파리 정복 꿈꾸는 일본 요리사의 도전, 별 하나도 아깝다

▲그랑 메종 파리스틸컷 미디어캐슬

미슐랭 3스타 달기, 얼마나 어려운지



두 번째 어려움은 요리 그 자체다. 미슐랭 3스타에 들기 위해선 그저 훌륭한 맛을 넘어서 다른 식당과 요리사를 압도할 수 있는 저만의 가치를 증명해야 한다. 그러나 오바나의 요리에선 아직 그만한 매력을 찾을 수 없다는 게 중론이다. 오바나 밑의 수셰프, 또 주방의 여러 인물들에게도 크고 작은 문제들이 있어서 '그랑 메종 파리'만의 매력이 발휘되지 못하고 있는 것일지도 모르겠다. 여기에 더하여 디저트를 책임지는 한국인 파티셰 릭유안(옥택연 분)이 안고 있는 문제 또한 상당하여 '그랑 메종 파리'는 별 세 개를 향해 순항하기가 쉽지 않다.



영화는 오바나와 주방 멤버들이 각기, 또 서로 함께 성장해나가는 이야기다. 오바나는 스스로의 성향에 매몰된 독불장군적인 모습에서 벗어나 함께 하는 일의 가치를 알게 되고, 수셰프인 하야미 린코(스즈키 쿄카 분)는 잃어버렸던 자신감을 되찾으며, 사채를 갚지 못해 조폭들에게 괴롭힘을 당하던 릭유안도 제 기량을 만개시키는 과정이 펼쳐진다. 이 과정에서 서로가 서로를 지지하고 지탱하는 과정이 주요하게 그려진단 점은 <그랑 메종 파리>가 전형적이지만 안정된 구성을 가진 이유로 평가할 만하다.



다만 아쉬움이 남는 것은 이 영화가 그 설정과 형식에 있어 특별함을 낳지 못하고 있는 때문이다. 미식계의 최정점인 파인 다이닝이 각고의 노력으로 평범함을 거부하고 수준과 품격 있는 요리를 만드는 것인 반면, 이를 다룬 영화는 전형적이며 독자적 승부수를 찾아볼 길 없는 때문이다.



파인 다이닝을 제육볶음처럼 만들었다



더 좋은 재료를 구해 요리연습을 하려다 막대한 빚을 진 파티셰 릭유안의 설정은 얼마나 작위적인가. 영화는 주인공 오바나가 주방 부하직원들에게 다가서는 핵심적 계기로써 릭유안의 위기를 활용한다. 릭유안이 사채를 갚지 못해 폭행을 당하고 급기야 살해되기 직전에 오바나가 극적으로 구해내는 것이다. 오바나가 아니라면 꼼짝없이 죽게 된 상황이기에 그가 움직이는 것이 이해가 되기는 하지만, 도대체 어째서 이 조직은 기댈 곳 없는 아시아계 이주노동자에게 막대한 돈을 빌려주고는 받아내길 포기하고 죽이려고까지 하는 것일까. 식당에 저들의 모습을 노출한 뒤 심각한 중범죄까지 저지르면서 말이다.



이는 다시 오바나의 식당이 처한 가장 큰 문제, 즉 좋은 재료를 구하는 계기로 이어진다. 악당들이 릭유안의 집에 불을 저지른 탓으로 옆 치즈상점이 피해를 보고, 오바나가 도의적 차원에서 모든 치즈를 매입한 게 상인회에서 좋은 평가를 받는단 설정이다. 물론 불가능한 전개는 아니라지만 다분히 우연적이며 개연성이 떨어지는 전개라 할 밖에 없는 일이다. 릭유안이 사채를 빌리고 갚지 않아 살해를 당할 뻔 한다는 특수한 상황이 없었다면, 요리사가 제 꿈에 다다르는 일반적인 길에 이를 수 없다는 전개가 당혹스럽다.



파인 다이닝을 소재 삼은 영화가 적어도 그 소재만큼의 매력을 담고 있길 바라는 게 무리한 일일까. 영화가 이야기를 끌어가는 데도, 요리를 보여주는 데도, 심지어는 주제의식마저도 지극히 평이하단 점이 내게는 몹시 실망스러웠다. 영화 내내 차별점과 수준에 대해 고민해야 하는 주인공의 모습을 그렸다면, 같은 잣대를 영화를 만들고 있는 작가 자신에게도 단 한 번쯤은 대어보았어야 했다고 믿는 때문이다. 이제와 같은 기준을 스스로에게 댄다면 <그랑 메종 파리>는 별 한 개조차 받아낼 수 없을 것이다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고