4G ERA 0.36, '특급 에이스'로 향하는 톨허스트

LG트윈스

30일 키움전 선발로 나선 LG 톨허스트1위를 수성하고 있는 LG가 10위 키움을 상대로 전날 당한 패배를 설욕했다. 더군다나 같은 날 2위 한화가 삼성에게 0 vs 4로 패하면서 격차를 5.5게임 차이로 넓혔다.중심에는 선발로 나온 톨허스트가 있었다. 톨허스트는 30일 서울 잠실야구장에서 열린 키움과의 경기에서 선발로 등판해 7이닝 3피안타 4사사구 6탈삼진 1실점(비자책)으로 호투했다.1회를 삼자범퇴로 깔끔하게 막은 톨허스트는 2회 1사 상황에서 주성원의 안타와 김건희의 볼넷으로 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 김태진의 뜬공과 2루 주자 주성원의 주루사가 나오면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.3회에는 선두타자 여동욱에게 2루타를 맞으며 스코어링 포지션을 헌납했다. 하지만 오선진과 박주홍을 삼진, 송성문을 2루수 땅볼로 막아내면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.4회를 삼자범퇴로 막은 톨허스트는 5회 2사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 박주홍을 3구 삼진으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.6회를 삼자범퇴로 막은 톨허스트는 7회에 첫 실점을 범했다. 선두타자 주성원의 볼넷과 김건희의 뜬공, 김태진 타석 때 나온 1루수 오스틴의 송구 실책, 여동욱의 볼넷으로 1사 만루를 자초했다. 키움은 여기서 대타 어준서 카드를 꺼냈다. 추격을 하려는 의지를 볼 수 있었다.결과는 2루수 땅볼 유도 성공이었다. 비록 타구가 느려 더블 아웃 과정에서 1실점을 범했으나 더 이상의 실점 없이 7회를 마무리 지은 톨허스트였다.8회부터는 LG 불펜이 가동되었다. 그런데 다소 흔들렸다. 함덕주(0.1이닝 3실점) - 김진성(0.1이닝 무실점) - 유영찬(1.1이닝 1실점)으로 이닝을 마무리 지으며 결과는 6 vs 5 승리였으나 과정에서는 아쉬움이 남았다.경기 종료 후 톨허스트는 방송 인터뷰를 통해 "팀이 후반에 점수를 내주긴 했으나 승리로 마무리할 수 있어 기분이 너무 좋다"라며 소감을 밝혔다.키움과의 첫 맞대결 대응법에 대해서는 "키움에 좋은 타자들이 많이 배치되어 있어서 직구로 빠르게 카운트를 잡으려고 했다. 그게 주효했고, 적재적소에 좋은 구종이 잘 들어가면서 좋은 결과로 이어진 거 같다"라고 말했다.마지막으로 LG 팬들에게 "LG 팬들이 KBO리그 최고의 팬인 걸로 안다. 항상 야구장에 찾아와서 응원해주는 덕분에 팀이 승리할 수 있는 것 같아 감사하다. 더 좋은 모습을 보여주겠다"라고 말했다.이로써, 톨허스트 8월 등판은 마무리가 되었다. 8월 4경기에서 톨허스트는 4승을 챙겼고 평균자책점도 0.36으로 언터처블이었다. 25이닝 동안 2실점(1자책)에 불과했다. 출루 허용률(0.96)부터 피안타율(0.182), 피OPS(0.531) 등 세부 지표도 좋다.이제 9월을 준비하는 톨허스트다. 8월에 보여준 강력한 위력을 9월에도 보여줄 수 있을지 주목된다.