 분열되고 붕괴됐음을 보이는 셈이다. 과연 만수는 무엇을 위해 그 노력을 했던 것인가. 혹시나 목표가 텅 비어버린 상태가 된 건 아닌가. 미리와 만수의 관계는 어떻게 될 것인가. 관객분들에 따라 제 각기 해석하시더라."



또하나 이 영화에서 주목해야 할 게 음악의 쓰임이다. 이미 <헤어질 결심>에서 정훈희 원곡 '안개'를 송창식과 듀엣으로 부르게 해 삽입할 정도로 공을 들여왔던 박찬욱 감독이다. 이번 영화에선 조용필의 '고추잠자리', 김창완의 '그래 걷자', 배따라기 '불 좀 켜주세요' 같은 가요를 비롯, 트로트 가수 조승구의 '구멍난 가슴' 등이 주요하게 쓰였다. 박찬욱 감독은 "정훈희, 송창식 같은 분들이 제 어릴 적 우상이라면 조용필, 김창완은 대학 시절 숭배하며 지금까지 좋아하는 분들"이라며 말을 이었다.



"조용필씨의 '고추잠자리'는 제가 처음 들었을 때 충격을 받았다. 뭔가 상업적으로 출발한 사람이 예술가로 거듭난 순간을 지켜본 느낌이랄까. '돌아와요 부산항에' 때도 좋았지만 '고추잠자리'를 발표했을 땐 다른 차원으로 간 것 같더라. 김창완은 등장 때부터 충격이었고. 이분들에 대한 존경을 영화에 표현하고 싶었다. 이번 영화에 모차르트로 시작해서 여러 장르의 노래를 담았다. 그만큼 풍요로운 세계를 만들고 싶었다. "



박찬욱 감독이 말한 그 풍요로운 세계를 오는 9월 24일 한국 관객들도 누릴 수 있을 것이다. 박찬욱 감독과 이병헌은 베니스영화제 폐막 때까지 머물며 수상 가능성을 조심스럽게 점친다. 낭보 또한 조심스럽게 기대해볼 수 있겠다.

