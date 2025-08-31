'말컹 완벽 봉쇄' 전북 홍정호, 현대가 더비 승리의 '숨은 주역'

▲
전북현대 DF 홍정호한국프로축구연맹
압도적인 수비 클래스로 팀에 승점 3점을 견인한 홍정호다.
거스 포옛 감독이 이끄는 전북 현대는 30일 오후 7시 울산문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 28라운드서 신태용 감독의 울산HD에 2-0 완승을 챙겼다. 이로써 전북은 19승 6무 3패 승점 63점 단독 1위를 지켰고, 울산은 9승 7무 12패 승점 34점 8위로 추락했다.
1위 전북과 8위에 자리하고 있는 울산의 맞대결이었으나 '더비'라는 경기 특성답게 상당히 치열하게 흘러갔다. 전반에는 전북이 점유율을 주도하면서, 전진우·김태현·티아고가 슈팅을 날렸으나 조현우가 막아냈다. 울산도 강력한 압박을 통해 반격했으나 역부족이었다. 결국 후반 8분 전북 김진규의 패스를 받은 이영재가 환상적인 왼발로 선제골을 터뜨렸다.
이후 기세를 올린 전북은 후반 13분 좌측에서 김태현이 크로스를 올렸고, 조현택의 뒷공간을 완벽하게 파고든 전진우가 오른발로 추가 골을 만들었다. 급해진 울산은 허율·윤재석·정우영·보야니치·이진현을 투입하며 공격의 고삐를 당겼지만, 전북 수비진을 뚫어내지는 못했다.
'말컹 완벽 봉쇄→압도적 수비' 홍정호, 현대가 더비 승리 '견인'
전북은 울산 원정에서 값진 승리를 따낸 가운데 다양한 수확을 했다. 가장 먼저 문수 원정 무승 징크스를 무려 3년 2개월 12일 만에 끊어낸 부분을 시작으로 2020년 이후 무려 5시즌 만에 시즌 상대 전적에서 압도, 라이벌 울산을 상대로 활짝 웃었다. 또 지난 경기 포옛 감독의 퇴장으로 인한 공백이 드러나지 않은 것도 상당히 긍정적이었다.
모든 게 완벽했던 울산 원정에서의 승점 3점을 가져온 전북은 공격 포인트를 올린 김진규·이영재·김태현·전진우의 활약도 상당히 좋았지만, 이 선수의 활약상도 빼놓을 수 없었다. 바로 베테랑 수비수 홍정호다. 1989년생인 홍정호는 제주-아우크스부르크-장쑤 쑤닝(해체)을 거쳐 지난 2018년 녹색 유니폼을 입으며, 전북과 연을 맺었다.
이후 꾸준하게 전북에서 활약하며 리그 우승 4회, 코리아컵 우승 2회를 견인, 핵심 수비수로 펄펄 날았다. 또 2021시즌에는 주장으로 활약, 리그 우승과 MVP를 석권하며 제2의 전성기를 맞이했지만, 이후 부상으로 인해 결장하는 기간이 잦아졌고 지난 시즌에는 21경기 출전에 그쳤다. 하지만 올해는 다른 모습이다. 포옛 감독 체제 아래 핵심으로 도약, 부상도 없다.
김영빈과 함께 호흡을 맞추고 있는 홍정호는 리그에서 수준급 활약으로 22경기에 출전하고 있고, 울산과의 맞대결에서도 선발로 나섰다. 중앙 수비로 나온 홍정호는 울산의 특급 공격수 말컹을 봉쇄하라는 임무를 부여받았고, 이를 완벽하게 수행하는 데 성공했다. 또 후방에서 안정감 있는 빌드업을 선보였다.