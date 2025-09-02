파리 정복 꿈꾸는 일본 요리사의 도전, 별 하나도 아깝다

전 세계 단 157개 음식점만이 가진 영광, 바로 미슐랭 3스타다. <미슐랭 가이드> 선정 별 세 개짜리 식당들은 오로지 음식 하나를 맛보기 위해 기꺼이 낯선 도시까지 찾아갈 가치가 있다는 극찬을 받는다. 미식과 요식업 서비스의 최정점에 있다는 미슐랭 3스타 음식점에 죽기 전 꼭 한 번 가보고 싶다는 이가 한둘이 아닐 정도다.
오로지 먹는 이들만의 관심이 아니다. 요식업에 종사하는 내로라하는 요리사들은 미슐랭 별 하나를 따고 떼는 일에 사활을 건다. 이 분야에서 미슐랭 별 셋이 갖는 위세란 저기 군 장성 어깨에 달린 견장 못잖다. 한없이 주관적인 맛의 영역에서도 수준의 잣대는 이토록 공고하다. 미슐랭 외에도 뛰어난 음식점에 주어지는 인증이 여럿이지만 개중 제일가는 권위는 여전히 미슐랭의 것이다.
157개 미슐랭 3스타 업소 가운데 가장 치열한 격전지는 어디일까. 하나 갖기도 어렵다는 별 셋짜리 식당을 수 곳 보유한 미국, 스페인, 이탈리아, 독일, 일본, 영국, 홍콩 등이 눈에 띄는 가운데 역시 최다 보유국은 프랑스다. 여전히 음식과 관광에서만큼은 세계 최고의 자리를 놓지 않고 있는 프랑스는 157개 식당 중 31개를 차지해 거의 20%에 육박한다. 과연 미식의 나라란 평가가 나올 법하다.