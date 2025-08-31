'트라이' 오합지졸 럭비부의 무모한 도전, 우승으로 이룬 해피엔딩

▲SBS 금토드라마 '트라이 : 우리는 기적이 된다' SBS

비록 드라마 속 중후반부 교감, 부교육감, 사격부 감독 등 이른바 '빌런 3인방'의 이야기가 과도한 답답함을 안겨주는 부작용이 있긴 했지만 11~12화를 거치면서 통쾌한 한방으로 이를 정리하면서 <트라이>는 훈훈하게 막을 내릴 수 있었다. 다만 기존 SBS 드라마와는 다르게 넷플릭스 독점 제공에 따른 기존 OTT (웨이브) 실시간 시청이 불가능해졌고 이로 인한 불만 섞인 지적이 뒤따르기도 했다.

​

이번 SBS 금토 드라마 <트라이>로선 몇 가지 걱정스러운 우려 속에 방영이 이뤄졌다. 전작이 시청률과 화제성 측면에서 큰 힘을 받지 못한 탓에 초반 치고 나갈 힘을 어떻게 마련할지 걱정스런 시선이 적지 않았다. 또한 최근 들어서 10~20대 젊은 캐릭터를 전면에 내세운 청춘 드라마들이 거의 참패 수준의 부진을 면치 못하다보니 체고 학생들이 중심이 된 <트라이>가 과연 이러한 징크스를 깰 수 있을지도 관심거리였다.



하지만 윤계상-임세미 등 지도자 역할을 맡은 선배 연기자들과 젊은 배우들이 드라마의 균형감을 잘 유지하면서 <트라이>는 매회 흥미진진한 이야기로 시청자들로 부터 꾸준한 눈도장을 받을 수 있었다. 김요한을 비롯해서 김단, 박정연, 윤재찬 등 20대 신예들의 패기는 극중 운동부 학생들의 물러서지 않는 열정과 맞물리며 시너지 효과를 이뤄냈다.

​

오로지 숫자, 성적에만 연연하는 어른들의 낯 부끄러운 행동과는 정반대되는 학생 선수들의 정정당당한 승부욕은 극중 주가람 감독이 언급하는 "좋은 어른이 되려는 노력"에 부합했고 페어플레이를 강조하는 스포츠의 참된 의미는 이들을 통해 제대로 드라마 속에 구현되었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고