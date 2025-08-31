'트라이' 오합지졸 럭비부의 무모한 도전, 우승으로 이룬 해피엔딩

▲
SBS 금토드라마 '트라이 : 우리는 기적이 된다'SBS
교장(길혜연)의 사퇴, 전국체전에서의 좋은 성적에 힘입어 성 교감은 이제 한양체고 내에서 막강한 실세를 누릴 수 있는 위치에 오르는 듯했지만 교육청의 불시 감사가 진행되면서 상황은 180도 달라졌다. 주가람 역시 교감의 각종 비리가 담긴 자료를 교육청에 제출했고 딸의 진학 문제로 부정한 방법을 동원하다 실패하면서 사이가 틀어진 부교육감이자 학부모회장 나규원(장혁진 분)의 반격으로 인해 교감 역시 처벌을 받는 신세가 되고 말았다.
일련의 사건을 거치면서 다시 서로의 마음을 확인한 가람과 이지는 예전과 같은 연인 사이로 돌아갔고 전국체전 우승 이후 주장 윤성준(김요한 분)은 연희대 체육특기자로 합격의 기쁨을 만끽했고 졸업식 날 우진에게 꽃을 건네면서 수줍게 고백을 시도, 결국 '트라이'를 이뤄냈다.
그리고 식장에선 다음 학기 각 운동부를 담당할 감독들의 명단이 차례로 호명되었고 어렵게 우승을 일군 가람 그리고 이지가 학생들을 지도할 수 있게 되었다. 단상에 올라 마이크를 손에 쥔 가람은 제자들과 함께 환호하면서 행복한 졸업식을 마무리 지었다.
드라마+럭비부의 선전... 페어플레이가 이뤄낸 성과