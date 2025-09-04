집값에 따라 달라지는 남녀 관계, 짓다만 아파트에 들어간 속사정

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
헝다그룹(에버그란데)이 이달 끝내 상장 폐지됐다. 중국 부동산 위기가 '헝다사태'로 불릴 만큼 부동산 경기 붕괴에 치명적 영향을 준 이 업체가 홍콩증권거래소에서 완전히 사라지게 됐다. 증권이 거래 정지된 지 1년 반만의 일이다.
한때 시가총액이 500억 달러(한화 약 69조 원 규모)에 이르렀던 초대형 기업이다. 한국으로 치면 탑5 기업에 들 만큼 큰 몸집을 자랑했던 헝다그룹은 중국 최대 부동산 개발업체로 대도시 아파트와 상업지구 건설에 가리지 않고 참여해 그 영향력을 넓혀왔다. 부동산 경기가 정점이었던 2017년, 창업자인 쉬자인 회장이 인도의 무케시 암바니 릴라이 인더스트리 회장에 이어 아시아 부호 2위에 올랐을 정도.
그러나 오늘에 이르러 헝다그룹은 불명예의 상징으로 전락했다. 과잉개발과 경기악화, 정부의 부동산 규제 강화 조치가 겹치며 무리한 투자가 독으로 돌아왔기 때문이다. 능력을 넘겨 진행한 투자로 부채만 400조 원이 넘어섰고 빚은 감당할 수 없게 불어났다. 대대적 채무불이행이 일어난 건 필연이었다. 쉬자인 회장은 회계 비리 등의 혐의를 받아 구속됐고, 주식은 휴지조각이 됐다. 그 영향은 아직도 가시지 않았다. 수십 퍼센트씩 급등락을 반복하는 중국 부동산 경기는 여전히 일어서지 못하고 있다. 시장이 신뢰를 상실한 게 근본적 이유란 분석이다.